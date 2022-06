Sarina Weigman: la sélectionneuse anglaise minimise la victoire complète de son équipe contre les Pays-Bas à Elland Road | Nouvelles du football

L’entraîneure anglaise Sarina Weigman a minimisé l’importance de la victoire 5-1 de son équipe contre les Pays-Bas en termes de qualifications pour les Championnats d’Europe.

Un message a été envoyé par les Lionnes au reste de l’Europe après que les champions en titre de l’Euro aient été envoyés par l’équipe de Wiegman – avec la remplaçante Beth Mead marquant deux fois et Lauren Hemp marquant et enregistrant deux passes décisives à Elland Road.

Lucy Bronze et Ella Toone se sont également retrouvées sur la feuille de match alors que la profondeur de l’attaque de l’Angleterre régnait en maître – et bien que Weigman accepte l’attente que le pays hôte de cet été ira plus haut après cette victoire, il n’y a encore rien à célébrer.

“Nous en avons parlé, il y a beaucoup de favoris – nous en faisons partie”, a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. “Nous savons où nous voulons aller.

Image:

Lauren Hemp célèbre avec Beth Mead pour l’Angleterre





“Nous nous en tenons à la stratégie ou aux plans, que nous perdions ou gagnions. Si nous avions perdu aujourd’hui, nous savons où nous pouvons nous améliorer dans notre style de jeu.

“Les attentes vont augmenter, mais maintenant c’est un moment. Nous avons eu la Coupe Arnold Clark qui était également proche. Nous devons améliorer quelques éléments.”

Elle a également dit TVI: “Je ne pense pas que nous en soyons là parce que certaines choses ne se sont pas bien passées et nous devons améliorer cela aussi, donc nous commencerons à travailler là-dessus lundi.”

Image:

Lucy Bronze célèbre avec ses coéquipières anglaises après avoir marqué contre les Pays-Bas





L’Angleterre a pris du retard à Leeds alors que Lieke Martens a dépassé Mary Earps sur un corner, ce qui n’était que le troisième but que les Lionnes ont concédé sous le règne de Wiegman. Bien que l’entraîneur-chef des Lionnes ait été ravi de la réaction de son équipe.

“Ce fut un bon moment d’apprentissage que nous soyons revenus de l’arrière et avons encaissé un but. Nous n’avons pas fait cela depuis septembre, depuis mon arrivée. C’est bien de voir la réaction de l’équipe et d’amener le jeu au niveau que nous devrions être capable de jouer.

“Ce n’est pas frustrant, cela m’a amené à me demander ce qui se passait. Les Pays-Bas nous ont aussi donné du fil à retordre. Tactiquement, nous devions faire un peu différemment, en possession et hors possession, nous sommes bons à un rythme de balle élevé et à des courses de jeu Nous n’avons pas fait ça, c’était trop bas et ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps.”

Holland’s Parsons : l’Angleterre devrait être favorite

L’entraîneur néerlandais Mark Parsons n’a pas tari d’éloges sur l’Angleterre, affirmant qu’il est “très difficile” de comprendre pourquoi les Lionnes ne sont pas les favorites en tant que pays d’origine.

Le manager d’origine anglaise – dont l’équipe n’a commencé son camp d’entraînement que cette semaine et a disputé son premier match amical d’avant-tournoi contre les Lionnes – a pris la responsabilité de risquer ses joueurs après peu de temps de préparation.

“L’Angleterre sera favorite à l’Euro”, a-t-il déclaré. “Où ils se trouvent, la qualité des joueurs, le public local, les ressources que la WSL a investies, le travail que les clubs ont fait – tout se met en place et il est très difficile de voir qu’ils ne sont pas favoris.

Image:

Mark Parsons pense que l’Angleterre est favorite pour l’Euro





“Ils sont très, très bons. Je pense que les adversaires qui regardent les 30 dernières minutes seront inquiets. Vous avez un entraîneur de haut niveau qui a été là et qui l’a gagné. Arjan [Veurink] et Sarina font du bon travail.”

Parsons – qui est passé par l’académie de Woking en tant que joueur – a raccroché les crampons et l’un de ses premiers rôles d’entraîneur l’a vu prendre en charge l’équipe réserve de Chelsea, alors qu’il a également entraîné Reece James et Mason Mount dans l’équipe U8 des Blues.

La joueuse de 35 ans a souligné l’influence de la Super League féminine – et le rôle de Sky Sports dans sa diffusion – comme l’une des raisons pour lesquelles les Lionnes pourraient avoir plus de succès cet été.

“Il y a onze ans, j’ai quitté l’Angleterre et à ce moment-là, c’était comme si donner au football féminin ce qu’il méritait était une responsabilité et maintenant les gens le voient comme une opportunité de développer des joueuses de classe mondiale et de gagner de l’argent. C’est un investissement, le La Super League féminine a ouvert la voie.

“Sky Sports investit beaucoup en montrant le football féminin – c’est de cela qu’il s’agit. [Dutch] L’Eredivisie fait du bon travail mais entre l’euro et la livre, l’investissement est important.

“Cela porte ses fruits pour l’équipe nationale. C’est une équipe amusante, une excellente équipe et nous serons beaucoup mieux préparés la prochaine fois que nous les affronterons.”

