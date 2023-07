Sarina Wiegman: Comment la formule gagnante de la Néerlandaise a façonné les Lionnes anglaises | Nouvelles du football

« Je ne pense pas que nous perdons de l’élan, je pense que ça se construit », a déclaré Sarina Wiegman après avoir subi sa première défaite en tant que sélectionneuse de l’Angleterre en avril, 30 matchs plus tard, comme si elle avait choisi le moment.

L’incroyable invincibilité des Lionnes allait toujours se terminer, mais aux conditions de Wiegman. Dans un match où le résultat n’avait pas d’importance, mais l’expérience d’apprentissage était inestimable.

Une occasion que les fans apprécieraient toujours, malgré le résultat, car le plan directeur était à l’œuvre et les revers, s’ils sont correctement gérés, rendent les grandes équipes plus grandes.

Si la défaite amicale des Lionnes contre l’Australie précède une victoire mémorable en huitièmes de finale de la Coupe du monde (c’est la première fois que l’Angleterre peut rencontrer les coorganisateurs du tournoi cet été), beaucoup se référeront aux commentaires de Wiegman quatre mois auparavant. « Elle avait raison », diront-ils. L’élan doit atteindre son apogée dans un cycle de tournoi, pas des mois avant.

Le processus des Néerlandaises est étayé par le pragmatisme et le détail. Parfois, elle apparaît comme une figure austère et sévère, mais sa manière professionnelle est ce qui a transformé l’Angleterre d’une équipe accablée par de fausses aurores et des moments presque pas tout à fait en une équipe de champions.

Sarina Wiegman a remporté les honneurs européens avec les Pays-Bas et l'Angleterre





L’approche de Wiegman, gloire post-européenne, est régie par les mêmes principes de cohérence et de cohésion qui ont déjà assuré un succès sans précédent. Sauf que maintenant, les poteaux de but ont changé. Le projecteur plus lumineux. Le poids de l’attente plus lourd.

Jamais auparavant le même entraîneur n’avait supervisé des titres continentaux consécutifs avec différentes nations – il faut un caractère spécial pour le faire. Mais la scène mondiale est un nouveau territoire, des eaux inexplorées et un niveau de concurrence encore plus élevé.

Il y avait 333 jours entre le dévoilement officiel de Wiegman et le triomphe du trophée de l’Angleterre l’année suivante. La montée a été abrupte et soudaine. L’Angleterre accueillait la fête, mais les dessins sur le titre étaient pleins d’espoir et non d’attente. Cette phase suivante est cependant tout à fait différente – le temps de se prélasser dans l’éclat européen est révolu.

L'Angleterre photographiée en entraînement ouvert au Sunshine Coast Stadium dans le Queensland





Les yeux sont rivés sur la trajectoire de l’Angleterre. Notamment parce que le « traumatisme », comme le décrit Wiegman, s’est dissipé. Pendant 56 ans, l’armoire à trophées de la nation est restée nue – aggravée d’une certaine manière par le rasage de près des hommes anglais avec de l’argenterie européenne l’année précédente.

Maintenant que le fardeau a diminué, qu’est-ce qui a changé, le cas échéant ?

Fait intéressant, la routine du «méchant flic» de Wiegman s’est adoucie dans les jours qui ont suivi la victoire à l’Euro de 2022. Le directeur a plaisanté sur la façon dont les Anglais boivent trop, son ton joyeux et sage.

Sarina Wiegman prend des notes alors que l'Angleterre affronte le Portugal lors d'un match amical avant la Coupe du monde





« Quand vous avez ces réalisations, c’est bien d’avoir une fête », a-t-elle fait remarquer alors que les créateurs de l’histoire de l’Angleterre défilaient les médailles de leurs gagnants lors d’un événement spécial à Trafalgar Square, l’euphorie encore gravée sur certains visages fatigués d’une nuit de célébrations à l’hôtel Lensbury.

Mais au fond de l’esprit de Wiegman, de nouveaux plans faisaient surface. Les rouages ​​tournaient.

Lorsque l’entraîneur néerlandais a mené ses Pays-Bas natals à la gloire européenne en 2017, cela a été suivi d’une apparition en finale de la Coupe du monde deux ans plus tard. Il y a un précédent. Mais à cette occasion, l’équipe de Wiegman est tombée sur la ligne d’arrivée, largement battue par les États-Unis en France. Cet échec informera et guidera sans aucun doute l’approche de Wiegman cette fois-ci.

