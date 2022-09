Sargent chevauche la confiance de Norwich pour remporter le n ° 9 de l’USMNT

COLOGNE, Allemagne – Parmi les attributs les plus précieux d’un attaquant, il y a le sens du timing. Un attaquant doit savoir quand faire des courses pour essayer de se débarrasser d’un défenseur et arriver au meilleur moment pour tirer au but.

Depuis le début de la saison dans le championnat anglais, l’international américain et attaquant de Norwich City Josh Sargent a porté ce trait à un niveau différent. Non seulement il marque des buts à un rythme régulier – totalisant six fois en 10 rencontres de championnat – mais avec juste un peu moins de deux mois avant le début de la campagne de Coupe du monde des Américains, sa course l’a mis au sommet du parfait il est temps de faire partie de la liste finale du manager Gregg Berhalter et peut-être de passer de longues minutes au Qatar.

“Je n’ai pas vraiment eu une saison comme celle-ci”, a déclaré Sargent lors d’une table ronde avec des journalistes mercredi. “Je dirais qu’en termes d’obtention de nombreuses occasions de marquer, d’obtention de minutes à l’attaquant comme j’en ai, cette saison jusqu’à présent, oui, la confiance est à son plus haut niveau en ce moment. J’essaie juste de garder cet élan aller aussi longtemps que possible, continuer à marquer des buts.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Cela fait un peu plus d’un an que Sargent s’est adapté pour la dernière fois aux États-Unis, c’est-à-dire la victoire 4-1 en qualifications de la Coupe du monde contre le Honduras dans laquelle il a été remplacé à la mi-temps, et n’a donc joué aucun rôle dans le retour en seconde période qui a été essentiel à l’effort de qualification de l’équipe américaine. Sa forme en club n’était pas meilleure. Alors que Norwich traversait péniblement une saison qui s’est terminée par une relégation, Sargent a souvent été choisi comme ailier, ce qui l’a bien sorti de sa zone de confort bien qu’il ait parfois joué le poste dans l’ancien club du Werder Brême, et il a eu du mal à contribuer offensivement. Une paire de blessures à la fin de la saison signifiait que la campagne se terminait sur une note encore plus décevante.

“Je dirais simplement que c’était une période frustrante”, a-t-il déclaré. Mais l’attaquant américain ne regrette pas le temps qu’il a passé à l’extérieur, même s’il a admis que cela n’a pas joué sur ses points forts.

2 Connexe

“Je pense que je suis un joueur d’équipe. Je ne suis pas du genre à dire:” Non, je ne jouerai pas l’ailier si un entraîneur veut que je joue là-bas “”, a-t-il déclaré. “J’ai définitivement appris un nouveau poste. Ce n’est pas là où je me sens le plus à l’aise, mais en même temps, j’obtenais du temps de jeu dans le [Premier League] et la meilleure ligue du monde. Donc je n’allais pas trop me plaindre. Mais je pense que je me sens le plus libre et je me sens le plus confiant quand je joue au buteur.”

Alors que les minutes à la position n ° 9 continuaient d’être difficiles à obtenir, cela a conduit Berhalter à chercher une solution ailleurs, Ricardo Pepi et Jesus Ferreira obtenant la plupart des représentants pendant le reste des qualifications. Cela signifiait que ce joueur qui était autrefois considéré comme la prochaine grande chose à l’attaquant pour les États-Unis est devenu une réflexion après coup.

Avance rapide jusqu’à cette saison, et la patience et la volonté de Sargent de faire le sale boulot pour l’équipe ont porté leurs fruits. Le temps passé dans la salle de musculation signifiait qu’il est entré dans la saison plus fort et en meilleure forme qu’il ne l’a jamais été.

