Sarina Wiegman dit que les femmes anglaises auront « besoin de plus de cruauté » avant l’Euro 2022 | Nouvelles du football

Sarina Wiegman dit que les femmes anglaises auront « besoin de plus de cruauté » avant l’Euro 2022, comme Sports du ciel analyse les leçons tirées du premier match d’échauffement des Lionnes.

Pour utiliser le cliché du football, c’était un match de deux mi-temps contre la Belgique féminine à Molineux – beaucoup d’occasions mais pas de buts en première avec moins d’occasions mais trois buts après la pause.

Les buts contre son camp des Belges Amber Tysiak et Nicky Evrard ont pris en sandwich une superbe frappe de Rachel Daly pour voir les Lionnes gagner 3-0 lors de leur premier match amical pré-Euro 2022.

Cependant, Wiegman – qui a remporté les derniers championnats d’Europe avec les Pays-Bas – veut plus de buts de son côté après une première mi-temps frustrante.

Elle a déclaré: « La première mi-temps, nous avons bien joué, nous avons créé mais nous n’avons pas marqué. Nous avions besoin de plus de profondeur dans le jeu, de courses derrière. Nous l’avons fait un peu mieux en seconde mi-temps. Quand vous gagnez 3-0 c’est assez, mais quand on passe à l’euro, on a besoin d’un peu plus de cruauté.

Image:

Sarina Wiegman n’a pas encore perdu un match en tant que manager de l’Angleterre





« Nous avons un plan quand nous jouons. Bien sûr, nous voulons marquer les occasions, mais tant que vous ne concédez pas, vous avez le temps. Nous dominons le jeu et ensuite vous devez avoir de la patience. Il arrive un moment où nous faisons marquer celui-là ; oui, nous voulons le faire plus tôt mais dans le dernier tiers, nous devons être un peu plus impitoyables.

« La concurrence dans cette équipe est très élevée. Nous avons des opportunités pour de nombreux joueurs. Maintenant, nous recherchons également des connexions. Différentes qualités à différents postes. Nous nous rapprochons un peu, mais nous ne sommes pas tous prêts. Deux matches à jouer Les choses peuvent aussi changer très vite, c’est ce que nous savons dans ce sport.

« Nous avons une équipe de 23 joueurs et vous pouvez affronter tous les joueurs. J’espère que je n’aurai pas mal à la tête, mais ils me posent des problèmes [in selection]. »

Sarina Wiegman sur les joueurs anglais portant des brassards noirs après le décès de sa sœur… « Les joueurs m’ont tellement soutenu. Les capitaines sont venus me voir et m’ont demandé [if they could wear black armbands]. « Cela montre simplement qu’ils sont de si bons êtres humains. L’unité de cette équipe, nous nous soutenons mutuellement. J’ai pensé que c’était un grand geste. Ma sœur est fière d’eux et de nous. »

Wiegman a commencé le match avec un trio de milieu de terrain composé de Leah Williamson, Keira Walsh et Georgia Stanway, l’entraîneur-chef disant à propos de la formation : « Nous devons nous habituer un peu les uns aux autres. Donc, nous avons déjà essayé cela avant mais pas beaucoup.

« C’est un peu différent, on peut dire que parfois nous devons nous habituer à cela. Changer les situations et la forme. Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour cela. »

Fran Kirby a également fait son retour sur le terrain pour la première fois depuis février après avoir lutté contre la maladie et les blessures, après avoir été sélectionnée dans l’équipe de 23 joueurs mercredi.

Image:

Fran Kirby est revenu à l’action jeudi





Wiegman a ajouté à propos de l’attaquant : Sur Kirby : « Nous sommes vraiment heureux qu’elle soit avec nous. Elle va bien. Elle s’entraînait avec Chelsea à la fin de la saison. Nous le prenons au jour le jour maintenant. Nous faisons un plan et nous voir comment elle récupère.

« Jusqu’à présent, tout s’est bien passé. Elle est vraiment heureuse et nous sommes vraiment heureux. Nous ne disons pas » vous devez être ici à ce stade « . Nous avons juste un plan en place et nous nous adaptons si nécessaire. »

Beaucoup d’avantages pour l’Angleterre, mais méfiez-vous de la contre-attaque

Image:

Chloe Kelly a eu sa frappe d’ouverture donnée comme but contre son camp belge





Marais Charlotte de Sky Sports :

Ces trois matchs amicaux sont une chance – oui de remporter des victoires – mais aussi de produire ces aperçus gagnants du tournoi que nous voulons tous voir. A la mi-temps, le jeu était certes là, mais le produit final manquait. La pression commençait-elle déjà à se faire sentir ?

Absolument pas. Alors que la seconde mi-temps n’a peut-être pas été chance après chance comme l’était la première période, l’avantage clinique est finalement venu au premier plan. La Belgique est classée 20e au classement de la FIFA, ce n’est en aucun cas un jeu d’enfant – une victoire 3-0 contre elle est un exploit impressionnant.

