Sarina Wiegman: l’équipe d’espoir de l’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre sera plus diversifiée sur le plan racial à l’avenir | Nouvelles du football

Sarina Wiegman espère que l’équipe d’Angleterre sera plus diversifiée sur le plan racial à plus long terme.

L’ancienne défenseure des Lionnes, Anita Asante, estime que la voie vers le football féminin d’élite doit être réformée pour atteindre une plus grande diversité, avec seulement trois des 23 membres de l’équipe de Wiegman pour l’Euro 2022 d’origine noire, asiatique ou mixte.

Le premier match de groupe de l’Angleterre contre l’Autriche a marqué un tournant pour le football féminin avec une foule majoritairement jeune et féminine de près de 69 000 personnes entassées à Old Trafford, domicile de Manchester United, soulignant les progrès réalisés par le football féminin en Angleterre ces dernières années.

Image:

Sarina Wiegman espère une plus grande diversité





Mais il y avait aussi quelque chose d’autre perceptible pour beaucoup de gens en Angleterre et au-delà – surtout une fois qu’il avait été partagé sur les réseaux sociaux : l’Angleterre a aligné un onze de départ entièrement blanc contre l’Autriche.

Écrire dans Le gardienAsante a déclaré: “Les jeunes filles qui ne peuvent voir personne qui leur ressemble manquent d’héroïnes à imiter – et cela compte.”

Elle a appelé à une approche plus imaginative du scoutisme dans les zones urbaines et des centres-villes, et à ce que davantage de ressources soient affectées au réseau de scoutisme dans le football féminin.

Image:

Anita Asante souhaite que plus de ressources soient affectées au réseau de scoutisme dans le football féminin





Elle a également souligné le problème autour de l’emplacement souvent suburbain des terrains d’entraînement des clubs, qui, selon elle, peut rendre l’accès plus difficile pour les enfants noirs et blancs issus de milieux ouvriers.

Asante, qui a été nommée mardi entraîneur de l’équipe première à Bristol City, a tenu à souligner que ses commentaires n’étaient pas destinés à critiquer Wiegman ou son équipe, qui affrontera l’Espagne en quart de finale de l’Euro 2022 à Brighton mercredi. nuit.

L’ancienne entraîneure des Pays-Bas, s’exprimant avant ce match, a déclaré qu’elle espérait qu’un vivier de talents plus diversifié serait disponible à l’avenir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré que la FA s'était engagée à ouvrir la voie aux filles vers le football et à accroître la diversité dans le football féminin



“Je pense que le football a besoin d’inclusion et de diversité”, a déclaré Wiegman.

“Donc absolument, tous ceux qui veulent être impliqués dans le football, à quelque poste que ce soit, jouer au jeu ou faire autre chose, devraient être les bienvenus. Je sais que la FA a mis en place des stratégies pour renforcer cela, pour obtenir plus de diversité dans le jeu, donc c’est quelque chose à plus long terme.

Williamson : la diversité, une priorité de la FA La capitaine anglaise Leah Williamson a déclaré lors de la conférence de presse avant d’affronter l’Espagne : “Nous sommes heureux en tant que groupe de joueuses parce que beaucoup de filles sont également très passionnées. Nous le sommes tous, mais j’en ai entendu quelques-uns très bien parler à la FA et cela a été reçu aussi bien que nous l’espérions. . “C’est définitivement une priorité pour eux et nous sommes sur la bonne voie pour le préparer pour ces jeunes filles. Ce tournoi va inspirer beaucoup plus de jeunes filles à vouloir jouer au football. “Personne ne devrait alors se voir refuser la possibilité de s’impliquer. C’est quelque chose qui nous passionne et, heureusement, la FA aussi. Espérons que nous verrons les effets à l’avenir.”

“J’espère donc qu’à plus long terme, nous aurons plus de diversité, également dans l’équipe nationale.

