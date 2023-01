Sarfaraz Khan révèle le sélecteur "Bengladesh" Promesse lors de la finale de Ranji

La BCCI a annoncé l’équipe indienne pour la prochaine série de balles blanches contre la Nouvelle-Zélande et deux tests contre l’Australie, où le frappeur Suryakumar Yadav a remporté la convocation insaisissable dans le format le plus long. L’annonce a été une nouvelle déception pour le batteur Sarafaraz Khan, qui a de nouveau été négligé par les sélecteurs, malgré une course fulgurante au cricket national. Lors du trophée Ranji 2021-22, le joueur de cricket de 32 ans a marqué 982 courses à une moyenne de 122,75 avec quatre siècles et deux demi-siècles. Son score le plus élevé était de 275.

Dans une récente interview avec le Temps de l’IndeSarfaraz a révélé qu’il avait rencontré les sélectionneurs lors du match final 2021-22 du Trophée Ranji, où ils lui avaient demandé d’être “prêt” pour une convocation de Team India pour la série Bangladesh.

“Lors de la finale du Trophée Ranji à Bangalore, quand j’ai marqué un siècle, j’ai rencontré les sélectionneurs. On m’a dit que ‘vous aurez votre chance au Bangladesh. Soyez prêt pour cela.’ Récemment, j’ai rencontré Chetan Sharma monsieur (sélecteur en chef) lors de notre enregistrement à l’hôtel à Mumbai. Il m’a demandé de ne pas me décourager et que mon heure viendrait. Les bonnes choses mettent du temps à arriver. Vous êtes très proche ( à une place en Inde). Vous aurez votre chance. Donc, quand j’ai joué un autre coup important, j’avais des attentes. Mais ça va, ” Sarfaraz a déclaré au Times of India.

De nombreux fans et experts du cricket se sont manifestés et ont exprimé leur déception face à l’exclusion du frappeur de Mumbai de l’équipe nationale. Sarfaraz a déclaré qu’il se sentait vraiment “triste” et “seul” après qu’il n’ait pas été nommé dans l’équipe.

« Quand l’équipe a été annoncée et que mon nom n’y figurait pas, j’étais très triste. N’importe qui à ma place dans ce monde aurait été triste, parce que je m’attendais à être choisi, mais je n’ai pas été (choisi). Hier, j’étais triste toute la journée, lorsque nous avons voyagé de Guwahati à Delhi. Je pensais à quoi et pourquoi c’était arrivé. Je me sentais très seul. J’ai pleuré aussi”, a-t-il dit.

Pendant ce temps, l’édition en cours du trophée Ranji l’a vu amasser 431 courses à une moyenne de 107,75 et un taux de grève de 70,54 avec deux siècles et un demi-siècle. En termes de moyenne (80,47) au cricket de première classe, il ne se situe que derrière le légendaire Don Bradman (95,14).

Équipe indienne pour les deux premiers tests contre l’Australie

Rohit Sharma (capitaine), KL Rahul (vice-capitaine), Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R. Ashwin, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja , Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Suryakumar Yadav.