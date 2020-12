C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps, c’était l’âge de la sagesse, c’était l’âge de la folie… c’était le printemps de l’espoir, c’était l’hiver du désespoir. Ces mots, les fameuses premières lignes du Conte de deux villes de Charles Dickens – un homme qui comprenait plus que tout la vraie nature de l’humanité – ont été écrites il y a près de deux siècles; mais ils résument 2020 si succinctement qu’ils auraient pu être écrits hier.

Les semaines douces-amères de ce premier verrouillage, lorsque de nombreuses familles ont retrouvé la joie d’être ensemble (sans parler des délices du levain et du pain aux bananes) tandis que d’autres ressentaient la douleur mordante de la séparation. La façon dont une nation de volontaires du NHS s’est mobilisée pour aider les personnes dans le besoin, tandis que d’autres ont bafoué les règles dans des démonstrations hédonistes de covidiocyte spectaculaire.

Un été d’optimisme prudent, une brève fenêtre de répit – suivi d’un hiver écrasant d’espoirs déçus

Les hauts et les bas d’une année pas comme les autres, une année que beaucoup préféreraient oublier mais qui restera dans nos mémoires pour les décennies à venir.

Rien de tel que Covid n’est arrivé au monde depuis longtemps. Pour commencer, ce fut une expérience véritablement mondiale: il n’ya nulle part, aucun coin de la Terre qui n’a été épargné par cette pandémie. Cela en soi est assez remarquable, quand on y pense.

Mais pour nous en Occident, cela a été un réveil particulièrement brutal.

BC (Avant Covid), isolés par des décennies de richesse relative et de démocratie largement pacifique, nous nous étions habitués à nous considérer comme à peu près immunisés contre de telles choses. Peste, famine, guerre: ce sont des tragédies qui ont frappé d’autres nations, d’autres peuples. Sur le radar, oui, mais rarement à notre porte – ou pas, du moins, dans l’espace des dernières générations.

Covid a changé tout cela.

Regardez une carte globale des infections et une image claire se dégage. C’est l’Occident en particulier, avec sa forte proportion de citoyens âgés et son style de vie disproportionnellement somptueux, qui a subi les taux de mortalité les plus élevés.

Nos systèmes de santé performants et notre accès généralisé aux médicaments avancés signifient que – heureusement – nous vivons maintenant plus longtemps que jamais, aidés par des médicaments et des traitements sophistiqués. Mais cela signifie également que nous avons un nombre disproportionné d’individus pour lesquels Covid représente une menace très sérieuse.

Ce n’est pas la seule ironie. Nous sommes également bien nourris, bien plus que les pays les plus pauvres. Et l’obésité, l’un des effets secondaires les moins souhaitables du bien vivre, est désormais une comorbidité bien comprise chez Covid. En effet, après l’âge, c’est le deuxième risque le plus important.

Il y a aussi un troisième facteur. Nous sommes des consommateurs, pas des producteurs. Notre économie – ou du moins ce qui en reste – est largement basée sur les services. Hôtellerie, divertissement, vente au détail – tous les secteurs les plus touchés par les mesures anti-pandémie, dans de nombreux cas de manière irréparable.

Ainsi Covid est bien plus qu’un simple virus, une maladie qui menace la vie humaine. Il attaque également notre mode de vie même, d’une manière que peu d’entre nous n’auraient jamais envisagée ou prédite.

Outre le choc de l’augmentation du nombre de morts, il y a la prise de conscience, à bien des égards tout aussi effrayante, de la précarité de notre position, à la fois à l’échelle personnelle et nationale.

Ce virus, comme un scénario de film catastrophe hollywoodien, a introduit le spectre de la mort et de la misère dans toutes nos maisons. Et cela a été un excellent niveleur. Personne, peu importe sa richesse ou sa puissance, n’a été immunisé contre cette chose. Le virus brise toutes les barrières, nous rendant vraiment égaux face à sa cruauté. C’est la nature la plus impitoyable, darwinienne, sans raison ni émotion.

Les gens l’ont comparé à la guerre. Et peut-être que c’est le cas, mais pas comme nous l’avons jamais compris.

