SAS: Who Dares Wins’ Ant Middleton remporte le premier rôle d’acteur après le limogeage sensationnel de l’émission Channel 4

ANCIEN SAS: Qui ose gagner star Ant Middleton a décroché un nouveau rôle passionnant.

Ant, qui occupait le rôle d’instructeur en chef sur la série Channel 4, a décroché son premier rôle depuis son départ de SAS: Who Dares Wins.

La star, 42 ans, jouera dans un tout nouveau thriller d’action dont la production commencera en juillet.

Réalisé par l’écrivain primé Scott Vickers, le film suivra Ant alors qu’il dépeint le protagoniste Rob Shaw, un tueur à gages, qui se rend dans un endroit éloigné à la demande de son ex-femme.

Il rencontre son ancien père Jim, ancien directeur du ministère de la Défense, son ex-femme, son nouveau mari et les deux jeunes filles de Rob.

Jim explique qu’un événement nucléaire mondial est proche et encourage Rob à les rejoindre dans un bunker nucléaire.

Cependant, Rob rejette l’invitation, le laissant sans but ni lieu de séjour.

Mais lorsqu’un gang anarchique d’anciens soldats prend le contrôle du bunker, Rob cherche à sauver sa famille.

Ant, qui est un ancien opérateur des forces spéciales britanniques et également producteur du film, a déclaré à propos de la nouvelle version: «Normalement, je fais des cris et des cris, mais en entrant dans le monde du théâtre, les tables ont bel et bien tourné.

« Avec une équipe formidable à mes côtés, il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas faire des vagues dans l’industrie. »

Le réalisateur Scott s’est extasié à propos de l’ancienne star de SAS: Who Dares Wins: «Amener Ant Middleton en tant que rôle principal dans ce projet était énorme.

« Les cinéphiles parlent beaucoup du besoin d’authenticité et d’évasion dans le cinéma, eh bien, je peux vous dire que toutes les séquences d’action que vous verrez Ant faire à l’écran dans Shelter, il les a faites en réalité. »

Ant a été exclu de l’émission après une série de scandales très médiatisés, qui comprenait un tweet sur le mouvement Black Lives Matter.

Il a reçu un contrecoup sur les réseaux sociaux en juin 2020 après avoir publié une vidéo de violence lors de manifestations contre le racisme à Londres.

