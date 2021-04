Scénarisant un retour sensationnel, une agressive Sarita Mor a décroché neuf points consécutifs dans l’affrontement au sommet pour conserver son titre de champion d’Asie en 59 kg tandis que Seema Bisla (50 kg) et Pooja (76 kg) se sont contentés de médailles de bronze au championnat continental, ici jeudi. Sarita, qui a remporté la médaille d’or au championnat 2020 à New Delhi, a pris un retard de 1 à 7 après un défi bâclé, mais a renversé la vapeur avec un énorme combat contre Shoovdor Baatarjav de Mongolie. Tentant un mouvement à 1-3 sur le bord du tapis, Sarita a perdu son équilibre, permettant à sa rivale d’obtenir un point. Cependant, l’entraîneur de la Mongole a contesté l’appel pour obtenir quatre points de sa pupille.

À partir de là, il n’y avait pas d’arrêt de Sarita. Elle a effectué un démontage, le suivant avec un exposé, puis un autre retrait sur le bord du cercle pour le rendre 7-7.

À ce moment-là, le temps presse, le camp mongol a contesté l’appel et l’a perdu pour donner un point supplémentaire à Sarita, qui a gagné 10-7.

Sarita avait perdu son combat d’ouverture face à la même rivale mongole par 4-5 mais est revenue fortement au tour suivant contre la Kazakhstanaise Diana Kayumova, gagnant par supériorité technique en première période.

La Kazkah maigre avait une bonne portée mais Sarita était agile et agressive. Après avoir gagné un point de passivité, Sarita a déchaîné une vague de mouvements, en commençant par un démontage et suivi avec une clé en boyau et quelques mouvements d’expositions.

Contre Nuraida Anarkulova du Kirghizistan en demi-finale, Sarita était à nouveau agressive depuis le début et a terminé le combat en un tournemain avec des mouvements rapides après avoir pris la main sur son adversaire.

Dans la compétition des 50 kg, Seema a eu un départ terrible car elle a perdu son premier combat à l’automne contre Valentina Ivanovna du Kazakshtan, mais a fait un retour en force au tour suivant contre la Mongole Anudari Nandintsetseg.

Traînant 0-2, Seema est monté à bord avec un point de passivité et un démontage. Elle n’a jamais regardé en arrière après avoir gagné plus de points en utilisant une clé à molette et a finalement remporté 7-3.

Elle a fait face à un défi difficile de l’Ouzbékistan Jasmina Immaeva en demi-finale qu’elle a perdu 2-3. L’Indien a ensuite battu Yung Hsun Lin de Taipei par supériorité technique pour remporter la médaille de bronze.

En 76 kg, Pooja a remporté son premier combat 2-0 alors que la Coréenne Seoyeon Jeong était trop passive et a enchaîné avec une victoire par chute contre l’Ouzbékistan Ozoda Zaripboeva.

Gagnant principalement des points grâce à des attaques de la jambe droite, Pooja a trouvé un mouvement – encore une fois une attaque de la jambe droite – au début de la deuxième période, ce qui l’a amenée à épingler sa rivale.

Elle, cependant, n’était pas à la hauteur d’Elmira Syzdykova en demi-finale alors que le Kazak l’a épinglée avec un coup étonnant.

Pooja a décroché la médaille de bronze après avoir remporté 5-2 contre le Coréen Seyeon Jeong.

Dans les 68 kg, Nisha a été évincée après avoir perdu ses deux combats à l’automne.

Bien qu’elle ait dominé une partie importante de son combat au deuxième tour qu’elle menait 6-0 avec des attaques de la jambe droite, Nisha a perdu contre le Coréen Eun Sun Jeong. Elle avait perdu son premier tour contre Delgermaa Enkhsaikhan de Mongolie.

