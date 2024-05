Saraya écrit, supprime un message cryptique après les livres AEW et reprogramme son match Dynamite

Les fans s’attendaient à voir une continuation de la querelle de mentor/mentoré en cours entre Toni Storm et Mariah May avec Saraya et Harley Cameron dans l’épisode de « AEW Dynamite » de cette semaine, car May et Saraya devaient s’affronter en tête-à-tête sur la carte de mercredi, comme annoncé sur AEW Control Center (la vidéo du Control Center est depuis devenu privé sur YouTube). Cependant, quelques heures avant le spectacle, Saraya a publié, puis supprimé, un message énigmatique.

Le message X de Saraya est soupçonné par certains d’être en réponse à l’annulation apparemment par AEW de son match avec May, ce qui aurait été le premier retour de Saraya dans la compétition en simple depuis décembre 2023. Au lieu de cela, dans un geste étrange, AEW a annoncé le sur le ring de Mercedes Mone » Débuts de Dynamite et première défense du championnat TBS contre Skye Blue lors de la diffusion, après que Blue ait interrompu la célébration du championnat de Mone et révélé que c’était elle qui avait attaqué Mone dans les coulisses il y a plusieurs semaines. À la fin de l’émission, AEW a annoncé que Saraya contre May aurait lieu la semaine prochaine.

Cette décision intervient le même jour où Bryan Alvarez du Wrestling Observer a rapporté que le président de l’AEW, Tony Khan, le booker de la promotion, avait réservé des spectacles à la volée et modifié ses plans à la dernière minute. Le match annulé de Saraya et sa réponse passive-agressive, ainsi que l’annonce soudaine et tardive de Mone contre Blue, semblent indiquer un autre appel de dernière minute de Khan. Saraya a été vue récemment en train de se battre aux côtés de Cameron, les deux perdant contre Storm et May dans l’épisode de « Dynamite » de la semaine dernière.