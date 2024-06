Sarri affirme que les commentaires sur son emploi à Milan ont été mal rapportés : « Les gens recherchent de la publicité »

Maurizio Sarri a affirmé que la réponse qu’il avait donnée à l’idée de devenir entraîneur-chef de l’AC Milan ou de la Fiorentina avait été mal rapportée par les médias.

Sarri est actuellement sans travail après avoir quitté la Lazio au milieu de la saison dernière et naturellement son nom a fini par être lié à Milan, qui a annoncé que Stefano Pioli quitterait son rôle d’entraîneur-chef à la fin de la saison.

Cependant, il semble que la direction ait choisi Paulo Fonseca comme homme pour conduire le club dans une nouvelle ère, tandis que Sarri ne semble pas être sur le point de rejoindre une équipe pour le moment malgré les différents liens.

Arrigo Sacchi a déclaré publiquement qu’il croyait Sarri est la bonne personne pour le poste à Milan, et maintenant l’ancien patron de Chelsea a parlé à Sportitalia, donnant quelques éclaircissements concernant l’entretien accordé à Sky vendredi dans lequel il a mentionné la Fiorentina et Milan comme étant un bon choix.

« Ils m’ont demandé si j’étais déçu par le marché et j’ai répondu, par souci d’équité, que je ne pensais pas qu’il était approprié de citer des noms. C’était la première question et je ne me permettrais pas d’envahir le domaine des autres », a-t-il déclaré (via Calciomercato.com).

« Dans une deuxième question et ultérieure, très technique et non liée à mon avenir, ils ont insisté et m’ont interrogé sur les équipes de la Fiorentina et de Milan. J’ai répondu que c’était vrai, qu’ils semblaient faits sur mesure pour mes caractéristiques. Mais j’en ai parlé dans un contexte général, après avoir bavé la première question.

« Evidemment ceux qui ont jugé n’ont pas eu la sensibilité de regarder l’entretien et les différents moments de celui-ci. De plus, j’ai ajouté que je ferais une réflexion générale sur ce qui s’est passé, point barre.

« Le fait qu’ils aient ensuite voulu l’exploiter en écrivant et en disant que je ferais pression sur Palladino me semble spécieux et ridicule. Il y a évidemment des gens qui recherchent de la publicité en l’absence d’autres arguments.

« Au fait : je trouve de mauvais goût de déranger une personne comme Joe Barone qui n’est plus avec nous pour expliquer la raison qui m’a poussé à ne pas aller à la Fiorentina dans le passé.

« Une version absolument fausse des faits a été racontée, je garde la vraie pour moi au nom du respect absolu que j’ai envers une personne qui, malheureusement, n’est plus en vie aujourd’hui. »