Sarina Wiegman: L’Angleterre peut être fière d’avoir atteint la finale de la Coupe du monde féminine, même si elle n’en a pas envie maintenant | Nouvelles du football

La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman a déclaré que son équipe devait rester fière malgré sa déception après avoir perdu 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine.

La capitaine espagnole Olga Carmona a produit une frappe sublime pour remporter le tournoi, La Roja remportant le trophée pour la première fois.

Malgré les remplacements à la mi-temps de Chloe Kelly et Lauren James par Alessia Russo et Rachel Daly, et un superbe arrêt sur penalty de Mary Earps, l’Angleterre n’a pas pu retrouver le chemin du match.

« Tout le monde a vu un match incroyable, un match très ouvert, deux équipes qui veulent jouer au football. Un match en deux mi-temps pour nous », a déclaré Wiegman. BBC Sport.

« La première mi-temps, nous avons eu du mal à appuyer sur le ballon. Nous l’avons changé en deuxième mi-temps, de retour à 4-3-3, et je pense que nous avons pris un certain élan à ce moment-là. Mais ensuite, le tempo s’est effondré. Nous avons pris de l’élan, puis nous avons donné le penalty et la blessure avec Alex [Greenwood].

Mary Earps a reçu le Gant d’or de la FIFA en tant que meilleur gardien de but du tournoi





« Après tout, l’Espagne était juste un peu meilleure que nous aujourd’hui et elle a fait un excellent tournoi. Félicitations pour l’Espagne.

« Bien sûr, ça fait vraiment mal maintenant. Nous sommes très déçus. Ce que nous avons fait, ce que nous avons montré, jouer comme nous avons en tant qu’équipe, surmonter tant de défis, nous pouvons être si fiers de nous. Je ne me sens pas comme ça pour le moment. »

Earps : J’échangerais le Golden Glove contre la Coupe du monde n’importe quand

Earps a été le joueur le plus régulier d’Angleterre tout au long du tournoi, sauvant les Lionnes à maintes reprises avec des arrêts de classe mondiale.

Elle est repartie avec le gant d’or de la Coupe du monde aux côtés de sa médaille d’argent – mais a déclaré qu’elle échangerait la distinction personnelle contre le trophée du tournoi.

« Je ne peux pas jurer, mais je suis sûr que vous pouvez remplir les blancs. Non [feeling] super », a-t-elle dit Nouvelles de Sky Sports.

« Je ne pense pas que [making people proud] frappe vraiment en ce moment, pour être honnête. Je pense que ce sera dans quelques semaines, j’espère que nous pourrons regarder en arrière et réfléchir.

L’héroïsme de Mary Earps a maintenu l’Angleterre en finale alors qu’elle sauvait penatly Jennifer Hermoso





« Je sais que se rendre à une finale de Coupe du monde est un exploit incroyable, mais maintenant, nous sommes déçus. Nous sommes des concurrents, nous sommes venus ici pour la médaille d’or et nous étions si proches. Nous avons juste échoué.

« Nous avons surmonté beaucoup d’adversité pour être dans cette position. Je suis vraiment fier de l’équipe pour cela et je pense qu’il y a aussi plus de niveaux à franchir.

« Bien sûr, je suis fier de cette réussite [the Golden Glove], c’est difficile à réaliser. Mais j’échangerais ça contre une médaille d’or n’importe quand. Je suis juste dégoûté que nous ayons échoué. »

Bright : Nous avons le cœur brisé

La capitaine anglaise Millie Bright était également émue après la défaite, racontant Bbc Sport: « C’est vraiment dur à encaisser. On a tout donné, la main sur le cœur.

« En première mi-temps, nous n’étions pas à notre meilleur. Nous avons montré notre combat, montré notre caractère. Nous avons eu des occasions aujourd’hui, nous avons frappé la barre, et évidemment ils ont mis leur chance au fond du filet.

L’Anglaise Millie Bright a eu le cœur brisé après le match





« Il y avait beaucoup de conviction. Nous avons été menés 1-0 dans les matchs précédents, nous avons rebondi, nous n’avons jamais cédé. C’est difficile à encaisser, mais c’est le football – nous avons le cœur brisé.

« Les filles sont incroyables. Nous avons eu beaucoup de critiques au début de ce tournoi, quelques-unes ont cessé d’y croire, mais nous n’avons jamais cessé de croire en nous-mêmes. Aujourd’hui encore, nous y croyions pleinement. Nous avons atteint une finale de Coupe du monde, dans quelques semaines, nous regarderons en arrière et apprécierons vraiment cette journée. »

Bonmati : Nous le méritons

Aitana Bonmati a joué un rôle crucial dans le succès de l’Espagne et a reçu le Ballon d’or de la meilleure joueuse de cette Coupe du monde féminine.

« Je suis tellement fière parce que nous avons fait un grand tournoi. Nous y sommes allés, mais nous l’avons aussi apprécié. Nous le méritons », a-t-elle déclaré.

Aitana Bonmati a été nommée meilleure joueuse de la Coupe du monde





Le milieu de terrain de Barcelone était l’un des 15 joueurs qui ont refusé de concourir sous l’entraîneur-chef espagnol Jorge Vilda en septembre dernier, mais a été autorisé à revenir dans l’équipe pour la Coupe du monde.

« Tout le monde connaissait l’objectif au début de la préparation du tournoi. Tout le monde est compétitif, tout le monde est fort mentalement pour gagner. Nous avons travaillé il y a de nombreuses années pour ce moment et nous avons le trophée », a ajouté Bonmati.

Comment Twitter a réagi

Redknapp : Leur talent a été exceptionnel

L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et de Liverpool, Jamie Redknapp, a réfléchi à l’impact du succès des femmes anglaises.

« Gagner l’Euro et se qualifier pour la finale d’une Coupe du monde est un exploit incroyable. [They’ve] inspiré tant de gens, filles, garçons aussi, tout le monde a regardé ça. Leur talent a été exceptionnel », a déclaré Redknapp.

« C’est déchirant pour eux et ils vont tellement souffrir, mais ils devraient aussi être si fiers de ce qu’ils ont accompli. Le manager et les joueurs, ça a été une réussite incroyable tout autour, et ils seront les bienvenus si gentiment à leur retour.

« C’est tellement décevant, alors que nous regardions le match, nous applaudissions, en espérant juste un instant. Nous pensions que le penalty serait arrêté. Ce ne devait pas être le cas, mais ils ont été incroyables dans ce tournoi », a ajouté Redknapp.