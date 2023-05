Saransh Jain et Emaad Jameel Ahmed Power NorthEast United au titre eISL Saison 2

Saransh Jain et Emaad Jameel Ahmed du NorthEast United FC sont sortis vainqueurs de la deuxième saison de l’eISL après avoir battu Sagnik Banerjee et Charanjot Singh du Bengaluru FC par 2-1 en finale.

BFC avait commencé fort en remportant le match 1 par une marge dominante de 4-1. Ils semblaient prêts à balayer le duo NEUFC dans le match 2, qui s’est terminé sans but et a ensuite été suivi d’un marathon de tirs au but.

Cependant, Emaad et Saransh ont gardé leurs nerfs pour surmonter le défi de taille par 8-7 lors de la fusillade et ont égalisé le match à 1-1 avant d’entrer dans le match décisif et final 3. Ce fut une compétition captivante de bout en bout qui a vu les scores étant à égalité 2-2 jusqu’à ce que NorthEast réussisse à marquer un but devant les Blues, puis à conserver cette mince avance jusqu’à la fin pour remporter le trophée eISL grâce à une victoire 2-1.

NorthEast a été la vedette cette saison et cela se reflète également dans ses performances avant le match phare de dimanche. Ils avaient renversé leurs homologues des Kerala Blasters par un total de 4-1 sur deux manches en demi-finale. Les Highlanders avaient balayé le match aller en gagnant 3-0, puis ont réussi à se faufiler dans une autre victoire 2-1 dans le match 2 du match retour pour prendre une avance inattaquable de 4-1 qui a ouvert la voie à la finale de cette compétition.

Sagnik et Charanjot de Bengaluru avaient également affronté une concurrence intense du FC Goa lors de leur confrontation en demi-finale. Les deux manches de leur dernier affrontement à quatre étaient tombées sur le fil, les Blues remportant une victoire 2-1 à chaque fois pour se qualifier pour la finale par une marge de 4-2 finalement.

