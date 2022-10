Sarina Wiegman: bonne mesure amicale des États-Unis pour les progrès de l’Angleterre | Vlatko Andonovski “ne verrait pas d’inconvénient” à affronter les Lionnes en finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Sarina Wiegman a déclaré que la victoire contre les États-Unis était une bonne mesure pour les progrès de l’Angleterre, tandis que Vlatko Andonovski “ne verrait pas d’inconvénient” à affronter les Lionnes en finale de la Coupe du monde.

Le match amical de vendredi à Wembley a été présenté comme un test décisif pour l’équipe de Wiegman après leur victoire à l’Euro 2022, les opposant aux tenants de la Coupe du monde avant le tournoi de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Un match passionnant a vu l’Angleterre gagner 2-1, et bien que le résultat aura peu d’impact en juillet, Wiegman a déclaré que l’Angleterre utilisait le match comme une réinitialisation après l’Euro pour aider les Lionnes à se diriger en 2023.

“C’était une bonne mesure, je pense que l’euro était une bonne mesure aussi”, a-t-elle déclaré. “Nous avons tous vu que les Championnats d’Europe étaient d’un tel niveau et que les meilleurs pays se développaient, que les pays juste en dessous des meilleurs pays se développaient également beaucoup.

“En fait, tout le jeu féminin se développe et c’est très excitant d’en faire partie. Mais ensuite, c’est bien d’avoir un test contre les États-Unis parce qu’elles ont gagné tellement de choses au fil des années et des années, donc beaucoup de respect pour elles, mais j’espère nous sommes en train de rattraper notre retard. Encore une fois, nous sommes maintenant en octobre, ce n’est pas encore juillet.

Image:

Lauren Hemp a ouvert le score à la 12e minute alors que l’Angleterre battait les États-Unis





“On a fait un peu mieux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu plus de mal à prendre du retard et même à mettre le ballon dans leur mi-temps, mais on a continué à jouer au foot et il y a eu de longs moments où on est resté en possession.

“C’est vraiment bien, c’est ce que nous voulons et à partir de notre possession, nous créons des occasions et nous entrons dans leur moitié. C’est la prochaine étape que nous faisons plus… Ce n’est pas seulement une question de possession, il s’agit de marquer plus de buts que l’adversaire, mais nous J’ai envie d’aller de l’avant depuis la possession puis de passer derrière la défense pour me créer des occasions. C’était un très bon match pour voir où nous en sommes maintenant.

“Nous avons fait nos preuves. Cela a commencé à la Coupe Arnold Clark – je pense que cela a commencé avant même que je n’arrive que l’Angleterre peut battre n’importe qui.

“Mais je pense que depuis ce que j’ai vécu avec cette équipe, je pense que la croyance est venue un peu plus que je suis la Coupe Arnold Clark l’année dernière.

“Aux Euros, on nous a vraiment montré que nous pouvions battre n’importe qui, mais c’était quand même très serré, des matchs très compétitifs et une ligne mince pour gagner ou perdre.

Image:

Les joueurs de l’Angleterre et des États-Unis portaient des brassards bleu sarcelle lors de leur match à Wembley





“Mais nous pouvons apporter quelque chose que nous pouvons renverser les matchs et les gagner contre les meilleurs adversaires et c’est ce que nous avons encore montré aujourd’hui. Nous nous sommes montrés capables de le faire et cela apporte de la confiance.

“Nous avons dix mois [until the World Cup]nous avons mardi prochain [against the Czech Republic]puis le camp de novembre et la Coupe Arnold Clark en avril.

“Nous avons profité de ce moment pour prendre un autre point de départ pour vraiment voir où nous en sommes, puis nous partons de là. Nous allons essayer d’ajouter d’autres choses à notre jeu. Nous sommes déjà dans une assez bonne position, mais nous devons améliorer certaines choses que nous faisons déjà, mais nous voulons aussi ajouter certaines choses et voir plus de joueurs aussi.”

Andonovski “ne verrait pas d’inconvénient à affronter l’Angleterre en finale de la Coupe du monde”

Même si l’Angleterre a pu juger où elle en est, une jeune équipe américaine a également acquis de l’expérience en affrontant les champions d’Europe alors qu’ils se préparent à défendre leur titre dans dix mois.

