Des baskets, un t-shirt blanc uni, un short cargo, une casquette de baseball à l’envers: qui est cet A-lister hollywoodien adouci dans la salle de sport qui se refroidit photogéniquement dans le surf de Santa Barbara?

Des baskets, un t-shirt blanc uni, un short cargo, une casquette de baseball à l’envers: qui est cet A-lister hollywoodien adouci dans la salle de sport qui se refroidit photogéniquement dans le surf de Santa Barbara?

Orlando Bloom, peut-être, ou Chris Martin? Le prochain James Bond? Le dernier super-influenceur Instagram?

Sans les cheveux roux distinctifs et le fanfaron familier d’Eton (aucune quantité de bootcamp réveillé ne l’éradiquera jamais), cela pourrait vraiment être l’un des éléments ci-dessus.

C’est, bien sûr, notre propre Harry Windsor, ancien prince de cette paroisse, maintenant, semble-t-il, un membre entièrement payé de la Cool Crowd.

Wow. Il a vraiment parcouru un long chemin depuis l’époque des pousses de faisans et des pique-niques infestés de moucherons et de tweed. Nul doute que son nouveau meilleur ami et sychophant en chef James Corden le rebaptisera «le prince chaud de Bel Air».

Peut-être qu’il travaille sur son propre morceau de rap avec Jay-Z, les chœurs de Beyoncé. Ou pourrait-il s’agir d’une «collaboration» avec Justin Bieber? Il semble certainement avoir pris des conseils de mode de sa part.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Harry ait réalisé son souhait. Il est à peu près aussi éloigné du monde de la monarchie britannique que Cardi B l’est de Mère Teresa de Calcutta. Il l’a finalement fait. C’est finalement un roturier.

Ou du moins il pense qu’il l’est.

C’est, bien sûr, notre propre Harry Windsor, ancien prince de cette paroisse, maintenant, semble-t-il, un membre entièrement payé de la Cool Crowd.

Je dois admettre que plus toute cette saga Harry et Meghan se déroule, plus je commence à penser que ce n’est qu’un acte de rébellion chez les adolescentes extrêmement retardé. Une crise de colère de confiance aux proportions vraiment épiques.

Vous connaissez le type. Ecole publique, bastides, chasse, tir, pêche, caisses de port posées à la naissance et tout le reste. Une bonne couture et des dents coûteuses. Ensuite, ils arrivent à l’université et découvrent que personne, à part quelques idiots en pantalon rouge, ne les aime.

Du coup, le fait que papa possède la moitié de Goldman Sachs est moins un ticket gagnant à la loterie de la vie et plus une énorme source d’embarras, surtout lorsque vous vous retrouvez à remettre votre carte or American Express pour payer une partie chez l’étudiant Steve Biko. bar.

Tout cela est très difficile et stressant et pas du tout propice à sortir avec cette fille plutôt intense mais incroyablement chaude dans la classe d’études postcoloniales. Comment un type prouve-t-il au monde qu’il n’est pas seulement un fils de privilège choyé et indulgent – et montre qu’il est en fait un type très profond et attentionné qui, comme, comprend totalement les luttes des gens ordinaires?

Simple: vous prétendez en être un. Débarrassez-vous des chaînes de la tradition, libérez-vous du carcan de l’attente. Ou dans le cas d’Harry, offrez-vous des essorages de mains sans fin et des mea culpas, et dites à Granny où coller sa couronne. En rejetant sa maison, sa famille et son pays, Harry croit qu’il embrasse une expérience plus « authentique » en Amérique, une expérience qui, en fin de compte, fera de lui un meilleur être humain.

Sarah Vine pense qu’Harry et Meghan n’ont pas laissé derrière eux « les pièges du privilège »

Sauf que non, vraiment, n’est-ce pas? Parce qu’en vérité, il n’a laissé aucun des pièges du privilège. Et «l’authenticité» n’est qu’un placage. La réalité est qu’il a exploité au maximum chaque dernière once de son statut, en l’utilisant pour obtenir des contrats lucratifs avec Netflix, Spotify et d’autres. Il vit dans une maison aussi somptueuse que toutes celles dans lesquelles il a grandi, et il côtoie toujours la royauté, bien que du genre hollywoodien. Tout en s’attendant à ce que nous pensions qu’il «garde ça vrai».

La joie du vieil Harry est qu’il n’a jamais été cet aspirant conscient de lui-même prétendant être quelque chose qu’il n’était pas. Oui, c’était un Sloane qui klaxonnait et un peu idiot parfois – mais il était au moins inconsciemment lui-même, et c’est pourquoi nous l’aimions tant, pour tous ses défauts.

