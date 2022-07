Sarina Wiegman: la sélectionneuse anglaise espère que le résultat record de l’Euro rendra la nation fière | Nouvelles du football

L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman était ravie du résultat et de la performance alors que son équipe a époustouflé la Norvège, double championne d’Europe, lundi soir, marquant huit buts sans réplique, mais n’a pas tardé à garder les pieds sur terre.

La déroute poursuit le record extrêmement impressionnant de Wiegman en tant que patron de l’Angleterre, les Lionnes n’ayant réussi à atteindre la cible qu’une seule fois en 16 matchs sans défaite sous sa direction.

Elle a admis que réécrire le livre des records avec la plus grande victoire du championnat d’Europe n’était pas nécessairement en tête de sa liste de priorités, mais les Néerlandaises étaient néanmoins ravies de la façon dont la compétition norvégienne était unilatérale alors que l’Angleterre réservait sa place dans les huitièmes de finale en tant que groupe. Un gagnant.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui plaisait le plus, elle a répondu: “La grande victoire. Mais aussi la façon dont nous avons joué et continué à jouer comme nous l’avons fait en seconde période, nous menions déjà 6-0 mais nous avons toujours gardé le ballon. Je l’ai fait ne vous attendez pas à gagner 8-0, absolument pas.

Sarina Wiegman sur la ligne de touche face à la Norvège





“Ils ont changé de forme, mais nous avions aussi une réponse. Je suis vraiment content de la performance de toute l’équipe et heureux de passer au tour suivant.

“Nous espérons qu’ils ont apprécié et espérons rendre la nation fière. Nous avons eu deux matchs maintenant, nous essayons de jouer notre meilleur match et aujourd’hui nous l’avons fait.

“Nous menions 2-0 assez rapidement. Ensuite, nous avons pris de l’élan pour pouvoir jouer le jeu de possession, mais ils avaient du mal à mettre la pression sur le ballon et nous avions tellement d’espace pour marquer des buts. On pouvait vraiment dire que le les joueurs ont apprécié, ceux sur le terrain et ceux qui sont entrés. Nous avons vu après le match que toute l’équipe a apprécié. C’était très agréable et nous resterons ancrés.”

L’entraîneure de l’Angleterre féminine, Sarina Wiegman, a déclaré qu’elle était heureuse de voir son équipe maintenir sa solide performance dans la seconde moitié de la victoire contre la Norvège alors qu’elle menait déjà 6-0.



Le triplé de Beth Mead a propulsé la performance impitoyable de l’Angleterre en matière de buts, tandis qu’Ellen White a également inscrit deux buts lors d’une soirée où la marge de victoire de l’Angleterre a été inscrite dans l’histoire continentale. Aucune équipe – masculine ou féminine – n’avait auparavant marqué sept buts lors d’une finale de championnat d’Europe.

S’exprimant sur la contribution de Mead, ayant marqué 18 fois en 16 apparitions sous Wiegman, le manager a ajouté : “Elle tire le ballon entre les poteaux et la barre et s’en sort vraiment bien !

“Nous créons des occasions et parfois nous voulons être plus impitoyables, mais Beth est vraiment impatiente devant le but. Elle a très bien fait. Elle a également eu une bonne saison avec Arsenal et elle continue d’avoir la forme. C’est vraiment sympa.”

Beth Mead et Jill Scott expriment leur joie d’une performance “de rêve” contre la Norvège, inscrivant huit buts devant leurs adversaires.



Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre était l’une des équipes les plus appréciées du tournoi, Wiegman a conclu : “Nous avons vu de gros scores, de très bons matchs, donc je ne sais pas. J’ai vu quelques très bonnes équipes qui peut jouer à un rythme élevé, beaucoup de puissance.

“Donc, ils pourraient être impressionnés par cette performance, mais nous avons vu que nos adversaires ont également très bien réussi, nous pouvons donc nous attendre à de très bons matchs à venir.”

Eidevall : Mead est un attaquant large exemplaire

L’Anglaise Beth Mead porte le ballon du match après avoir réussi un triplé contre la Norvège





Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a salué la performance de Beth Mead comme la meilleure de tous les joueurs larges à l’Euro 2022 jusqu’à présent, après que son triplé contre la Norvège ait aidé l’Angleterre à s’assurer une place en quart de finale.

Dans une première mi-temps effrénée, Mead et White ont chacun marqué un doublé, tandis que Lauren Hemp et Georgia Stanway se sont également inscrites sur la feuille de match alors que les Lionnes se sont déchaînées au stade Amex.

En 41 minutes en première mi-temps, l’Angleterre avait égalé le record du plus grand nombre de buts marqués par une équipe lors d’un match de l’Euro féminin et Eidevall, qui gère Mead au niveau des clubs, ne tarit pas d’éloges.

“L’Angleterre les a mis en pièces”, a-t-il déclaré la BBC. “N’enlevez rien à Beth Mead. C’est la meilleure performance d’un joueur large dans ce tournoi, et il y en a eu beaucoup.

“J’espère que les attaquants larges regardent cela à la télévision, c’est ce que vous devez faire pour marquer des buts. L’Angleterre avait l’air de deux ou trois niveaux au-dessus de la Norvège. Je m’attendais à un match égal, mais c’était très impressionnant de la part de l’Angleterre.”

