SAS: Who Dares Wins Cast: Qui sont les candidats 2021?

SAS: Who Dares Wins est de retour alors que les instructeurs durs mettent les concurrents à l’épreuve.

Qui sera la dernière personne debout à la fin de la série exténuante?

Qui sont les candidats SAS: Who Dares Wins?

Esther

Le rebelle autrefois a commencé à travailler dans un club de strip-tease à l’âge de 23 ans pour financer un apprentissage de tatouage.

L’homme de 28 ans a commencé à consommer de la drogue et de l’alcool a été impliqué dans un grave accident de voiture en octobre 2019.

Convaincue que sa consommation a augmenté, Esther a quitté son emploi et se concentre sur l’amélioration de sa qualité de vie.

Commentant son expérience sur SAS, Esther a déclaré: «Ce fut la chose la plus brutale que j’aie jamais vécue, mais je suis extrêmement reconnaissante d’être l’une des rares personnes à en faire l’expérience.»

houx

Originaire de Manchester mais vivant maintenant à Derby, Holly a grandi en tant que garçon et se sentant mal à l’aise avec qui elle était et à quoi elle ressemblait, elle a commencé à vivre à temps partiel en tant que Holly à l’âge de 25 ans.

La transition de Holly a signifié qu’elle a perdu des amis de longue date et sa santé mentale en a souffert, car elle avait peur de quitter la maison à cause de la violence verbale.

Le joueur de 32 ans a commencé la danse aérienne et est maintenant trois fois champion de saut aérien, après avoir joué au Edinburgh Fringe Festival et à des spectacles burlesques.

Ricky

Ricky travaille pour son service d’incendie local depuis 15 ans et a été appelé pour aider à l’incendie de la tour Grenfell en 2017.

Depuis ce jour tragique, il souffre du SSPT et de la culpabilité après avoir été incapable de sauver l’un des occupants de l’immeuble.

Sur les raisons pour lesquelles il a choisi de s’inscrire à l’émission, Ricky a expliqué: «En toute honnêteté, j’étais ivre et un peu perdu. J’avais besoin d’un but. J’avais besoin d’une cause. J’avais besoin d’une raison pour arrêter de boire.

«Arrêter de prendre des médicaments et recentrer ma douleur sur quelque chose de positif qui m’aidera à guérir au lieu de me vautrer dans l’apitoiement sur moi-même et le désespoir. Au lieu d’une vie de culpabilité, j’ai choisi une vie de clôture et d’espoir.

Alan

Alan a enduré une année 2020 difficile, au cours de laquelle un médecin a découvert une tumeur derrière l’un de ses yeux.

Pour empêcher le cancer de se propager à son foie, son œil a été retiré mais n’a pas pu obtenir de greffe avant de s’inscrire à SAS: Who Dares Wins.

Expliquant pourquoi il a rejoint la série, Alan dit: «Je voulais montrer comment même si j’avais perdu mon œil, je ne me classerais jamais comme handicapé et je pourrais et continuerais de faire les mêmes choses que les autres.»

Également présent sur SAS: Who Dares Wins 2021 sera:

Qui sont les instructeurs SAS: Who Dares Wins?

Ant Middleton

L’instructeur en chef Ant est le leader de la série Channel 4 depuis 2015.

Il a rejoint l’armée à l’âge de 17 ans, a également servi dans les marines en 2005, a effectué plusieurs tournées en Afghanistan et a servi comme tireur d’élite pendant quatre ans.

Il a quitté la série SAS: Who Dares Wins en mars 2021, mais avait déjà tourné deux saisons avant de partir – dont la sixième série.

Melvyn Downes

Le joueur de 56 ans est le nouveau membre de l’équipe d’instructeurs et est devenu le premier DS de race mixte à rejoindre la série.

Downes a rejoint l’armée à l’âge de 16 ans et a mené sa patrouille au combat lors de la première guerre du Golfe avant de terminer trois missions en Irlande du Nord.

Il a signé dans les forces spéciales d’élite en 1994 et a quitté l’armée après 24 ans.

Jason ‘Foxy’ Fox

Jason a joué sur Who Dares Wins depuis sa première série.

À 16 ans, il rejoint les Royal Marines, où il sert pendant vingt ans avant de devenir membre du Special Boat Service.

Tout au long de sa carrière de combattant, Foxy a dirigé des opérations de sauvetage d’otages, de lutte contre le terrorisme et de surveillance ainsi que des missions de lutte contre les stupéfiants.





Mark ‘Billy’ Billingham

Mark a accumulé un CV assez impressionnant avant de rejoindre SAS Who Dares Wins.

Il a rejoint le régiment de parachutistes en 1983 jusqu’en 1991, date à laquelle il s’est joint au SAS en tant que spécialiste des troupes de montagne.

Il a passé la majeure partie de deux décennies dans l’armée où il a exécuté des opérations stratégiques, dirigé des sauvetages d’otages (pour lesquels il a reçu un MBE) et formé en Irak, en Afghanistan, en Amérique du Sud et en Afrique.

Après s’être mis en danger pour capturer un tireur d’élite de l’IRA, Mark a reçu la mention élogieuse de la reine pour la bravoure.