Ce type sur la plage: je ne sais pas qui il est Et le plus triste, c’est que lui non plus, je suppose.

Oh Alan, tu es vraiment une huée

L’ancien ministre des Affaires étrangères Alan Duncan déchire d’anciens collègues, dont le Premier ministre, Priti Patel et mon mari, dans ses mémoires.

Je n’ai rencontré Duncan qu’une ou deux fois, surtout il y a plusieurs années chez un ami commun.

Mon image permanente de cette soirée est celle de Duncan, très rafraîchie par la généreuse cave de notre hôte, poursuivant avec flirt un autre invité – un jeune homme frappant au début de la vingtaine – autour de la table à manger dans un jeu d’étiquette plutôt unilatéral. Toujours aussi plein de malice, Alan.

Heureux de voir qu’il n’a pas changé.

Nous voyons maintenant la raison du silence des syndicats d’enseignants sur le professeur de grammaire de Batley victime d’intimidation de son domicile et de son gagne-pain par une foule: ils étaient beaucoup trop occupés à susciter la fomente à la Pimlico Academy de Londres en essayant d’obtenir un autre homme innocent – la tête enseignant, dont le seul crime est d’oser consacrer sa vie à aider les jeunes – également chassé de son travail. C’est bien de savoir où se situent leurs priorités.

● Tant de choses en Grande-Bretagne se résument à l’alcool. Prenez des passeports vaccinaux. Essentiellement, ce que nous avons ici est une dispute entre des gens qui feront n’importe quoi – y compris renoncer à leur droit à la vie privée – pour avoir la chance d’une pinte et d’un paquet de Dog & Duck tout salé; et ceux qui préfèrent boire l’homebrew à perpétuité plutôt que de remettre toutes leurs données au gouvernement. Je suis avec ce dernier, j’en ai peur.

J’ai un de ces contrats British Gas HomeCare depuis des années. Ainsi, lorsque ma machine à laver a fait ses valises, je suis allée chercher un ingénieur – et j’ai trouvé que le premier créneau était fin avril.

C’est un mois sans pantalon propre. Ajouté à l’attente de quatre semaines pour réparer une fuite mineure dans notre chaudière et à la saga de l’année dernière avec le séchoir, et je commence à me sentir un peu idiot de les payer plus de 30 £ par mois.

Pendant ce temps, ils annoncent leurs services à l’arrière du verrouillage avec le slogan «Faites travailler votre maison avec British Gas». Pas dans mon expérience.

● Je n’ai aucun problème avec le Dr Priyamvada Gopal, professeur d’études postcoloniales à Cambridge, comparant Tony Sewell – président du Government’s Race Review – à Goebbels. Premièrement, je crois en la liberté d’expression; mais deuxièmement, il est vital que nous connaissions l’étendue de personnes comme la vision du monde tordue de Gopal. Plus elle – et d’autres comme le député Clive Lewis qui a tweeté une photo du Ku Klux Klan dans sa réponse au rapport – expose ses vraies couleurs, moins il y aura de gens qui prendront son programme de division au sérieux.

Un selfie de Jennifer Arcuri (photo) dans la cuisine de Boris a fait surface

Il y a quelque chose de super effrayant dans le selfie de Jennifer Arcuri dans la cuisine de Boris. Presque comme s’il s’agissait d’une offre soigneusement planifiée pour la gloire et la fortune. Honnêtement, qu’en est-il des Californiens avisés et des Old Etoniens crédules?

● Une bonne chose à propos des staycations: au moins, nous n’avons pas besoin d’être «prêts pour la plage». Apportez les œufs de Pâques!

● Nish Kumar, présentateur du désormais disparu Mash Report, a déclaré qu’il n’animerait plus une émission de «comédie politique» sur la BBC. Euh, pas sûr qu’il l’ait jamais fait.

● Le terme «culture du viol» est le dernier ajout au lexique éveillé. Jusqu’à récemment, c’était le genre de terminologie utilisée uniquement par les féministes de la deuxième vague des années 1970 dans les ateliers de misogynie; de nos jours, même Huw Edwards en parle au journal télévisé. Non seulement cela alimente-t-il le non-sens de «tous les hommes sont des violeurs», mais cela fonctionne aussi sur l’hypothèse que toutes les femmes sont de facto des victimes. Surtout, cependant, cela n’aide pas les véritables victimes de viol, qui trouvent maintenant que leurs expériences horribles sont devenues une cause à la mode pour les guerriers de la justice sociale au clavier.