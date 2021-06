Sarah Taylor revient au cricket professionnel après deux ans dans un affrontement passionnant avec Rachael Heyhoe Flint | Nouvelles de cricket

Sarah Taylor, photographiée ici en 2019, est sortie de sa retraite avant son retour dans The Hundred pour aider à apaiser les problèmes de blessures de Northern Diamonds

Le retour de Sarah Taylor au cricket professionnel s’est terminé par une victoire palpitante au trophée Rachael Heyhoe Flint alors que Northern Diamonds a poursuivi 251 pour battre les South East Stars par trois guichets à Emerald Headingley.

La rencontre des deux espoirs de titre a vu la légende anglaise Taylor rester en ordre après près de deux ans à la retraite avant de faire deux sur cinq balles.

Les 73 sur 90 de Kirstie White ont soutenu les 250-6 des Stars avant que les Diamonds ne se remettent de 70-5 grâce en grande partie à 75 sur 106 pour Sterre Kalis.

L’internationale néerlandaise Jenny Gunn et la défunte héroïne Beth Langston ont toutes atteint la cinquantaine pour remporter une deuxième victoire en quatre matchs avec seulement quatre balles à jouer. Langston a marqué les points gagnants et a terminé 59 et non 53.

Diamonds est rentré à la maison malgré trois prises de difficulté variable dans de bonnes conditions au bâton.

Taylor était responsable du premier au deuxième tour du match lorsqu’Alice Davidson-Richards a devancé Phoebe Graham sur un.

Taylor, une remplaçante de l’Anglaise Lauren Winfield-Hill et blessée Bess Heath, est allée à sa droite d’une main et n’a pu que parer une chance qui aurait été classée comme stupéfiante.

S’exprimant après le match, Taylor a déclaré: « Je me sentais rouillé, mais c’était agréable de dépoussiérer les toiles d’araignée, les jambes, le dos et les mains.

« Pour une première vraie partie de cricket, en restant sage, après une pause de deux ans, j’en suis assez content. C’était très amusant.

« J’avais le piège! Je l’avais dans ma sangle et il n’est sorti que lorsque j’ai touché le pont. Il a volé, mais j’ai fait le travail difficile. C’est juste que mon coude a touché le sol et j’ai été vidé. »

La marge de victoire à Taunton était beaucoup plus emphatique que Vipères du Sud navigué vers une victoire de huit guichets Tempête de l’Ouest avec 91 balles restantes.

Set 177 pour gagner, les Vipers sont rentrés à la maison en 34,5 overs alors que Georgia Adams (77) a mis 57 pour le premier guichet avec Danni Wyatt (28) avant qu’un 57 invaincu de Maia Bouchier ne termine le travail.

Foudre il restait 58 balles dans la banque alors qu’ils se livraient à une victoire de cinq guichets Levers de soleil, dont la 206-9 a été construite vers les années cinquante de Naomi Dattani (65) et Kelly Castle (52). Teresa Graves a été le choix de l’attaque avec 4-39.

En réponse, l’ouvreur Michaela Kirk a frappé 57 sur 66 balles et Abigail Freeborn a pesé avec 44 pour voir Lightning à la maison en 40,2 overs.

Le capitaine Eve Jones s’est retrouvée du mauvais côté d’une défaite à deux guichets malgré une centaine d’invaincus alors qu’elle Étincelles centrales l’équipe est descendue à tonnerre par deux guichets.

Jones a frappé 14 quatre et un six dans son 100no, ce qui représentait près de la moitié des 203 de son équipe, seulement pour que Thunder affiche 205-8 sur 48 overs avec Emma Lamb (39), Georgia Boyce (26), Laura Jackson ( 30) et Laura Marshall (32) apportant de solides contributions.

