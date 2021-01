Y avait-il plus derrière Sarah Trottla sortie soudaine de Le célibataire que nous avons tous réalisé?

Des rapports récents dans les médias ont suggéré que le journaliste de 24 ans avait peut-être fréquenté un musicien nommé Ben Dorman, alias DJ Bijou, au moment où elle apprenait à connaître Matt James sur l’émission de rencontres ABC. Des photos ont fait surface montrant Sarah, Ben et d’autres en vacances à Cabo San Lucas, au Mexique, quelques semaines avant qu’elle ne se rende au Nemacolin Resort pour filmer la saison 25.

Cela a conduit l’équipe de Sarah à publier une déclaration rejetant unilatéralement de telles allégations.

« Sarah a fait sans équivoque ne pas avoir un petit ami avant, pendant ou après son apparition Le célibataire», a lu le message diffusé à E! News le mardi 26 janvier.« Lorsqu’elle a fait un voyage à Cabo en août 2020, elle l’a fait avec un groupe d’amis, Ben Dorman étant l’un d’entre eux. Ben et Sarah ont eu un voyage amusant avec leurs amis communs, et bien qu’il y ait eu des moments intimes entre eux, cela n’a pas conduit à une relation. Sarah a fait le voyage à Cabo célibataire et est revenue célibataire, toujours en voyage pour trouver l’amour, c’est pourquoi elle a accepté de continuer Le Bacheloun mois plus tard. »