Leah Williamson a montré l’exemple au milieu du terrain – et à l’avant et à l’arrière aussi d’ailleurs – mais c’est sur les ailes que l’Angleterre était la plus dangereuse. Avec Demi Stokes et Lucy Bronze descendant les canaux, les Lionnes jouaient presque avec quatre ailiers à certains moments.

Bronze s’est brillamment lié à Beth Mead puis à Chole Kelly sur cette droite – Kelly en particulier ne montrant aucun effet néfaste de sa blessure au LCA et éblouissante en 45 minutes. Lauren Hemp en bas à gauche a également réalisé de nombreuses courses « clignotant et vous le manquerez », battant facilement ces défenseurs belges. Vous devez presque vous sentir désolé pour leurs arrières latéraux.

La défense anglaise, quant à elle, n’a jamais été vraiment mise à l’épreuve. Il n’y avait qu’une poignée d’occasions pour la Belgique, sa meilleure buteuse Tessa Wullaert étant restée silencieuse. Mary Earps n’a fait qu’un seul arrêt en fin de match, l’Angleterre n’ayant toujours concédé qu’un seul but sous Sarina Wiegman.

Mais certaines de leurs chances sont venues sur le compteur avec les arrières latéraux anglais poussés haut sur le terrain. Les Lionnes ont parfois été prises dans la transition, et ont eu la chance que la Belgique n’ait pas vraiment la qualité au rendez-vous pour les faire compter. Bien que Wiegman aime jouer avec des arrières latéraux de haut vol, cela pourrait revenir les mordre au moment du tournoi s’ils ne font pas attention.

Image:

Leah Williamson et Millie Bright célèbrent le troisième but de l’Angleterre lors de leur victoire amicale contre la Belgique à Molineux





Mais l’une des améliorations du score de l’Angleterre en seconde période est venue avec l’arrivée d’Alex Greenwood. On s’attendrait à ce qu’elle s’aligne aux côtés de Mille Bright en défense centrale contre l’Autriche lors du premier match de l’Euro, les longues balles jouées par la paire étant un facteur important dans la défense de la Belgique qui finira par être brisée. Ils seront cruciaux pour réussir cet été.

L’Angleterre continue également d’impressionner sur coups de pied arrêtés. Les buts deux et trois sont tous deux venus des corners alors que la Belgique avait du mal à dégager ses lignes et que les Lionnes semblaient dangereuses à d’autres moments également. Les coups de pied arrêtés pourraient être la clé de ces matchs serrés cet été.

Image:

L’Angleterre a été frustrée en première mi-temps face à la Belgique





Il est clair aussi que l’Angleterre a un banc de changeurs de jeu – les remplaçants à la mi-temps Kelly et Greenwood ont changé la seconde mi-temps. Les goûts de Beth England, Fran Kirby et Nikita Parris ne sont que quelques-uns des joueurs qui sont également venus et même s’ils n’ont peut-être pas eu un tel impact mercredi, ils peuvent facilement changer un match eux-mêmes.

Les équipes qui réussissent le mieux dans les tournois doivent s’appuyer sur leurs équipes talentueuses et Wiegman a certainement cela dans son casier. Maintenant, les joueurs doivent faire en sorte que les victoires comptent quand cela compte.

Leah Williamson brille dans le rôle de capitaine

Laura Hunter de Sky Sports à Molineux :

Le choix de nommer Leah Williamson, 25 ans, au poste de capitaine permanent a marqué un tournant dans l’évolution de cette équipe d’Angleterre sous Wiegman. Elle n’était pas nécessairement le choix hors concours – bien qu’avec toutes les qualités de leadership que possède un bon capitaine – mais elle était le choix progressiste.

Il y avait beaucoup de candidats avec plus de sélections que le défenseur et milieu de terrain d’Arsenal, mais aucun n’était aussi entreprenant. Et sans le repli de Steph Houghton dans le dernier groupe de 23, la candidature de Williamson sera testée. C’est une entreprise colossale pour une joueuse qui n’entame que son deuxième tournoi majeur, après avoir disputé six minutes de football lors de la Coupe du monde 2019 en France. Saura-t-elle relever le défi ?

Basé sur ce soir, absolument. Mature, commandant et direct. La façon dont elle joue incarne certains des traits de personnalité qu’elle offre en tant que leader. Ses coéquipiers la respectent clairement – l’opposition fait de même. Elle a contrôlé le milieu du parc ce soir, a couru de box en box et a connecté la défense à l’attaque. Le double pivot avec Keira Walsh est particulièrement efficace et a été la source du succès de l’Angleterre – une plate-forme à partir de laquelle construire. Elle a des niveaux d’énergie enviables et une touche adhésive, ce qui est la combinaison parfaite pour un milieu de terrain n ° 8.