“Je ne veux pas me vanter ou quoi que ce soit, mais lors de ma blessure à la fin de la saison, j’en ai en quelque sorte fait un objectif pour moi et avec le département des sports de Norwich”, a-t-il déclaré. “Je me rends compte que ces gars sont assez grands et forts dans le Prem, alors je me suis fixé comme objectif d’aller un peu plus au gymnase et d’essayer de travailler là-dessus.”

Josh Sargent a marqué six buts en dix matches de championnat pour Norwich City cette saison. Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Sargent a passé plus de temps dans sa position naturelle grâce à une blessure de Teemu Pukki, et l’Américain s’est retrouvé parmi les buts, même si le retour à sa position préférée lui semblait un peu inconnu.

“Je veux dire, bien sûr dans mon esprit, je voulais jouer l’attaquant”, a-t-il déclaré. “Alors, quand j’ai eu cette opportunité, je savais que je devais la saisir et je me suis dit : ‘Est-ce que j’ai encore ma touche ?’ Je ne sais pas. Je n’y ai pas joué depuis un moment. C’était donc incroyable de marquer ce premier match. J’ai eu l’occasion, puis ça a commencé à me revenir.

Maintenant que Pukki est à nouveau en bonne santé, Sargent a été ramené à l’aile, mais sa série de buts l’a vu utilisé d’une manière différente qu’auparavant. Plutôt que de jouer principalement près de la ligne de touche, il a été autorisé à rentrer à l’intérieur et à jouer en tant que deuxième attaquant. Cela lui a permis de continuer à contribuer offensivement.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI SEPT. 21

• Cincinnati contre Chivas (19 h HE)

• Nashville contre l’Amérique (21 h HE) JEUDI, SEPT. 22

• Salt Lake contre Atlas (22 h HE) VENDREDI, SEPT. 23

• Japon contre USMNT (8 h 25 HE)

Sargent a également une expérience supplémentaire sur la façon de traverser une période difficile et de trouver des moyens de créer de la confiance dans ces moments-là. Il a révélé que deux facteurs l’ont aidé à cet égard; le premier se concentrait sur les petits détails.

“Je pense qu’il suffit de prendre de petites choses des jeux, d’avoir des choses dans le jeu que vous voulez accomplir, pas nécessairement simplement de gagner le jeu en général, mais de petites choses tout au long du jeu que vous vous fixez vous-même”, a-t-il déclaré. “Et si vous accomplissez ces petites tâches, vous continuerez à vous améliorer et à essayer de vous améliorer.”

Le second était le temps passé avec sa femme et sa fille, pour mieux se déconnecter d’un sport qui peut être dévorant.

“Cela vous aide vraiment à vous arrêter et à oublier un peu le football”, a déclaré Sargent à propos du temps passé en famille. “En tant que célibataire, lorsque vous rentrez à la maison et que vous êtes juste coincé dans vos pensées, en pensant à l’entraînement ou quoi que ce soit, il peut être avantageux d’en tirer des leçons. Mais cela peut aussi être dommageable pour vous si vous pensez trop Ça m’aide beaucoup à me détendre et à oublier un peu le football.”

Pour le moment, Sargent se concentre sur la consolidation de sa place sur la liste finale. A présent, les préférences de Berhalter dans le poste sont bien connues. La mobilité est la clé, car le manager américain s’attend à ce que son attaquant central dirige la presse, tout en revenant au milieu de terrain pour aider à construire l’attaque. Et oh ouais, marquer des buts – même si étant donné que le rouge Jordan Pefok a été exclu de la liste, cela pourrait ne pas être aussi important que les deux premiers. Mais la taille et la force améliorée de Sargent lui donnent la possibilité de marquer un but par force brute d’une manière que les autres attaquants du groupe américain ne peuvent pas. La confiance en soi de Sargent ne faiblit pas non plus.

“Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football est de rester aussi confiant que possible, de continuer à croire en soi quand les choses ne vont pas bien”, a déclaré Sargent. “Et quand les choses vont bien, vous marquez, pour surfer sur cette vague et continuer sur cette lancée aussi longtemps que vous le pouvez.”