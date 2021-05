SAS Who Dares gagne Esther, une ancienne toxicomane, a trompé la mort dans un accident de voiture après avoir quitté son emploi au club de strip-tease

SAS: La recrue Who Dares Wins et ancienne toxicomane Esther Whiting a trompé la mort dans une boisson alcoolisée après une nuit de travail dans un club de strip-tease.

Esther, 28 ans, travaillait chez les adultes dans le but de financer un apprentissage coûteux en tatouage et pense que sa boisson a été augmentée pendant qu’elle était au travail.

SAS: Who Dares Wins recrute Esther Whiting a trompé la mort dans un accident de voiture[/caption]

Elle rentrait de son travail dans un club de strip-tease quand le fracas s’est produit[/caption]

L’espoir SAS, qui était accro à la drogue et à l’alcool à l’époque, a pris le volant de sa voiture et s’est retrouvé dans un accident d’horreur.

Les médecins craignaient qu’elle ne survivrait à cet horrible accident.

Heureusement, Esther s’est débrouillée et a ensuite été accusée de conduite en état d’ivresse. Elle a continué à arrêter de se droguer et de se déshabiller et reste maintenant concentrée sur une vie saine et positive.

Esther – qui a déraillé pour la première fois à l’adolescence – a maintenant révélé qu’elle s’était inscrite à la nouvelle série de SAS Who Dares Wins pour rendre sa famille fière.

Les médecins craignaient qu’Esther ne survivrait à l’accident[/caption]

Elle s’est débrouillée et a été accusée de conduite avec facultés affaiblies[/caption]

«Ayant grandi avec le sentiment d’être la déception de ma famille en raison des choix que j’avais faits dans ma vie – être strip-teaseuse – j’avais besoin de quelque chose dont je pourrais rendre ma famille et moi-même fiers», dit-elle.

«J’avais besoin de quelque chose sur lequel me concentrer. J’ai fait de nombreux choix de vie, mais je voulais que ce soit quelque chose dont ma famille serait fière.

La nouvelle série de SAS: Who Dares Wins démarre ce week-end et commence avec 21 hommes et femmes, espérant tous réussir à traverser le processus de sélection exténuant.

Ant Middleton et ses collègues du personnel de direction – Mark ‘Billy’ Billington, Jason ‘Foxy’ Fox et le nouveau membre, Melvyn Downes – estiment qu’il s’agit de leur cours de sélection le plus difficile et le plus impitoyable de l’histoire de six ans de le spectacle C4.

Esther a changé sa vie après l’accident[/caption]

Esther, d’Ascot, Berks, admet qu’elle a trouvé cela beaucoup plus difficile qu’elle ne l’avait prédit.

Elle a déclaré: «Ce n’était rien de ce que j’imaginais – c’était bien pire – et cent fois plus dur qu’ils ne le font paraître à la télévision.

«Ce fut la chose la plus brutale que j’aie jamais vécue, mais je suis profondément reconnaissant d’être l’une des rares personnes à en faire l’expérience.»

Son passage dans l’émission l’a également découragée l’idée de rejoindre les forces spéciales si l’occasion se présentait.

La nouvelle série de SAS: Who Dares Wins commence ce week-end[/caption]





Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait bien s’inscrire, Esther a répondu: «J’adorerais dire oui mais ce serait un mensonge!

«J’ai beaucoup de respect pour quiconque dans les forces spéciales ou l’armée, mais je ne suis certainement pas fait pour cela.

«Il est impossible que je puisse aller aux toilettes dans ces trucs de style cabanon.»

SAS: Who Dares Wins, 21h, C4, dimanche 9 mai 2021.