SAS: Who Dares Wins bouleverse alors que le nouveau soldat des forces spéciales se joint à la formation

SAS: Who Dares Wins, l’émission de télé-réalité la plus difficile de la télévision, a un nouvel emplacement – et une nouvelle star hunky.

L’émission de Channel 4 emmène ses prochaines recrues dans la jungle la plus impitoyable du monde, à Thung Ui, au nord du Vietnam.

Pennsylvanie

Il y a aussi un bouleversement en ce qui concerne le personnel terrifiant qui met les recrues à l’épreuve.

Mark ‘Billy’ Billingham est promu au poste d’instructeur en chef – avec le nouvel arrivant Chris Oliver qui se joint en tant que nouveau membre de l’équipe du personnel.

Ils seront rejoints dans l’équipe ‘DS’ commandant les recrues par Jason ‘Foxy’ Fox et l’Américain Rudy Reyes.

L’ancien opérateur des forces spéciales, Chris, a renoncé à espérer qu’il pourrait être le “gentil” du groupe.

Il a juré : « J’apporterai une intensité percutante au SAS: Who Dares Wins DS, étant un personnage fougueux avec une approche très passionnée de l’entraînement militaire, le respect étant au premier plan de tout ce que je fais.

« Les valeurs que je compte inculquer aux recrues, dans le cadre de la DS, ont été forgées sur des opérations où nous avons perdu de bons opérateurs, donc il vaut mieux qu’ils ne se fassent pas d’illusions, quiconque ne respecte pas les règles paiera le prix. le prix.”

Rudy était plutôt plus optimiste, en disant: “Préparez-vous pour l’impact mesdames et messieurs!

« Nous avons la gamme DS la plus rude, la plus coriace et la plus carnivore ! Le bad ass de l’escadron B, Billy Billingham, mène la course pour cette série jungle de SAS: Who Dares Wins.

“Mon homme a les compétences, la sagesse et la connaissance de la survie dans la jungle comme aucun opérateur que j’ai jamais connu.

“Tellement de respect pour Chris et les légendes Billy et Foxy, alors attendez-vous à une série hardcore SAS : Who Dares Wins !”

SAS : Who Dares Wins revient en janvier avec six nouveaux épisodes.

Il montrera 20 hommes et femmes ordinaires affrontant la phrase punitive de la jungle de la sélection SAS.