L’entraîneur américain Andonovski cherchait à créer les conditions auxquelles son équipe sera confrontée en Australie et en Nouvelle-Zélande, et a fait l’éloge des Lionnes en tant qu’équipe, ainsi que du match au général à Wembley.

Image:

Sophia Smith impressionnée pour les États-Unis, marquant l’égalisation





“C’était un grand événement. Idéal pour le football féminin. J’ai pensé que les fans qui sont venus ont fait un travail incroyable et je tiens à les remercier pour leur soutien. Ce match était un grand match, mais ce n’était pas une finale de Coupe du monde. Au Mondial Les finales de coupe attirent beaucoup de monde, mais nous n’avons jamais vu un match amical qui ait été aussi soutenu.

“Je pensais que ce soir, les fans avaient fait une déclaration. C’était une super soirée. Un match très excitant. Tout ce que nous attendions de l’adversaire, nous l’avons à peu près vu. Ils étaient très bien organisés, physiques. Ils sont évidemment bien entraînés.

“C’est pourquoi nous sommes venus ici, pour vivre cela. Nous avons une équipe assez jeune qui avait besoin de vivre cela. Ils doivent traverser des moments difficiles et, espérons-le, apprendre d’eux.

“Ce match est important pour la préparation de la Coupe du monde. Il y a une raison pour laquelle nous l’avons joué si loin. Nous voulions avoir suffisamment de temps pour réparer les choses qui sont exposées. C’était une excellente opportunité d’apprentissage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Américaine Megan Rapinoe admet qu’elle était bouleversée par la défaite 2-1 contre l’Angleterre, mais a félicité la foule de Wembley pour une atmosphère “incroyable”



“Nous sommes venus ici pour faire l’expérience de l’adversité, nous l’avons eu. Nous sommes venus ici pour faire l’expérience d’un environnement hostile, nous l’avons eu. Il a coché toutes les cases, nous n’avons pas besoin de revenir à la planche à dessin.

“Je crois absolument [that they have a chance of winning the World Cup]. Ils ont une équipe incroyable. Ils ont montré une fois de plus qu’ils sont très bons. Si vous leur donnez un peu d’espace, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Ils ont une coach incroyable, elle a fait du bon travail. Cela ne me dérangerait pas de les affronter à nouveau en finale.”

Analyse: l’Angleterre monte à l’occasion contre les champions du monde

Laura Hunter de Sky Sports :

“Ce n’était pas parfait, mais il y a lieu d’être optimiste et prudent après la dernière conquête de l’Angleterre. L’avantage psychologique qui accompagne le fait de battre une telle puissance est à lui seul un triomphe tangible. La remarquable invincibilité de Sarina Wiegman en tant que manager perdure. Les fans des Lionnes espèrent que ça ne finit jamais.

“L’entraîneur-chef des États-Unis, Vlatko Andonovski, aurait déclaré qu’il “ne verrait pas d’inconvénient à rencontrer [England] à nouveau en finale. ” Il faisait référence à la finale de la Coupe du monde. Une indication claire de la croissance que cette équipe a réalisée sous Wiegman. Ils ont un air de légitimité à leur sujet. Comme si les spectateurs reconnaissaient et respectaient désormais leur pedigree.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglaise Chloe Kelly se dit heureuse d’être de retour à Wembley trois mois après sa victoire à l’Euro alors qu’elle battait les États-Unis 2-1



“Bien sûr, c’est le résultat de la victoire d’un tournoi majeur. Mais plus que cela, l’Angleterre est acclamée en raison de la constance de sa prestation. C’est un animal différent sous Wiegman. Impitoyable, mais aussi extrêmement difficile à battre.

“Même sans la capitaine Leah Williamson et la principale attaquante Alessia Russo, ils ont réussi à trouver un moyen de vaincre les États-Unis. C’était la première fois qu’ils y parvenaient depuis 2017 – et seulement leur troisième fois en 19 tentatives. L’écart a certainement fermé, certains diront qu’il n’existe plus.

“Inutile de dire que ce fut une soirée poignante pour le football féminin dans un match qui a représenté plus de 22 joueuses sur un terrain. Les Lionnes ont à juste titre démontré leur solidarité avec l’équipe américaine en portant des brassards bleu sarcelle, tout en posant avec une bannière qui disait “protéger les joueurs” avant le coup d’envoi. Mais il n’y a pas eu de perte d’amour après le coup de sifflet. L’Angleterre avait un point à prouver. Et ils l’ont prouvé de manière experte.”