L'équipe et le personnel d'Angleterre tournent autour de l'entraîneur Sarina Wiegman après avoir fait match nul 0-0 avec le Portugal





L’histoire est un excellent professeur et l’homme de 53 ans est un étudiant modèle. « Bien sûr, nous sommes très bien analysés », a-t-elle reconnu après avoir goûté à la défaite face à l’Australie. Et cette attention accrue, à la suite des réalisations de l’été dernier, est désormais la plus grande menace pour l’Angleterre.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure.

La préparation à St George’s Park a été laborieuse, y compris l’emploi d’un chrono coach spécialisé dans le décalage horaire et la gestion de la fatigue, l’essai de l’utilisation de lunettes filtrant la lumière et l’adaptation progressive des habitudes de sommeil pour imiter les fuseaux horaires australiens.

Les gains incrémentiels sont la façon dont les Lionnes se sont développées dans le moule de Wiegman. « Vous devez avoir des principes dans votre style », dit-elle ouvertement – ceux-ci sont immuables. Mais la nécessité pour l’Angleterre d’être plus dynamique et polyvalente est maintenant apparue. « L’expérience que nous avons eue contre l’Australie nous a montré que nous devons vraiment être plus serrés. Quand vous continuez à gagner, ça va, mais maintenant nous le sentons vraiment – perdre ne fait pas de bien. Les attentes sont vraiment élevées et oui, nous avons un rêve « , a-t-elle déclaré au Bbc.

La variation n’est pas le MO naturel de Wiegman. Retournez à l’Euro 2022 et le chemin du succès a été soutenu par l’uniformité. Le même onze de départ. Les mêmes apparitions de remplaçants faites par les mêmes joueurs aux mêmes moments des matchs. Comme une horloge.

La variété tactique, cependant, doit être la prochaine évolution de l’Angleterre. Leur dernière sortie, un match nul 0-0 avec le Portugal, a montré une plus grande volonté d’embrasser l’expérimentation. Rachel Daly, arrière gauche à l’Euro 2022, a commencé à l’avant, Lauren James, une ailière de métier, a été testée au n ° 10, tandis que l’ensemble de la ligne arrière a fait l’objet de quelques bricolages stimulants.

Lauren James a été testée en tant que n ° 10 dans la seconde moitié du match amical de préparation de l'Angleterre contre le Portugal





Ces 90 minutes, un match que l’Angleterre aurait dû gagner confortablement, ont haussé les sourcils, mais à l’intérieur du camp, il y avait du calme. Ce que Wiegman voulait, c’était des informations, et cela, a-t-elle rassuré les journalistes après le match, c’est exactement ce qu’elle a obtenu.

Revenez au plan directeur.

En outre, la Coupe du monde a toujours été un objectif plus réaliste lorsque Wiegman a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre, en fonction du temps nécessaire pour constituer une équipe gagnante versée dans la culture de la victoire. Peu de gens pensaient qu’il était possible d’accomplir autant en si peu de temps, mais le succès a été ancré dans la confiance en soi. Il existe de la clarté, de la cohérence et, surtout, de la confiance. Le même groupe de personnel de soutien a été choisi pour guider l’Angleterre à travers ce tournoi comme le dernier.

Un « leader », qui est « ouvert » et offre des « encouragements » qui « nous poussent », sont les mots que son équipe utilise pour décrire l’environnement à St George’s Park. « Sarina est une gagnante éprouvée. Elle ne néglige jamais une pierre », a déclaré en exclusivité la meilleure buteuse anglaise de tous les temps, Ellen White. Sports du ciel lorsqu’on lui a demandé de décrire L’approche de Wiegman. « Sil sait communiquer, c’est une bonne personne et elle veut te connaître. »

L’ancienne défenseure anglaise Demi Stokes a partagé un récit similaire : « Que vous jouiez une finale ou un match amical, vous recevez le même message. Elle est directe et sait exactement ce qu’elle veut. »

En effet, Wiegman se dérobe rarement à sa responsabilité en tant que décideur. Le maître de la maison. « Je ne m’inquiète pas très vite », a-t-elle rappelé aux journalistes en avril, interrogée sur la préparation de l’Angleterre à la Coupe du monde. « Nous serons prêts », a-t-elle rapidement ajouté.

Après tout, sous Wiegman, le voyage ne fait que commencer.