“Je pense que pour l’instant, pour moi, je me fiche de savoir si quelqu’un est noir, blanc, tout le monde le sait – je choisis juste les joueurs qui, à mon avis, sont les meilleurs pour jouer au meilleur niveau. C’est à court terme, mais j’espère que dans le l’avenir, il y a plus de diversité.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, pense que des changements significatifs pour diverses communautés à l'extrémité élite du football féminin pourraient prendre des années, admettant que le système actuel d'identification des talents et de recrutement exclut beaucoup de gens



En mai, la Football Association a annoncé des plans, soutenus par la Premier League, visant à créer un vivier de talents plus large et plus diversifié pour le football féminin, avec une meilleure accessibilité parmi cinq domaines d’amélioration identifiés.

Il doit y avoir un réseau national plus large de ce qu’on appellera les centres de talents émergents pour les filles âgées de 8 à 16 ans, et la directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, a exprimé sa confiance dans les plans et le projet “Discover My Talent” lancé l’été dernier. contribuera à créer un “changement significatif” en termes de diversité au sommet du football féminin anglais.

L’Association des footballeurs professionnels a lancé la campagne “See It Achieve It” menée par Fern Whelan, ancien joueur de Liverpool, Everton, Notts County et Brighton.

L’objectif est de créer un réseau pour les joueuses actuelles de la Super League féminine issues de minorités ethniques, dans lequel elles bénéficieront d’un mentorat entre pairs et d’un soutien sur mesure. objectif.

Le syndicat indique qu’il y a 29 joueurs d’origine noire, asiatique ou mixte sur 300 dans la WSL.

Quelle est la diversité de l’Euro 2022 ?

Le tournoi n’a pas encore révélé de chiffres basés sur la diversité et Sky Sports Nouvelles a contacté chacune des associations de football participantes pour demander ces informations.

L’Allemagne a dit Sky Sports Nouvelles ils avaient deux footballeurs ethniquement divers dans leur équipe, l’Islande et la Belgique ont tous deux signalé un joueur. L’Autriche n’a pas de joueurs non blancs dans son équipe, tandis que le Danemark a déclaré ne pas détenir ce type d’informations sur l’équipe.

Mais il y a eu un manque flagrant de diversité ethnique visible sur le terrain…

Comment comparer le manque de diversité de l’Euro 2022 ?

Recherche présentée par Leon Mann MBE au ‘D-Mot 4’ conférence organisée par le Collectif noir des médias dans le sport offre un contexte aux chiffres de l’Angleterre.

Mann a révélé que l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro masculin de l’été dernier comprenait 11 joueurs sur 26 – 42% – d’origine noire ou mixte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leon Mann MBE, fondateur du Black Collective of Media in Sport, dit qu'il espère que son prix pourra aider à faire connaître la diversité et à faire avancer le travail que tant de gens font



Selon le Black Footballers Partnership – cofondé par le duo QPR Les Ferdinand et Chris Ramsey, l’ancien arrière latéral de Birmingham et Derby Michael Johnson et l’ancienne joueuse de haut vol Eartha Pond – quelque 43% des joueurs de la Premier League sont Le noir.

Image:

Le rapport Szymanski commandé par le Black Football Partnership montre une baisse massive de la représentation en dehors du terrain





Mais en ce qui concerne la Super League féminine, la première division du football féminin en Angleterre, l’Association des footballeurs professionnels a révélé la semaine dernière que seulement 29 des 300 joueuses de la WSL – 9,7% – sont issues d’origines ethniques diverses.

Dans l’équipe d’Angleterre de Phil Neville lors de la dernière Coupe du monde féminine, il y avait deux joueuses ethniquement diverses dans l’équipe – Nikita Parris et Demi Stokes. Les deux mêmes joueurs font partie de l’équipe de Wiegman et sont restés des remplaçants inutilisés lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Autriche.

Ces chiffres rappellent clairement le problème chronique de la sous-représentation au sein de l’élite du football féminin et féminin.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

