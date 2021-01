AUSTIN, Texas: Le nouvel entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, est en train de constituer un personnel qui a beaucoup de saveur Alabama.

L’ancien coordonnateur offensif de Crimson Tide a officiellement annoncé vendredi la plupart de son nouveau personnel du Texas, avec trois assistants venant de l’Alabama après avoir remporté le championnat national il y a deux semaines.

L’entraîneur des équipes spéciales et des collants, Jeff Banks, le coordinateur offensif et entraîneur de la ligne offensive Kyle Flood, et l’entraîneur des quarts AJ Milwee étaient tous avec Sarkisian en Alabama la saison dernière.

Ils connaissent ma personnalité », a déclaré Sarkissian. Ils connaissent les choses qui m’excitent, ils connaissent les choses qui peuvent peut-être me déranger… Du point de vue du schéma, du point de vue du style de jeu, la courbe d’apprentissage est plus courte.

Cela signifiait également les amener du programme dominant du football universitaire à un programme qui tentait de se réinstaller parmi l’élite. Le Texas a limogé Tom Herman après quatre saisons gagnantes, mais pas de championnats Big 12. Le Texas n’a pas remporté le Big 12 depuis 2009 et n’a disputé le match de championnat de la ligue que deux fois depuis.

Venir à l’Université du Texas à ce moment-là, à la pointe de quelque chose comme ça, a été très attrayant pour certains de ces gars de venir et de vouloir en faire partie », a déclaré Sarkisian. Je suis sûr que l’entraîneur Saban ira bien. Il engage toujours de bons entraîneurs.

Sarkisian a déclaré qu’il serait le principal appelant pour l’attaque. Le coordinateur défensif sera Pete Kwiatkowski, qui avait le même rôle à Washington la saison dernière.

Plusieurs des nouveaux assistants ont déjà des liens de recrutement profonds au Texas, et certains ont déjà des liens avec le programme Longhorns.

Sarkisian a gardé deux membres du staff de Herman, l’entraîneur des demi offensifs Stan Drayton et l’entraîneur des receveurs larges Andre Coleman. L’entraîneur des sécurités Blake Gideon était un sécurité Longhorns de 2008 à 2011.

Nous avons vraiment fait un excellent travail en assemblant le puzzle, a déclaré Sarkisian.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/tag/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25