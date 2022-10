Sarah Silverman et Jamie Lee Curtis dirigent la réaction d’Hollywood au tweet de Ye qualifié d’antisémite : “Vos paroles blessent”

Ye a fait l’objet de critiques pour des tweets considérés comme antisémites quelques heures après sa suspension d’Instagram vendredi, alors que Sarah Silverman et Jamie Lee Curtis menaient des stars hollywoodiennes à dénoncer la publication Twitter supprimée depuis.

“Kanye a menacé les Juifs hier sur Twitter et ce n’est même pas à la mode”, a tweeté Silverman dimanche après-midi. “Pourquoi la plupart du temps, seuls les Juifs s’élèvent contre la haine juive ? Le silence est si fort.”

Avant que son message ne soit retiré de la plate-forme samedi soir, il a écrit : “J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont en fait juifs aussi. Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve tous ceux qui s’opposent à votre programme.”

Curtis a partagé son tweet avec ses fans alors qu’elle suppliait Ye d’arrêter sa rhétorique nuisible.

“Le jour le plus saint du judaïsme était la semaine dernière”, a partagé Curtis avec ses millions de followers. “Une menace contre le peuple juif s’est soldée une fois par un génocide.

“Vos paroles blessent et incitent à la violence. Vous êtes un père. S’il vous plaît, arrêtez.”

Fan dévoué de Howard Stern, Michael Rapaport, a brandi son pendentif étoile juive alors qu’il désavouait le chanteur de “Power”, lui rappelant qu’il était à ses côtés à l’époque de “Pistol Pete Davidson”.

“Ceci, c’est inacceptable”, a déclaré Rapaport avant d’ajouter que Ye ne manifesterait jamais son rêve d’être président. “Je vais être celui qui te dira de briser le cœur de ton rêve. Tu ne seras jamais président.”

La Black Jewish Entertainment Alliance a dénoncé le tweet de Ye dans un communiqué publié en ligne.

“Les récentes déclarations de Ye à propos de la communauté juive sont blessantes, offensantes et fausses”, ont-ils partagé. “Ils perpétuent les stéréotypes qui ont été à la base de la discrimination et de la violence contre les Juifs pendant des milliers d’années. Des mots comme celui-ci déchirent le tissu de la relation Noir-Juif.

Samedi matin, Elon Musk, qui est en train d’acquérir la plateforme de médias sociaux, a accueilli Ye sur le site après avoir été banni d’Instagram.

“Bienvenue à nouveau sur Twitter, mon ami”, a écrit Musk en réponse à une photo que Ye a partagée avec Mark Zuckerberg, qui a fondé Facebook et est maintenant le PDG de Meta, la société qui gère également Instagram. “Regardez cette marque”, a d’abord écrit West. Comment es-tu allé me ​​virer d’Instagram ?”

Ye aurait été banni de la plateforme pour avoir utilisé un langage antisémite présumé lors d’un échange avec Diddy, selon FOX 7 d’Austin. Les musiciens ont déclenché un discours public après que Ye ait porté un t-shirt “White Lives Matter” lors d’un défilé de mode. à Paris.

Meek Mill a également critiqué Ye pour avoir détesté son “propre peuple” dans une histoire Instagram publiée peu de temps après l’interview de West avec Tucker Carlson.

“Je t’écoutais tous les soirs [in] prison pour motivation sur dieu! Et je suis rentré à la maison et je l’ai regardé chier sur mon nom et ma marque comme rien… Je ne dis rien… mais ce que tu fais pour la gloire te rend fou… Je dis, c’est comme si tu détestais ton propre peuple… “

Le rappeur “Gold Digger” a été franc sur sa relation avec ex-femme Kim Kardashian et comment il « se mordait la langue » à propos de ses opinions politiques.

“J’étais l’artiste préféré d’Obama… Obama m’a rencontré, ma mère et moi, pour dire qu’il se présentait aux élections en 2008 et qu’il voulait du soutien, et tout le monde était tellement dans cette idée du président noir”, a déclaré Ye en exclusivité à Carlson.

“Nous étions toujours cool… combien d’entre nous sommes-nous? Niveau Obama, niveau Ye… niveau Virgil, juste noir… si brillant que nous avons coupé toutes les lignes du racisme… vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. C’est Nat Niveau King Cole, niveau Dave Chappelle”, a-t-il poursuivi.

“Mais dès que je ne disais plus les choses que j’étais censé dire en tant que rappeur, notre connexion s’est estompée.”