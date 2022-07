Sarina Wiegman: l’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre est testée positive pour Covid-19 et ne sera pas sur le banc contre l’Irlande du Nord | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre Sarina Wiegman a été testée positive pour Covid-19 et ne sera pas sur le banc pour le dernier match de phase de groupes de l’Euro 2022 des Lionnes contre l’Irlande du Nord à St Mary’s vendredi soir.

Wiegman entreprendra une période de récupération au camp de base de l’équipe.

L’entraîneur adjoint Arjan Veurink dirigera l’équipe pour le match de ce soir contre l’Irlande du Nord. Wiegman restera en contact à distance avec les joueuses et le staff technique et fera l’objet d’un suivi régulier en vue de revenir sur tous les éléments de son rôle dès que possible.

Plus à venir…

