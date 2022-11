Sargun Mehta s’ouvre sur l’industrie dominée par les hommes, dit “ils pensaient qu’ils m’emmenaient faire un tour”

L’actrice et productrice populaire Sargun Mehta, qui a conquis des millions de cœurs grâce à son talent, a parlé de son expérience de travail dans une industrie majoritairement dirigée par des hommes. L’actrice a déclaré que certaines personnes vous prenaient à la légère pour être une femme.

Selon le rapport de l’Hindustan Times, l’actrice a déclaré: “Parfois, vous êtes pris à la légère. Mais j’essaie de voir ça comme une bonne chose. Quand ils pensaient que je ne savais rien et qu’ils pensaient qu’ils m’emmenaient faire un tour, j’en savais un peu plus. J’avais fait mes recherches et les ai donc prises par surprise. Et c’est comme ça que je gagne. Je crois fermement que tout ce que vous ressentez comme votre point faible devrait être inversé pour en faire votre force. Alors quand ils vous prennent légèrement, vous pouvez les emmener faire un tour.





Sargun, qui est également le producteur des émissions Udariyaan et Swaran Ghar, a déclaré que même les choses sont les mêmes pour les hommes. Elle a déclaré: «Peut-être d’une manière différente, mais ils font face à des défis en cours de route. La raison en est que nous vivons dans un monde où les gens ne peuvent pas vous voir gagner.

Plus tôt, alors qu’elle parlait à India.com, l’actrice a parlé de l’accent d’Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha : « Si la superstar fait ensuite un film bengali et utilise trop de mots bengalis, alors nous ne pourrons pas le comprendre. Monsieur Aamir Khan n’est pas un Punjabi et il a pris un rôle. Les acteurs sont censés jouer des rôles polyvalents. Je peux dire qu’il aurait pu faire un peu mieux, mais jitna bhi unhone kia hain bahot kaam et mehnat lagti hain sirf utna karne mein bhi », a-t-elle déclaré. Laal Singh Chaddha met en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan en tête.

Lire-Cuttputlli: Sargun Mehta écrit une note sincère pour Akshay Kumar, l’acteur réagit

Après cela, Aamir a répondu aux critiques de Mehta et d’autres internautes sur son accent dans la bande-annonce de Laal Singh Chaddha et a déclaré: “Woh trailer mein aadha dikhta hai na? La bande-annonce dure 2 minutes et notre film dure 2,30 heures. Donc, il serait mieux si vous pouviez juger de ces aspects après avoir vu le film.”

Aamir a fait la une des journaux pour son accent punjabi après la sortie de la bande-annonce de Laal Singh Chaddha. Son accent punjabi est devenu le sujet de discussion car il a déçu les netzines. L’actrice punjabi Sargun Mehta a réagi à la même chose et a exprimé son point de vue.