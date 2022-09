Sargun Mehta écrit une note sincère pour Akshay Kumar, l’acteur réagit

L’actrice punjabi Sargun Mehta a récemment fait ses débuts à Bollywood avec le film Cuttputlli qui mettait également en vedette Akshay Kumar et Rakul Preet Singh. Dimanche, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a publié des photos avec Akshay avec un message sincère.

Partageant les photos, il a écrit: “Jis din yeh news aayi que je fais un film avec Akshay Kumar, uss din se har jagah, har family function, har dinner pe ek hi sawaal tha ki ‘real life mein kaise hain akshay Kumar. ”





Elle a ajouté: « Je ne mens pas quand je dis ki jab inki tareef shuru karo toh ghanto karte reh sakte ho. Je ne peux pas dire à quel point il était bon avec tout le monde pendant le tournage. À quel point il est passionné, dévoué et discipliné sur le plateau. Je suis toujours à court de mots. Diriger le grand écran et les cœurs pendant 33 ans n’est pas une blague. Une superstar au sens propre du terme. Merci d’être si incroyable monsieur Akshay.Je prierai toujours pour le meilleur pour vous Amour et salutations Sargun Mehta / sho Parmar.”

Akshay Kumar a également commenté son message et a écrit: “Gros câlin SHO Parmar Jaldi milange.”

Pour les non-initiés, dans le film, Akshay joue le rôle d’Arjan Sethi, le sous-inspecteur dévoué qui a prêté serment d’assurer la sécurité des habitants de Kasauli. Cependant, le destin a d’autres plans alors que le tueur frappe de l’ombre de la terreur, ne laissant aucune trace de preuve, à l’exception d’un corps.

L’intrigue du film suit le flic d’une petite ville dans sa poursuite de la personne derrière les meurtres en série qui sévissent à Kasauli. Intrigué par le schéma récurrent des meurtres, Sethi se lance dans un tour de montagnes russes palpitant où il cherche à trouver le lien entre les meurtres et le visage derrière eux.

Parlant du film, Akshay avait déclaré plus tôt: “Il était une fois à Kasauli au milieu de la beauté de la nature, le film dévoile des incidents de meurtres laids. Il est rempli de rebondissements passionnants. Je joue un enquêteur outsider, Arjan Sethi qui est sur une piste pour attraper le tueur psychopathe dont les motivations sont imprévisibles et peu claires. Ici, la vengeance est une illusion et le dernier acte du film est impensable et vous surprendra totalement – et c’est ce qui le rend unique !!”

Produit par Vashu Bhagnani et Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Pooja Entertainment, le film a été réalisé par Ranjit M Tewari. Cuttputli met également en vedette Sargun Mehta et Chandrachur Singh dans des rôles clés. (Avec les entrées de l’ANI)