Ant Middleton a vécu de nombreuses expériences traumatisantes après avoir servi avec les Paras, les Royal Marines et les forces spéciales.

Et sa femme a expliqué comment la star de SAS: Who Dares Wins a bloqué les horreurs de la guerre en jouant avec sa fille Shyla et ses poupées Barbie.

Emilie – qui est avec l’homme dur depuis 2004 – a expliqué l’importance pour Ant d’avoir un havre de paix à la maison après son service en Afghanistan et comment son temps à jouer un père passionné était essentiel pour que leur vie à la maison soit heureuse.

Selon le Daily Star, elle a partagé: « Ce qui était vraiment important pour nous, c’est que la violence et les traumatismes de son travail dans les forces spéciales ne se sont jamais répandus dans la maison sûre et heureuse que nous avions construite ensemble. »







Elle a ajouté: «Je me souviens une fois qu’il est rentré chez lui après six mois en Afghanistan. Nous n’avons jamais parlé trop en détail au téléphone, mais nous avions des mots de code que nous pouvions utiliser pour communiquer des choses, et bien sûr les autres épouses parlaient entre elles.

«Je savais que ça avait été vraiment méchant. Shyla avait une tente Barbie à l’époque. Le deuxième Anthony est entré, il a plongé directement dans la tente.

«Il a commencé à jouer avec les poupées, à leur parler alors que Shyla le grimpait partout.







« Je me souviens avoir été étonné, pensant: ‘Vous êtes passé de toute la brutalité à ceci. C’est beaucoup à moi de comprendre. Comment le traitez-vous?' »

Elle a poursuivi: «Cette virilité très ancienne, qui signifiait qu’il pouvait aller sur le champ de bataille, et puis, quand il rentrait à la maison, il n’emporterait rien de tout cela avec lui.

« Le guerrier avait disparu. A sa place, il y avait un père doux et attentionné », at-elle ajouté.







Ant – qui a également des enfants Oakley, Priseis, Gabriel et Bligh – a récemment suscité la controverse après avoir admis avoir plongé sa fille terrifiée de trois ans dans une piscine glacée pour l’endurcir.

L’instructrice en chef du SAS: Who Dares Wins a forcé la jolie Priseis et deux de ses jeunes frères et sœurs à faire un plongeon sous zéro pour améliorer la «résilience mentale».

La star de la télévision a déclaré que les autres parents étaient horrifiés par sa technique de construction du personnage, mais il n’a aucun regret.

