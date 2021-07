SAS à la recherche de femmes soldats pour rejoindre des opérations top secrètes

Le SAS est à la recherche de femmes soldats pour rejoindre l’unité dans le cadre d’opérations top secrètes contre des agents russes et chinois.

Les commandants ont lancé un programme secret, au nom de code Project Artemis, pour augmenter le nombre de femmes entrant dans les forces spéciales.

Le SAS recrute des femmes soldats pour ses opérations en Russie et en Chine Crédit : Alamy

Il s’inscrit dans le cadre d’un remaniement majeur des unités des Forces spéciales.

Le SAS, le SBS et le Special Reconnaissance Regiment sont en train d’être réorganisés pour lutter contre les guerres de l’ère des données à une époque de « concurrence de grandes puissances ».

Des femmes soldats exceptionnelles se verront offrir neuf mois de mentorat individuel.

Un commandant des forces spéciales a déclaré : « La menace a changé. Il ne s’agit pas seulement de défoncer les portes. Le champ de bataille est plus transparent. Les endroits sont beaucoup plus difficiles d’accès.

« Nous avons besoin d’une gamme de compétences très diversifiée et nous avons besoin d’opératrices tout comme nous avons besoin d’hommes. »

Des femmes ont servi dans la SRR en tant qu’agents de renseignement infiltrés, mais aucune n’est connue pour avoir réussi les tests de sélection exténuants du SAS et du SBS.

Un initié de la défense a déclaré hier que le projet Artemis était « conçu pour permettre aux femmes d’exercer des rôles de soutien spécialisés, permettant aux forces spéciales de tirer parti de toute la gamme de talents et de compétences disponibles dans les forces armées britanniques ».

Un général a déclaré au Sun qu’ils « maintiendraient suffisamment de forces spéciales fortes et résistantes auxquelles vous vous attendriez et, en même temps, apporteraient des personnes dotées d’un éventail de compétences beaucoup plus large ».