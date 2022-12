Sarika n’est pas d’accord avec le fait que Neena Gupta a ouvert des portes à d’autres actrices seniors lorsqu’elle a plaidé pour du travail

C’était en 2017 lorsque l’acteur vétéran Neena Gupta a demandé du travail en publiant une publication sur Instagram qui disait: “Je vis à Mumbai et je travaille, je suis un bon acteur à la recherche de bons rôles à jouer.” Après cela, Neena a commencé à travailler et est apparue dans un certain nombre de films. Alors qu’il était dit que l’actrice avait en quelque sorte ouvert les portes à d’autres actrices seniors, Sarika a choisi de ne pas être d’accord avec l’idée de dire qu’il s’agissait de l’histoire individuelle de Neena.

Quand Sarika a été interrogée sur son point de vue à ce sujet, elle a dit que ce n’était pas que les acteurs principaux n’obtenaient pas de rôles. Elle a félicité Neena en disant que c’était son histoire personnelle qu’elle avait demandé du travail en se mettant dehors et en disant ouvertement qu’elle avait besoin de travail. Cependant, Sarika pense qu’il n’a pas ouvert les portes en tant que telles pour tous les autres acteurs principaux.

“Je pense que Shefali a fait du bon travail. Il y a tellement de bonnes actrices qui ont travaillé. J’adore Sheeba. J’adore le travail de Sheeba. Nous avons également travaillé ensemble à Parzania. Maintenant, quand je la vois travailler, c’est incroyable. Alors , je ne pense pas que Neena ji ait ouvert la porte à toutes les autres actrices, c’est dans son cas qu’elle a fait quelque chose de louable”, a déclaré Sarikd à Siddharth Kannan.

Sarika a commencé sa carrière cinématographique en tant qu’enfant artiste à l’âge de cinq ans. Son premier film était Majhli Didi, qui l’a aidée à décrocher des rôles dans des films tels que Hamraaz, Satyakam, Devi entre autres. Elle est ensuite devenue une femme de premier plan et est apparue dans des films comme Geet Gaata Chal, Madhu Malti, Jaan-E-Bahaar et Jaani Dushman, entre autres.

Lorsqu’elle a épousé Kamal Haasan en 1988, la carrière d’actrice de Sarika a pris du recul. Elle est revenue au showbiz au milieu des années 2000 et a joué dans des films tels que Bheja Fry et Parzania, ce qui l’a aidée à remporter le prix national. Elle a récemment été vue dans Uunchai de Sooraj Barjatya. Le film mettait également en vedette Neena Gupta, parmi d’autres acteurs principaux.