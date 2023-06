Sarris : 5 jeunes débutants affichant la clé du succès futur basée sur la balle rapide

Les curseurs sont lancés plus chaque année, les balles rapides sont lancées moins – et pourtant, la balle rapide est toujours, de loin, le terrain le plus lancé au baseball. Ainsi, lors de l’évaluation d’un jeune lanceur et de ses résultats potentiels, il est toujours logique de commencer par la balle rapide.

Maintenant, il y a un peu plus de preuves que commencer l’évaluation avec la balle rapide est un bon processus. À l’ère de la conception des terrains, les entraîneurs essaient partout de changer la forme des terrains partout. Il semble que ces efforts réussissent le moins à changer la forme de la balle rapide.

Stuff+ ne regarde que les aspects physiques d’un pitch et le relie à la qualité des résultats. Si nous regardons à quel point Stuff + est «collant» d’année en année par type de terrain, les balles rapides se démarquent. Grâce à Owen McGrattan de Pitching+, voici la corrélation d’une année à l’autre (par r au carré) par type de lancer pour tous les lancers lancés au moins 50 fois au cours des deux années.

La balle rapide, le cutter et le plomb ont la meilleure adhérence d’une année à l’autre, ce qui signifie qu’ils changent le moins d’année en année en ce qui concerne le mouvement, le vélo, la rotation et la libération.

Cette année, grâce aux blessures, aux détails des dernières saisons des ligues mineures ou simplement à la marche générale vers la jeunesse dans le jeu, nous avons vu un grand groupe de jeunes partants se présenter. Assez dominé pour que cela vaille la peine de débattre lesquels de ces jeunes partants sont les meilleurs paris pour le reste de cette saison et pour le reste de leur carrière.

Commençons par un classement, montrant les meilleurs chiffres de Fastball Stuff + parmi les lanceurs de 24 ans et moins dans les majors cette année. Vous pouvez trouver cela par basculer les filtres d’âge sur FanGraphs icimais ici, nous avons combiné plombs et quatre coutures en un seul endroit pour les besoins de cet article.

On dirait que Spencer Strider est en bonne position pour avoir une bonne carrière. De même, Hunter Greene s’est imposé comme une source fiable d’un taux de retrait prodigieux, et juste un peu de raffinement ira un long chemin. Même parmi les pichets à plus petit échantillon, il y a des appels apparemment évidents. À titre d’exemple, Mason Miller a certainement les éléments pour réussir, mais les blessures seront le gros point d’interrogation à l’avenir. Hunter Brown a un mélange de trois hauteurs et plus de commandement que les gens ne le pensaient, il a l’air bien parti. Taj Bradley n’est pas une surprise pour ceux qui suivent.

Taj Bradley, traitant, a le 3e meilleur 4S par Stuff + derrière deGrom & Strider. Cela n’a pas toujours été le cas :

« J’ai changé le lanceur que j’étais. Quand j’ai été repêché pour la première fois, j’étais 90-92 et ça a coulé. Je reviens aux instructions, ils ont dit que j’avais 20 pouces de course et que je devrais être en tête de zone. Je ne savais pas! « — Eno Sarris (@enosarris) 15 juin 2023

Soulignons certains de ces autres noms fascinants pour une analyse plus approfondie.

Vous pouvez dire que Miller a une excellente balle rapide du fait qu’aucun partant cette année n’a lancé sa balle rapide plus souvent, sans entrer dans les détails. Même dans les détails, il s’en sort bien : quatre lanceurs partants profitent davantage de leur balle rapide (dont Strider, Taj Bradley et Blake Snell), et Miller libère le sien du point de sortie le plus bas du groupe en bonus supplémentaire. C’est une super balle rapide.

Aucun autre pitch de Miller n’obtient actuellement des bouffées moyennes, malgré quelques séances de conception de pitch sérieuses qui les ont engendrés. Le gyro-slider ou cutter a de bons résultats (.139 en moyenne, .222 slugging en 132 lancés) et Stuff+ aime ses deux balles cassantes (113 sur le gyro-slider et 108 sur la courbe), mais il ne les lance pas beaucoup, et la courbe a été un peu battue malgré une bonne forme. Il est possible que son point de sortie soit à blâmer.

