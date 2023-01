SAS: les fans de Who Dares Wins ont laissé vomir des scènes dégoûtantes de pourriture de la jungle sur les pieds du concurrent

LES TÉLÉSPECTATEURS de SAS: Who Dares Wins se sont retrouvés à vomir après avoir vu des scènes graphiques de pourriture de la jungle sur les pieds du concurrent.

L’émission de Channel 4 a été inondée de commentaires de fans qui ont été malades en voyant les scènes dégoûtantes.

Tous4

Les fans sont tombés malades devant les scènes graphiques des pieds blessés[/caption] Tous4

Un fan est resté physiquement malade[/caption]

La série actuelle voit un groupe de civils espérer avoir ce qu’il faut pour réussir un parcours de sélection SAS difficile au plus profond de la jungle vietnamienne.

Sous-titrée “Jungle Hell”, la série promet d’être la plus brutale à ce jour.

Les concurrents de l’émission ont été avertis des dangers de la pourriture de la jungle par l’équipe de direction et il est apparu qu’un certain nombre de courageux prétendants souffraient déjà.

Des plans rapprochés d’un certain nombre de pieds des recrues ont été exposés montrant un certain nombre de pansements et de bandages liés autour de leurs talons et semelles battus.

Foxy a déclaré à la caméra : « La chose la plus difficile à laquelle vous aurez à faire face dans la jungle est la pourriture de la jungle.

“Vous devez prendre soin de toutes les parties de votre corps, en particulier de vos pieds, car c’est la seule façon de vous déplacer.”

Partageant leur horreur en voyant les scènes, un fan indigné a plaidé: “Pouvent-ils arrêter avec les pieds maintenant.”

Un autre a révélé qu’ils avaient “boked”, un terme écossais et irlandais pour le vomi, alors qu’ils critiquaient Channel 4 pour ne pas avoir donné d’avertissement.

Ils ont écrit: «Nous aurions dû avoir un avertissement avant ces coups de pied. J’ai bu.

Un troisième a fait écho: “Arrêtez de faire des gros plans de leurs pieds.”

Un quatrième a ajouté: “L’état de leurs pieds.”

Comme un cinquième simplement interrogé: “Wtf c’est ça !!”

Plus tôt dans l’épisode, les fans ont également été choqués par le vomi d’un projectile concurrent après avoir participé à une tâche de rappel en cascade.

Les caméras ont zoomé de près pour le montrer malade au sol sous le regard de Foxy.

Un fan peu impressionné a ajouté à propos de la scène du vomi: “Avez-vous dû vous approcher si près de lui en étant malade.”

SAS: Who Dares Wins diffusé lundi à 21h sur Channel 4.