Sarah Sherman de SNL révèle comment fonctionnent ces grands yeux écarquillés

Nous apprécions tous le niveau d’horreur corporelle que Sarah Sherman (née Squirm) a apporté au Studio 8H. Immunisé contre une grande partie des critiques entourant Samedi soir en directSherman s’est taillé une niche, en renforçant le travail de Louie Zakarian, chef du département de maquillage de longue date, lauréat d’un Emmy, pour donner à ses croquis un peu d’originalité terrifiante. Ayant travaillé sur SNL pendant 30 ans, fabriquant des costumes de diable, des perruques Trump et des Coneheads, Zakarian a réalisé l’une des premières carafes de carburant de cauchemar de Sherman, le croquis basé sur les yeux écarquillés, « Eyes », une horrible réalité en 2022. Aujourd’hui, au New York Comic-Con , Zakarian et Sherman ont révélé que l’un des aspects les plus difficiles avec les yeux écarquillés, comme toutes les lunettes, est de voir à l’extérieur et de les empêcher de s’embuer.

Pour ceux qui n’ont pas vu le sketch, Sherman incarne une spécialiste du marketing touristique de Denver qui utilise une réunion de présentation concernant le slogan de Denver pour révéler ses yeux écarquillés avec goût. Sherman fait la moue et se plaint que personne n’a complimenté ses yeux écarquillés, révélant finalement qu’elle n’a pas correctement rangé ses yeux habituels, qui sont censés être réfrigérés mais sont dans les poches de Sherman. Ses nouveaux yeux sentaient peut-être bon, mais voir à travers eux était une autre histoire.

« Trouver ces grands yeux écarquillés était assez facile, mais essayer de comprendre comment [Sarah] va voir à travers les grands yeux, lire des cartes aide-mémoire et faire correspondre tout cela à votre peau a été la partie la plus difficile », a déclaré Zakarian. « J’ai pris les yeux écarquillés, j’ai percé un grand trou dans le dos et un plus petit dans la partie pupillaire, mais il faisait suffisamment sombre pour qu’on ne puisse pas voir qu’il y avait un trou là-bas. »

Mais percer un trou d’épingle pour permettre à Sherman de jeter un coup d’œil n’a pas résolu l’autre problème : la chaleur corporelle. Chaque fois que Sherman bougeait, ses yeux commençaient à s’embuer. Pour résoudre le problème, Zakarian a tiré une leçon d’une population bien familiarisée avec les lunettes embuées : les porteurs de lunettes. Zakarian a déclaré qu’il avait utilisé un liquide mystérieux pendant la pandémie pour empêcher ses lunettes de s’embuer. Alors que les masses à lunettes se frappent le front et se demandent pourquoi personne ne leur a dit qu’une telle chose existe, SNL Je l’ai utilisé pour empêcher ces yeux écarquillés de s’embuer.

« C’était l’époque du COVID, alors j’ai utilisé un peu de liquide sur mes lunettes avec mon masque pour m’assurer qu’il ne s’embuait pas », a déclaré Zakarian. « J’ai utilisé ce liquide sur les yeux écarquillés. »

Bien sûr, puisque c’est Samedi soir en direct et la planification va à l’encontre de la philosophie du spectacle, tout cela a été découvert lors de la répétition générale, ce qui signifie que Zakarian n’a eu que quelques minutes pour y remédier. Zakarian a déclaré que les prothèses engendrent régulièrement ce genre de problème. « Le plus gros problème qui se pose entre la tenue vestimentaire et l’air, c’est qu’ils ne veulent pas de prothèse, et puis pendant la tenue vestimentaire, quelque chose ne fonctionne pas, et ils se demandent : « Pouvons-nous avoir une prothèse ? »

Zakarian affirme que c’était le cas dans un récent sketch de Martin Short dans lequel le comédien jouait le frère de Tony Bennett. Nous ne pouvons que supposer que le masque du frère de Tony Bennett de Short est enterré sous 30 Rock, surveillé par des hommes de haut niveau. C’est du moins l’image que Zakarian dresse de SNL mausolée « à tête coupée ».

« Nous avons beaucoup de têtes coupées, beaucoup de parties de corps, etc. », a déclaré Zakarian. « Beaucoup de Coneheads, beaucoup de maquillage diabolique, tout cela [Sherman’s] des trucs sont là-dedans. Nous avons le moule Conehead original, comme le moule Dan Aykroyd Conehead. C’est un moule en plâtre blanc, rien de vraiment sophistiqué.

