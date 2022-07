Sarina Wiegman: l’Angleterre est prête à “écrire l’histoire” lors de la finale de l’Euro 2022 ce dimanche | Nouvelles du football

Sarina Weigman a déclaré que l’Angleterre était prête à réécrire les livres d’histoire après que les hôtes de l’Euro 2022 aient battu la Suède 4-0 à Bramall Lane pour atteindre leur première grande finale depuis 2009.

Les buts de Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo et Fran Kirby ont propulsé les Lionnes vers la finale de dimanche contre la France ou l’Allemagne – qui jouent mercredi soir.

Et battre la Suède, l’équipe qui occupe la deuxième place du classement de la FIFA derrière les champions du monde des États-Unis, envoie un message à tous les autres pays, selon le coach anglais.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a félicité ses joueuses pour avoir “trouver des solutions” après un début difficile en demi-finale contre la Suède



“Je n’ai pas été dans le vestiaire, mais je pense qu’ils ont eu une petite pause”, a commencé Wiegman en souriant. “Ils chantent, la musique est allumée et dansent. Nous sommes heureux de faire la finale, nous ferons une petite fête puis demain, nous nous concentrerons sur la finale.

L’Angleterre célèbre avec ses fans à l’intérieur de Bramall Lane après avoir remporté la victoire sur la Suède





“Nous avons dit avant le tournoi et tout au long que nous voulions inspirer la nation, je pense que c’est ce que nous faisons et que nous faisons une différence. Tout le pays est fier de nous et encore plus de filles et de garçons voudront jouer au football.

“Nous avons confiance en cette équipe, nos joueurs restent calmes et s’en tiennent au plan. Nous avons parlé de scénarios et parfois les choses vont bien et parfois les choses ne vont pas. Nous pouvons compter les uns sur les autres et sur notre tâche, puis revenir dans l’équipe .”

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si le monde du football prenait note des réalisations de l’Angleterre, elle a ajouté : “Oui, je pense que oui. Nous avons dit que nous étions prêts à écrire l’histoire et c’est tout.”

Alessia Russo dit qu’elle a réagi instinctivement pour marquer son but sensationnel en talonnade lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre la Suède



Dimanche représentera la troisième apparition de l’Angleterre en finale de la compétition après les deuxièmes places d’il y a 13 ans – lorsqu’elles ont subi une défaite 6-2 contre l’Allemagne – et lors du premier Euro en 1984, qui les a vus battus aux tirs au but par la Suède.

Triompher dimanche signifierait également des succès consécutifs à l’Euro pour Wiegman, qui, après avoir supervisé la victoire de ses Pays-Bas natals à domicile en 2017, a eu un mandat en Angleterre qui reste invaincu après 19 matches.

“Quand vous arrivez, vous espérez que les choses se passeront bien et vous vous connectez avec le staff, la FA puis les joueurs et tout fonctionne”, a-t-elle expliqué.

“Dès le début, il y a eu un déclic et ça se voit. Cela demande aussi beaucoup de travail, mais on sent l’énergie et les gens croient en la façon dont nous voulons travailler. Nous demandons aux joueurs comment ils se sentent et leur expérience.

“Les résultats ont été bons et très bons. Nous avons atteint la finale mais nous savons à quel point le match contre l’Espagne a été serré. C’est agréable et j’espère que nous pourrons faire encore mieux dimanche.”

Alessia Russo célèbre après avoir marqué le troisième but de l’Angleterre féminine contre la Suède





Wiegman a de nouveau gardé confiance dans le XI qui avait commencé chacun des quatre matches précédents de l’Angleterre, mais a été directement interrogé sur la contribution de Russo après une autre démonstration remarquable : “Elle est venue et a encore très bien impacté le match. Elle avait tellement de courage pour faire un tel chose imprévisible et phénoménale comme ça. C’était agréable à regarder, puis c’était 3-0 et nous voulions finir le match… Elle pouvait commencer, mais je pense que l’équipe de départ qui a commencé a bien fait aussi. Nous allons voyez comment nous allons à partir d’ici.”

Georgia Stanway dit que l’équipe est extrêmement concentrée et entre dans la finale de dimanche avec une énorme conviction



Gerhardsson : l’Angleterre “vraiment talentueuse”

L’entraîneur-chef de la Suède, Peter Gerhardsson, a déclaré que l’atmosphère à l’intérieur de Bramall Lane avait contribué à inspirer l’Angleterre à sa victoire 4-0 en demi-finale de l’Euro féminin.



L’entraîneur-chef de la Suède, Peter Gerhardsson, a déclaré : “Je ne peux pas donner d’analyse mais je peux donner des émotions. C’est difficile, naturellement. Dans les 25 premières minutes, j’ai pensé que nous avions des occasions, même si l’Angleterre aussi.

“Nous avons eu les occasions les plus dangereuses de marquer en premier. Cela aurait donné au jeu une perspective différente. Mener 2-0 sur un coup franc au début de la seconde période contre un adversaire difficile comme l’Angleterre va être difficile. à 3-0 et 4-0 ne facilite pas les choses.

“Nous jouions contre une équipe vraiment talentueuse et lorsque vous affrontez ce type d’adversaire, vous devez tenter votre chance. Nous les avons égalés physiquement, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela s’est passé comme cela s’est passé en seconde période.”

La défenseure suédoise Nathalie Bjorn dit qu’elle pense que les Lionnes ont ce qu’il faut pour remporter l’Euro féminin à Wembley dimanche



La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne vs France – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Angleterre vs Allemagne ou France – coup d’envoi 17h, Wembley