Ce sont des points de libération très distincts, à environ trois pouces de distance pour chacun. Les frappeurs pourraient être en mesure de repérer ces différences. D’autre part, la recherche sur la cohérence des points de publication n’a jamais vraiment décollé dans la sphère publique après quelques premières découvertes incohérenteset se sont souvent concentrés sur un seul type de pas au lieu de regarder des arsenaux complets.

Pour l’instant, cependant, il est un garçon d’affiche pour « une grande balle rapide, et j’espère que le reste suivra ».

Ce n’était qu’un seul départ dans les ligues majeures, mais nous avons également des données des ligues mineures, et elles racontent généralement la même histoire à propos du bon vieux numéro un : Williams a une excellente, excellente balle rapide.

Il roule bien sur une tonne de vélo, avec juste assez de mouvement latéral pour le faire ressortir. Seuls Taj Bradley, Bobby Miller et Tyler Glasnow avaient un meilleur Stuff + à quatre coutures chez les mineurs. C’est une super balle rapide.

Là où les chiffres des ligues majeures et mineures divergent, c’est sur les boules de rupture. Dans les mineurs, ils se sont inscrits comme moyens, mais lors de son premier départ dans les majeurs, Stuff + ne les aimait pas. Un départ est assez agressif pour n’importe quelle statistique, même celle qui est censée être bonne dans de petits échantillons, alors appelons ces boules de rupture TBD pour l’instant. À 84,5 avec un mouvement gyro-curseur/bullet-curseur, le curseur pourrait être meilleur s’il était plus dur mais ne saute pas de la page aussi terriblement, et personne ne l’a encore touché.

Au-delà de la balle rapide et du curseur, il y a d’autres points d’interrogation. Stuff + aime le changement et l’a fait dans les mineurs, mais Williams n’a pas bien localisé le terrain dans les majeurs ou les mineurs. Et la balle courbe a un grand mouvement, mais c’était aussi le terrain que Ryan Noda a approfondi. Au prochain départ, il est probable que Williams se concentre davantage sur la balle rapide et le curseur avec des changements et des courbes plus occasionnels, mais il est également probable que son excellente balle rapide l’aidera à tirer le meilleur parti de ses opportunités, aussi longues soient-elles.

Même avec les filtres d’âge désactivés, Luis Ortiz a un top cinq des plombs par Stuff + parmi les partants cette année. Devant lui se trouvent Tanner Houck, qui lance essentiellement une fente pour arme de poing, et Dustin May, qui a des trucs désagréables mais qui ne les a pas toujours transformés en bouffées. C’est un peu une fenêtre sur la raison pour laquelle Stuff + n’aime généralement pas les plombs, et peut-être aussi pourquoi la ligue a jeté moins de plombs à chaque saison qui passe.

Ortiz a également eu du mal à transformer ses affaires en bouffées de ligue majeure, de sorte que les projections et les estimateurs ne l’aiment généralement pas. Et bien ce n’est pas juste. De toute évidence, la commande est une énorme raison pour laquelle il n’a pas mieux capitalisé sur son arsenal. Son emplacement + est inférieur à la moyenne sur tous ses lancers les plus lancés, et un coup d’œil rapide sur les cartes thermiques de BaseballSavant révèle le problème :

Cela ressemble à trop de balles rapides milieu-moyen et trop peu de secondaires dans la zone.

Bien sûr, le commandement de la balle rapide est important, mais est-ce vraiment si terrible ? Ortiz est également un joueur qui a obtenu une note de commande de valeur future de 50 (juste au-dessus de la moyenne) de FanGraphs lorsqu’ils l’ont repéré, et qui n’avait pas un taux de marche supérieur à 9,5% une fois qu’il a atteint le simple A. Il pouvait se mettre à l’aise, aller à ce plomb plus contre les droitiers (.055 coups isolés contre les droitiers), et le curseur moins souvent contre les gauchers (.500 coups contre les gauchers) et peut-être mieux optimiser le mélange de hauteur. Son plomb est meilleur que son quatre coutures, donc il sera toujours un peu meilleur contre les gauchers que les droitiers, mais avec ce changement et un quatre coutures utilisable, et cet excellent plomb, il y a encore plus qu’assez d’espoir ici.

