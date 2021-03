Le petit ami d’un Britannique qui a disparu d’un yacht a déjà été arrêté pour avoir prétendument battu son ex-femme, peut révéler The Sun.

Ryan Bane, 44 ans, affirme s’être réveillé à 2 heures du matin le 8 mars pour retrouver sa petite amie Sarm Heslop, 41 ans, avait mystérieusement disparu de son catamaran sur l’île de St John dans les îles Vierges américaines.

Sarm, de Southampton, est une ancienne hôtesse de l’air qui a rencontré l’Américain sur Tinder il y a huit mois.

Un rapport de police, vu par The Sun, montre que Bane a été arrêté pour des soupçons de violence domestique en 2011 alors qu’il était marié à Corie Stevenson, 43 ans.

Le document montre qu’il a été entaillé à leur domicile et emmené à la prison du comté, après avoir prétendument jeté Corie au sol et lui avoir fracassé la tête contre lui, lui écaillant la dent.

Les documents judiciaires montrent qu’il a purgé 21 jours de prison.

Son ex-amant Corie a exclusivement raconté au Sun son mariage troublé avec le capitaine de bateau.

Elle a déclaré: «La personnalité de Ryan a changé une fois que nous nous sommes mariés.

«C’était un beau mariage en 2008, mais c’était comme s’il avait basculé un interrupteur.

«Il est soudainement devenu une personne différente et cela a commencé lors de notre lune de miel en Espagne. Nous sommes allés à Madrid, Valence, partout. Mais il était un personnage total de Jekyll et Hyde.

«Et cela a continué quand nous sommes rentrés à la maison.

«Il passerait une bonne semaine, puis tout d’un coup il a changé. C’était une personne totalement différente publiquement. Aucun de ses amis ne l’a jamais vu comme ça. Il était doué pour se couvrir.

«Il n’y a jamais eu un jour où je n’ai pas eu peur de lui. J’ai dormi avec un fusil de chasse tout le temps que j’ai vécu mon divorce.

Corie a signalé Bane à la police après une dispute à son retour d’un mariage à leur domicile du lac Orion près de Detroit en 2011.

Le rapport de police, vu par The Sun, affirme que Bane – qui avait bu – est devenue «abusive» envers elle sur le chemin du retour.

Après être arrivée à la maison à 5h30 du matin, «Ryan a attrapé (Corie) et l’a traînée hors du camion», a-t-elle déclaré à un agent rédigeant le rapport de police.

Le rapport ajoute: «Ryan l’a attrapée dans la salle à manger, l’a jetée au sol et lui a écrasé la tête contre le sol, lui ébranlant une des dents.

«Elle dit qu’elle a combattu Ryan hors d’elle.

«Elle déclare que Ryan est de plus en plus violent verbalement à son égard et qu’il a été physiquement violent une fois auparavant.

«Elle déclare que cet incident s’est produit il y a environ 6 mois, que l’incident n’a pas été signalé et qu’il l’a amenée à manquer plusieurs jours de travail avec des marques sur son visage.

«Lorsque Ryan a été amené au rez-de-chaussée, (Corie) a eu très peur et a couru de la zone à la buanderie.

Le rapport de police indique que Bane a été arrêté pour des soupçons de violence domestique et emmené à la prison du comté d’Oakland, au Michigan.

À propos de l’incident, Corie a déclaré au Sun: «J’étais absolument terrifiée pendant que cela se passait.

«J’ai vu le diable derrière ses yeux et cela m’a fait peur. C’était une personne totalement différente qui était là. C’était pétrifiant.

«J’étais déjà terrifié quand il m’a sorti du camion. Mais pendant l’assaut, ma peur a atteint un tout autre niveau.

Corie s’est retrouvée avec une dent avant droite ébréchée, un lobe d’oreille sanglant et égratigné et des égratignures rouges sur son épaule droite et le côté droit de son cou, indique le rapport de police.

Elle a ajouté: «Mon visage était tout rouge et ma dent était cassée. Quelques jours plus tard, mon visage était noir et bleu et j’avais des traces de doigts autour du cou.

Bane a plaidé coupable et a purgé 21 jours de prison – avant de purger encore 31 jours pour une violation de probation en 2013, selon des documents judiciaires.

Corie, qui vit maintenant à Melbourne, en Floride, a déclaré qu’elle l’avait finalement autorisé à rentrer dans la maison après une séparation – mais le couple a divorcé en 2014.

Après la disparition de Sarm, Bane a déclaré aux détectives qu’il avait sonné l’alarme après avoir vu que le marin transatlantique expérimenté avait disparu à 2 heures du matin.

Il a dit avoir été réveillé par son alarme d’ancre, qui détecte si le bateau s’éloigne de son amarrage et ne trouve aucune trace d’elle.

La police a déclaré qu’il les avait appelés à 2h30 du matin et lui avait dit d’appeler les garde-côtes américains. Mais cet appel n’a été effectué qu’à 11h46.

Une recherche massive impliquant des plongeurs et un hélicoptère n’a permis de trouver aucune trace de Sarm.

Le couple s’est rencontré l’année dernière sur Tinder à la Grenade. Sarm est allé à Malte pour trouver du travail et le couple a entretenu une relation à distance.

Mais elle est retournée dans les Caraïbes il y a quelques semaines pour travailler comme cuisinière sur son bateau, qui était amarré à seulement 11 pieds d’eau à environ 50 pieds du rivage lorsqu’elle a disparu.

On ne pense plus que Bane reste sur son yacht, le Sea Siren, et la police ne confirmera pas où il réside.

