SAS: L’instructeur Who Dares Wins Billy révèle que les candidats travaillent 17 heures par jour pendant un cours «  complet  »

L’ANCIEN soldat et instructeur des SAS Mark ‘Billy’ Billingham a révélé que ses recrues ont besoin de «courage» et de «détermination» car elles travaillent jusqu’à 17 heures par jour.

Billy a dit au Radio Times que l’émission SAS: Who Dares Wins est très «pleine» et que les recrues doivent être résilientes.

Pete Dadds / Chaîne 4

L’ancien soldat et instructeur SAS a déclaré que le cours était très «amusant»[/caption]

Dans le premier épisode, les téléspectateurs ont vu un train détourné et Billy s’est rappelé avoir rassemblé les recrues hors du train au moment où la lumière du jour a éclaté.

Avant de leur bander les yeux, il les a déplacés à différents endroits plusieurs fois, les traitant pendant une demi-heure et se révélant finalement comme leurs ravisseurs.

Parlant de la nature intense de la série, Billy a déclaré: «Il y a une raison pour laquelle nous faisons tout cela.

«Cela va être difficile, vous avez besoin de résilience, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de détermination.

Billy a déclaré que les recrues avaient besoin de courage, de résilience et de détermination[/caption]

Pete Dadds / Chaîne 4

Billy a dit que ce n’était pas le spectacle où aller pour la célébrité comme Love Island[/caption]

« Vous n’êtes pas venu ici pour obtenir vos 15 minutes de gloire – ce n’est pas Love Island. »

Il a ajouté: «Nous ne sommes pas ici pour déconner. Nous sommes là pour vous donner du temps, de l’expérience et c’est là que tout commence.

«Je vois beaucoup de commentaires disant:« Ah, vous savez, mais ils s’arrêtent et ils font ça »- ils ne le font pas. Ils sont pleins, »

«Chaque dimanche soir, vous voyez un programme d’une heure ou quelle que soit sa durée.

Billy a dit que nous ne sommes pas ici pour déconner[/caption]

Canal 4

Billy a dit que nous y étions tout le temps 17 heures par jour[/caption]

«Vous devez vous rappeler qu’ils travaillent 17 heures par jour. Nous y sommes tout le temps.

Recruit Jacob Hazell a fait l’éloge de l’émission pour «avoir fait sortir le combat de lui» après la mort tragique de sa petite amie YouTuber il y a deux ans.

Emily Hartridge, qui a animé la série humoristique 10 Reasons To… sur sa chaîne, est décédée tragiquement dans un accident de scooter en 2019. Elle n’avait que 35 ans.

Dévasté Jacob a maintenant parlé de la perte, qui est survenue juste une semaine après avoir emménagé ensemble et planifié leur avenir.

Pennsylvanie

Recruter Jacob Hazell a fait l’éloge du spectacle pour avoir fait sortir le combat de lui[/caption]





Dans le but de trouver la motivation et de ramener son étincelle dans la vie, il a rejoint cette série de SAS – et est en concurrence avec le premier concurrent transgenre de l’émission, et un pompier espérant lutter contre son SSPT à la suite de la lutte contre l’incendie de Grenfell.

La première candidate transgenre a dévoilé comment elle est maintenant prête à trouver l’amour après que l’impitoyable émission de télé-réalité l’ait aidée à se sentir «tellement plus confiante en moi et en mon identité».

Holly Hutchinson a été la première recrue transgenre de l’émission, après que les femmes aient été autorisées à concourir pour la première fois il y a deux ans.

SAS: Who Dares Wins est diffusé le dimanche à 21h sur Channel.