Après quelques nombres de retraits au bâton époustouflants dans les ligues mineures, Woo a fait ses débuts avec 17 manches 2/3 et 25 retraits au bâton dans les ligues majeures, de sorte que cette partie a voyagé avec lui. Malheureusement, il a également renoncé à trois circuits dans ce court laps de temps, ce qui a gonflé sa MPM et dégonflé une partie de l’excitation autour de lui.

Il est possible qu’il y ait eu de la malchance dans cet aspect particulier de son entrée dans les ligues majeures. Le modèle Stuff+ adore son plomb, qui bourdonne à 95 et obtient un mouvement horizontal parmi les 20 premiers plombs droitiers par les débutants. Selon Baseball Savant, il a accordé une frappe de 0,615 (un circuit et quatre simples) alors que sa frappe attendue était de 0,316 sur le terrain. Cela ne passe-t-il pas le test de la vue, cependant?

Peut-être qu’il vient d’en laisser quelques-uns et sinon ce sera un argumentaire fondamental pour lui. Contre les gauchers, il a une balle rapide à quatre coutures plus moyenne par Stuff +, peut-être en raison d’un évier induit par la fente du bras, mais il la lance exclusivement dans la zone et a obtenu 18% de bouffées sur le terrain jusqu’à présent. Cela ressemble à un duo alléchant.

À long terme, il y a beaucoup à aimer ici, mais à court terme, il peut être un peu court. Il n’a pas fait confiance au changement, et son curseur est un balayeur, qui a traditionnellement de faibles écarts contre les gauchers – qui ont mis trois des 12 qu’ils ont vus en jeu : bon pour un simple, un double et un circuit.

Le balayeur a les plus grandes divisions de peloton parmi les types de terrain https://t.co/79ndzoetuc. Les partants droitiers qui les lancent le plus vers les gauchers, avec SLG contre : 1) Shohei Ohtani .500

2) Hayden Wesnenski .522

3) Clarke Schmidt .476

4) Yu Darvich .588

5) Garret Whitlock .462 — Eno Sarris (@enosarris) 22 juin 2023

Si Woo revient avec un gyro-slider ou une courbe plus 12 à 6 avec sa balayeuse, il pourrait vraiment décoller. Pour l’instant, il est tout en balle rapide et pas grand-chose d’autre contre les gauchers, et ce sera un problème.

Les scouts n’aiment pas Vásquez, comme il l’a montré comme le 12e meilleur espoir sur la liste de Keith Law avec quelques éloges pour son curseur et son changement qui « le verraient se retrouver à l’arrière de la rotation de quelqu’un ». FanGraphs a déclaré qu’il avait une bonne courbe et une mauvaise commande et qu’il était plus susceptible d’être un releveur intermédiaire. Les chiffres traditionnels n’aiment pas Vásquez, qui mettait en place une ERA sur cinq en Triple A, avec des taux de retrait décents mais de faibles taux de marche et de circuit. Il est venu deux fois maintenant pour des départs ponctuels cette année, cependant, et a bien performé. Peut-être devrions-nous tous être plus excités pour son prochain tour dans la rotation.

Ses deux balles rapides sont au-dessus de la moyenne. Voici les autres partants cette année qui peuvent revendiquer la même chose et qui ont en fait jeté leur lest plus de 10 fois :

Dustin May

Zack Wheeler

Sandy Alcântara

Edouard Cabrera

Shohei Ohtani

Pablo Lopez

Fin de liste. Pas mal non plus.

Les cartes thermiques montrent un bon nombre de quatre coutures moyennes-moyennes qui pourraient le blesser à l’avenir, mais avec un balayeur, un cutter et deux balles rapides qui s’enregistrent toutes comme supérieures à la moyenne, puis une courbe et un changement qu’il garde bas et lance comme un changement de rythme, il a un arsenal étonnamment profond qui peut continuer à surprendre.

Et pour faire bonne mesure, quelques balles rapides intéressantes toujours en Triple A incluent Kyle Harrison (qui commande mieux son super-plomb), Elvin Rodriguez (actuellement blessé et pas sur le 40-homme mais s’occupait des Rays avant), les Cubs ‘ Ben Brown (avec ses propres problèmes de commandement), Bowden Francis des Blue Jays (qui frappe tout le monde au Triple A après avoir été renvoyé de Toronto) et Bryan Mata de Boston (qui a un taux de marche de plus de cinq par neuf manches mais mérite d’être regardé).

(Photo de Miller : Alika Jenner / Getty Images)