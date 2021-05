Sarandon et Williamson déchirent la traque de l’avocat Donziger par Chevron – RT USA News

La poursuite de l’avocat environnemental Steven Donziger, qui a aidé les victimes équatoriennes de fuites de Chevron à obtenir une indemnisation, montre la menace que l’implication des entreprises dans le système judiciaire américain représente pour tous, ont averti ses partisans.

Donziger est actuellement jugé pour outrage au tribunal et sa défense ne doute pas qu’il recevra un verdict de culpabilité. Les partisans de l’avocat considèrent l’affaire comme une simple campagne de vengeance du géant pétrolier Chevron.

Il y a dix ans, Donziger a aidé 30 000 personnes en Équateur à obtenir une décision de justice accordant une indemnisation de plusieurs milliards de dollars pour les dommages environnementaux causés par le forage. La société a manœuvré pour éviter de payer les dommages-intérêts, s’en prenant plutôt à l’avocat et à ses clients.

L’actrice américaine Susan Sarandon et l’auteure Marianne Williamson font partie d’une armée de personnalités publiques et de gens ordinaires prenant le parti de Donziger. Alors que son affaire actuelle tire à sa fin, ils sont apparus dans le programme « Rising » cette semaine pour expliquer comment la disparition de l’avocat crée un précédent qui met en danger quiconque ose aller à l’encontre des intérêts du grand argent aux États-Unis.

«S’ils peuvent torturer quelqu’un comme ils [did Donziger] – il n’a pas pu gagner sa vie, il a été assigné à résidence, et tous ces frais juridiques – alors ils peuvent envoyer ce message à d’autres militants et journalistes », Dit Sarandon.

Une fois qu’une société est impliquée, le système de justice sort de la fenêtre… Cela nous menace tous, vraiment.

Une partie de la stratégie de Chevron pour éviter de payer les Équatoriens consistait à accuser Donziger et ses clients de racket, affirmant que la décision initiale avait été obtenue illégalement. Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district du district sud de New York a rendu un verdict de culpabilité en 2014. Il a notamment ordonné à Donziger de remettre les communications avec ses clients aux avocats de Chevron.

Il a refusé, arguant que cela violerait les privilèges client-avocat et donnerait à la société un aperçu de sa stratégie juridique, car ils cherchaient des moyens de s’attaquer à ses actifs dans diverses juridictions. Chevron a insisté, accusant Donziger d’outrage criminel au tribunal.





Aussi sur rt.com

Susan Sarandon et Roger Waters mèneront une manifestation contre le procès « criminel d’entreprise » d’un avocat anti-Chevron







L’affaire est entendue dans le même tribunal de district fédéral du Lower Manhattan, mais le procureur chargé de l’affaire ne travaille notamment pas pour le parquet fédéral correspondant, qui a refusé de prendre l’affaire. Dans un mouvement irrégulier, Rita Glavin a été nommée pour assumer le rôle par le juge Kaplan. Elle est une avocate privée travaillant pour un cabinet qui a un lien avec le géant pétrolier, ce qui a incité l’équipe de défense de Donziger à la surnommer un «Procureur Chevron.»

Les partisans de l’avocat conviennent qu’il existe de nombreuses preuves qu’une erreur judiciaire flagrante est en cours dans le palais de justice.





Aussi sur rt.com

« Je suis une arme de distraction de masse »: un avocat américain qui a affronté le géant américain du pétrole détenu en résidence surveillée à New York pendant plus de 500 jours







«Les grands géants du monde, les grandes multinationales comme celle-ci ont pensé qu’ils avaient l’impunité de traiter les gens et de traiter la Terre comme ils le voulaient». Williamson a déclaré lors de l’entrevue. «Et comment un avocat des droits humains, un écologiste, un mouvement militant pour la justice ou la responsabilité environnementale oserait-il les interroger?»

Les accusateurs de Donziger affirment qu’il était motivé par la cupidité, dans l’espoir d’obtenir des centaines de millions de dollars en honoraires conditionnels pour avoir remporté le procès d’indemnisation contre Chevron.

Donziger a consacré près de trois décennies de sa vie à l’affaire. En 2019, il a été radié par le New York Bar Association. Le juge Kaplan a décidé qu’il devait payer 3,4 millions de dollars pour outrage et couvrir les frais juridiques de Chevron – la plus grande sanction de ce type dans l’histoire des tribunaux de New York. Pendant environ deux ans, il est resté assigné à résidence, après que le juge dans son affaire en cours, Loretta Preska, ait décidé qu’il était un risque de fuite.

S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à six mois dans une prison fédérale.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!