Sarahna, productrice déléguée de « The Kashmir Files », se suicide, écrit Anupam Kher dans une note déchirante | Nouvelles des gens

New Delhi: Jeudi soir (8 juillet), l’acteur vétéran de Bollywood Anupam Kher s’est rendu sur Instagram pour partager des nouvelles déchirantes sur la productrice déléguée de « The Kashmir Files » Sarahna, informant qu’elle s’était suicidée. L’acteur a déclaré qu’il avait travaillé avec elle pour le film « The Kashmir Files » à Dehradun & Mussoorie et que l’équipe avait célébré son anniversaire le 22 décembre 2020. Il l’a décrite comme « brillante, brillante, serviable et excellente dans son travail ». et a dit que la dernière fois qu’il lui avait parlé, elle avait l’air « absolument bien ».

Cependant, jeudi soir, il a reçu un message d’un membre de sa famille indiquant qu’elle était décédée. L’acteur a attribué sa disparition tragique à la dépression et a déclaré que la maladie affectait vraiment la jeune génération.

Il a écrit dans la légende : « C’est #Sarahna. Elle était la productrice déléguée de #KashmirFiles quand je tournais pour le film à Dehradun & Mussoorie. L’unité a fêté son anniversaire le 22 décembre de l’année dernière à l’endroit. Après le tournage, elle est allée dans sa ville natale à Aligarh à cause du verrouillage. Elle était brillante, brillante, serviable et excellente dans son travail. Elle m’a envoyé un message le jour de l’anniversaire de ma mère pour souhaiter à maman de son côté. Je l’ai appelée et lui ai parlé et j’ai transmis les bénédictions de maman à Elle sonnait parfaitement bien. Et aujourd’hui, j’ai reçu un message (4ème photo) de son téléphone qui m’a vraiment secoué et m’a profondément attristé. J’ai parlé à sa mère brisée. Cette dépression affecte vraiment la jeune génération de manière drastique. Je prie pour son âme et j’espère que sa mère et son frère #Antriksh pourront faire face à cette perte. C’est tellement triste !! #OmShanti @the_soulflower #MentalHealthMatters. »

Découvrez son article déchirant:

« The Kasmir Files » est un prochain film réalisé par Vivek Agnihotri. Il met en vedette Mithun Chakraborty et Anupam Kher et devrait sortir le 15 août de cette année. L’histoire tourne autour de l’exode des Pandits du Cachemire.

Côté travail, Anupam, en mai, avait remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé ‘Happy Birthday’, ajoutant une plume à sa casquette.

Outre « Happy Birthday », la star vétéran a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».