Dans toutes les guerres précédentes, il y a eu du réconfort dans la convivialité, en rapprochant vos proches, même au dernier jugement. L’une des plus grandes horreurs de la pandémie est la façon dont le virus a isolé les victimes à l’heure où elles en avaient le plus besoin, les privant de ce besoin humain le plus fondamental: l’amour.

Trop de gens sont morts seuls, enterrés seuls. Trop d’enfants n’ont jamais dit au revoir, trop de mères, de pères, de fils et de filles ont été envoyés sur la terre froide et dure ou dans les flammes du crématoire sans les honneurs qui leur étaient dus.

Qui peut oublier la vue du cercueil d’Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 ans, abaissé dans le sol par des inconnus en combinaison de protection contre les matières dangereuses, ou le fils qui a osé passer son bras autour de sa mère en deuil lors des funérailles de son père pour être pratiquement au rugby -Attaqué au sol par un fonctionnaire de surveillance?

Pas étonnant, peut-être, qu’il ait fallu un homme qui a vécu deux guerres mondiales pour nous montrer tout le chemin. Capitaine Tom, maintenant Sir Tom. Une inspiration non seulement pour son énergie infatigable et sa joie de vivre; mais aussi un rappel des raisons pour lesquelles nous avons tant sacrifié pour protéger les personnes âgées de cette maladie. Il est la preuve vivante que les vieux ont autant à apporter que les jeunes, et que ce n’est pas parce que quelqu’un n’est plus dans le premier flush que nous pouvons simplement les abandonner à leur sort.

Il rappelle également ce que les générations précédentes ont enduré et, peut-être plus important encore, survécu. Parce que si nous pouvons déplorer nos dîners de dinde non consommés et le fait que nous ne pouvons pas voir nos familles, la vérité est que la génération de Sir Tom a enduré des années de Noël solitaire, des années de privations et de séparations en temps de guerre.

Au moins, nous n’avons pas de bombes qui nous tombent sur la tête. Au moins, nous savons que nos êtres chers sont en sécurité chez eux et ne gèlent pas à des milliers de kilomètres de distance dans un fossé détrempé. Au moins, nous avons le luxe de la technologie pour nous garder tous connectés. Cela aurait pu être – et en fait cela a été – bien pire.

Ils disent que chaque âge a sa croix à porter, et pour celui-ci – et en particulier pour les politiciens, les scientifiques, les médecins et les travailleurs de première ligne qui ont été forcés de lutter contre des décisions douloureuses de vie ou de mort – Covid sera un héritage durable.

Mais ce ne sera pas, à long terme, insurmontable. Oui, les effets perdureront longtemps après que le virus lui-même aura été, sinon complètement apprivoisé, puis au moins partiellement atténué par un vaccin. Oui, il y aura de nombreuses répliques, tant émotionnelles qu’économiques. Mais 2021, avec ce qui semble être une résolution sur le Brexit et l’espoir d’une vaccination réussie, donne l’impression que cela pourrait être le début de la fin de ce cauchemar.

Il n’y a pas longtemps que la mort d’une vieille année et l’aube d’une nouvelle se sont senties si chargées d’espoir et de sens authentiques.

Et alors que nous levons un verre à la mémoire de ceux que nous avons perdus au cours de ces années les plus sombres, ayons confiance en des temps meilleurs à venir.

Un ami en Italie me dit que le jab Pfizer – qui n’a commencé à être déployé en Europe qu’hier mais qui a déjà été donné à plus d’un demi-million de personnes au Royaume-Uni – est disponible en privé depuis plusieurs semaines pour ceux en Italie avec le l’argent et les connexions. L’UE en un mot, vraiment.

Parmi les choses les plus exaspérantes de cette période de l’année, il y a les courriels indésirables offrant des « souvenirs de 2020 ». Premièrement, je veux me souvenir très peu de cette année, merci beaucoup. Deuxièmement, ils peuvent être un aperçu inconfortable de nos habitudes d’achat. Par exemple, un ami a reçu un e-mail de M&S. Accompagnée d’un clin d’œil de Percy Pig, elle a déclaré qu’elle avait utilisé sa carte Sparks 73 fois cette année, échangé 13 offres spéciales… et a été saluée comme une «superstar shopper», étant le 17e plus gros acheteur de biscuits dans sa succursale locale. Croyez-moi, M&S: c’est quelque chose dont aucune femme ne veut se souvenir.