Sargun Mehta veut que Priyanka Chahar Choudhary remporte le spectacle et demande aux fans de voter pour elle

Mercredi, l’actrice et productrice Sargun Mehta a apporté son soutien à son actrice et candidate à Bigg Boss 16 Priyanka Chahar Choudhary. Sargun a appelé les fans à voter pour Priyanka et à faire d’elle la gagnante de Bigg Boss 16.

Pour les non-initiés, Priyanka a été la vedette de la première production de Sargun, Uddariyaan. Priyanka a joué dans le drame romantique avec Ankit Gupta, et leur chimie a été saluée par les masses. Sargun a montré son soutien en partageant une publication de carrousel sur son Instagram. Dans le post, Sargun a laissé tomber des photos d’une de leurs soirées, dans lesquelles elle pose avec ses stars principales Priyanka-Ankit et son mari Ravi Dubey.

Mehta a partagé la photo avec un message spécial, “ROOTING pour que notre fille gagne et ramène le trophée à la maison @priyankachaharchoudhary .. Ma mère dit depuis le 1er épisode ki “baaki sab khelne aayein hain, priyanka jeetne aayi hai (d’autres sont ici pour jouer, elle est là pour gagner).” Gagner et dominer les cœurs. Votez pour elle si vous ne l’avez pas encore fait.. tejo pour la victoire (trophée emoji).”

Voici le poste