SAS : Casting de Who Dares Wins : Qui sont les instructeurs de l’émission de téléréalité de Channel 4 ?

SAS: Who Dares Wins revient sur Channel 4 pour une nouvelle saison avec un nouvel emplacement au Vietnam.

Voici un aperçu du casting de la nouvelle saison de la téléréalité.

Chris rejoint le spectacle

Qui sont les instructeurs de SAS : Who Dares Wins ?

Chris Olivier

Chris Oliver rejoint la dernière série de SAS: Who Dares Wins dont l’expérience militaire s’étend sur plus de 16 ans.

Il est un ancien opérateur des forces spéciales et chef de montagne de la Royal Marine et a rejoint l’armée pour la première fois à l’âge de 16 ans.

Oliver a déclaré: “J’apporterai une intensité percutante au SAS: Who Dares Wins DS, étant un personnage fougueux avec une approche très passionnée de l’entraînement militaire, le respect étant au premier plan de tout ce que je fais.

« Les valeurs que je compte inculquer aux recrues, dans le cadre de la DS, ont été forgées sur des opérations où nous avons perdu de bons opérateurs, donc il vaut mieux qu’ils ne se fassent pas d’illusions, quiconque ne respecte pas les règles paiera le prix. le prix.”

Mark Billingham, MBE

Billy sera le chef DS

Billy revient dans la série en tant que chef DS.

Il est un expert de la guerre dans la jungle après avoir passé la moitié de sa carrière militaire décorée à servir dans la jungle.

Tweetant à propos de l’émission, il a déclaré : « Le ‘SAS : Who Dares Wins’ le plus difficile et le plus difficile sera diffusé en janvier !

“Dans la jungle vietnamienne impitoyable, j’ai assumé le rôle d’instructeur en chef, soutenu par l’équipe la plus expérimentée et la plus tenace de DS – Foxy, Rudy et le nouveau DS Chris Oliver. Rien ne remplace l’expérience.

Jason Renard

Jason Fox est également instructeur sur SAS: Who Dares Wins.

Dans le passé, il a dit : “Les producteurs seront toujours du genre ‘Ooh pouvons-nous faire ça ? Et est-ce qu’on peut faire ça ? et nous nous disons, ‘Eh bien, nous pouvons le faire’, mais nous ne l’avons jamais fait. ‘Pourquoi pas?’ “Parce que c’est stupide.”





Rudy Reyes

Rudy sera dans la jungle

Recon Marine Rudy Reyes revient également dans l’émission en tant qu’instructeur.

Rudy a déclaré: “Je veux que les recrues apprennent à travers la douleur et croyez-moi, elles vont apprendre une leçon.”

Il a ajouté: «Parce que je viens d’un foyer brisé, Bruce Lee, Wolverine, Rambo – ils étaient mes figures paternelles et j’aspirais à être comme eux.

“La lutte, les arts martiaux – m’ont finalement conduit à l’armée. Et l’armée était la famille que j’avais toujours recherchée.

Quand puis-je regarder Who Dares Wins sur Channel 4 ?

La saison 8 de SAS: Who Dares Wins sera diffusée le lundi 23 janvier 2023.

Ce sera sur Channel 4 à 21h.

Les épisodes seront disponibles sur All 4 après la diffusion de chaque épisode.