SAS: Who Dares gagne les téléspectateurs en larmes contre le pompier héros de la tour Grenfell luttant contre le SSPT

Une recrue SAS: Who Dares Wins a été félicitée par les téléspectateurs pour s’être ouverte sur son SSPT à la suite de la lutte contre l’incendie de la tour Grenfell.

Ricky, alias Recruit # 1, a été interrogé par Jason Fox et Melvyn Downes, où il s’est demandé pourquoi il voulait participer au cours.

Expliquant qu’il souffre de SSPT (trouble de stress post-traumatique), Ricky a révélé qu’il était l’un des premiers intervenants lors de l’incendie dévastateur de la tour Grenfell en 2017.

L’incendie, qui a ravagé la tour de l’ouest de Londres, a tué 72 personnes et en a blessé des dizaines d’autres, brûlant pendant plus de 60 heures avant d’être finalement éteint.

Parlant de l’effet profond de l’événement sur sa vie, Ricky a déclaré qu’il se sentait coupable d’avoir laissé des gens dans le feu, souhaitant pouvoir en sauver davantage.

«Ces trois années ont été difficiles, j’ai perdu la tête complètement, je souffrais du SSPT, je me mis à pleurer et je ne savais pas pourquoi», a-t-il déclaré.

«Il y a eu un incident particulier où nous avons essayé de sauver quelqu’un et nous avons dû faire demi-tour, littéralement devant la porte d’entrée du gars, et ce gars est mort et cela m’a vraiment hanté pendant longtemps.

«Tu veux toujours sauver tout le monde, tu sais? Vous voulez que tout le monde survive. Cette nuit-là, 72 personnes ne l’ont pas fait.

« C’est déchirant, et ce cours pour moi était une chance, je suppose, de commencer un nouveau chapitre de ma vie. »

Jason a sympathisé avec lui et l’a encouragé à regarder en avant, en lui disant: « En fin de compte, le temps ne s’arrête pas pour rien. »

Ricky a déclaré plus tard aux caméras: « J’ai des démons, et j’espère que lors de la sélection, je pourrai les affronter.

«Les pompiers laissent des incidents, mais les incidents ne laissent pas les pompiers. Quand les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, cela fait mal.»

Le moment émotionnel a tiré sur le cœur des téléspectateurs, les laissant en larmes alors qu’ils lui assuraient qu’il n’avait « rien à prouver » et qu’il était un véritable héros.

Malheureusement, à la fin de l’épisode, Ricky a remis son brassard et a perdu sa place dans le processus, tombant sur son épée pour ses autres recrues.

Lançant un test d’endurance, Ant Middleton a annoncé qu’il continuerait à faire face aux températures glaciales, à l’eau glacée et aux exercices de traction jusqu’à ce que quelqu’un soit déchu.

Plutôt que de voir les autres continuer à souffrir, Ricky a cédé sa place dans la série.

Ricky était l’un des nombreux participants qui ont quitté la série dans les premiers jours du camp d’entraînement de style SAS, qui comprenait une embuscade et un rappel d’une plate-forme pétrolière de 110 pieds.

SAS: Who Dares Wins est diffusé le dimanche à 21h sur Channel 4.