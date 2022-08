Sarr à la fois héros et méchant de Watford dans le tirage au sort de West Brom

Londres (AFP) – Ismaila Sarr de Watford a marqué sur 60 mètres dans un des premiers prétendants au but de la saison avant de voir son penalty sauvé lors d’un match nul 1-1 avec West Bromwich Albion dans le championnat de football anglais de deuxième niveau lundi.

L’attaquant sénégalais de 24 ans a ouvert le score pour les visiteurs à la 12e minute avec un but rappelant le célèbre but de David Beckham pour Manchester United à Wimbledon en 1996 lorsque, bien à l’intérieur de sa moitié de terrain, il a produit un superbe jeton.

Karlan Grant, cependant, a égalisé en première mi-temps chez les Hawthorns.

Mais dans un match où Albion a repoussé plusieurs occasions, Sarr a raté une chance de gagner le match pour Watford à 17 minutes du moment où il n’a pas pu convertir un penalty.

Le gardien de Watford, Daniel Bachmann, a été appelé à l’action dès le début, faisant basculer une volée bien frappée de Darnell Furlong au-dessus de la barre transversale avant de bloquer une frappe de Grant avec ses jambes.

Mais ces efforts ont rapidement été éclipsés par le but extraordinaire de Sarr.

Recevant le ballon dans sa propre moitié d’une tête de Craig Cathcart, Sarr a vu le gardien de but des Baggies David Button au bord de sa surface de réparation et a lancé un tir au-dessus de sa tête et dans le filet non gardé.

Mais les Baggies ont rapidement mis de côté tout sentiment de choc et ont rapidement repris l’attaque, Bachmann préservant l’avance de Watford.

Le gardien des Hornets, cependant, a finalement été battu à la deuxième minute de temps supplémentaire à la fin de la première mi-temps lorsque Grant a lancé le ballon dans le coin supérieur suite à une passe diagonale inventive sur la défense de Grady Diangana.

Au début de la deuxième mi-temps, Bachmann a réalisé un autre bel arrêt en repoussant le tir oblique de Conor Townsend.

Sarr, cependant, n’a ensuite pas réussi à faire de 12 mètres ce qu’il avait réussi à cinq fois cette distance lorsque son pauvre penalty a été sauvé par les jambes de Button après que Semi Ajayi eut concédé le coup de pied en poussant l’attaquant de Watford.