Sarah Sanders vise à passer de porte-parole de Trump à gouverneur

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Sarah Sanders est sur le point de passer de la porte-parole de Donald Trump au gouverneur de l’Arkansas lors des élections de mardi, dans l’espoir de revendiquer le poste que son père occupait autrefois et de devenir la première femme à diriger l’État.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et candidate républicaine est fortement favorisée dans la course au poste de gouverneur dans son État d’origine, où Trump reste populaire parmi les conservateurs.

Le candidat démocrate Chris Jones, ministre baptiste ordonné et ingénieur nucléaire, a suivi Sanders à deux chiffres dans les sondages publics précédant les élections de mardi. Sanders a battu des records de collecte de fonds dans l’État depuis qu’elle a lancé sa campagne l’année dernière. Le libertarien Ricky Dale Harrington est également en lice.

Jones ou Harrington entreraient également dans l’histoire si l’un ou l’autre gagnait en étant le premier Afro-Américain de l’Arkansas à être élu à un poste à l’échelle de l’État ou au Congrès.

Si elle gagne, Sanders deviendra le plus haut responsable de Trump dans les fonctions électives à un moment où l’influence du président sur le GOP est visible dans plusieurs courses de haut niveau à travers le pays.

Ils se présentent pour succéder au gouverneur républicain Asa Hutchinson, qui est interdit par la limite des mandats de se faire réélire. Hutchinson, qui a soutenu Sanders, envisage de se présenter à la présidence et s’est souvent séparé de Trump.

Sanders a fièrement nationalisé sa candidature, avec des publicités promettant d’utiliser le plus haut bureau de l’État pour combattre le président Joe Biden et la “gauche radicale”. Elle a largement évité les interviews avec des journalistes locaux pendant sa campagne, mais a fait de fréquentes apparitions sur Fox News.

Elle a promis de continuer à réduire l’impôt sur le revenu de l’État, après une série de réductions adoptées par Hutchinson et les législateurs républicains ces dernières années. Mais elle n’a pas détaillé de calendrier pour le faire ni comment elle compenserait la perte de revenus.

Sanders est entré dans la course en tant que candidat au poste de gouverneur le plus reconnu au niveau national que l’État ait jamais eu, après des années à défendre les politiques de Trump à la télévision et à avoir été ridiculisé par Saturday Night Live.

Trump a publiquement encouragé Sanders à se présenter au poste de gouverneur lorsqu’elle a quitté la Maison Blanche en 2019 pour retourner dans son État d’origine.

Pendant le mandat de près de deux ans de Sanders à la Maison Blanche, elle a réduit les briefings télévisés quotidiens après s’être battue à plusieurs reprises avec des journalistes qui l’ont interrogée de manière agressive. Elle a été confrontée à des questions sur sa crédibilité, en particulier après que le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller a révélé que Sanders avait admis avoir fait une affirmation infondée aux journalistes au sujet de la réaction des agents du FBI au licenciement du réalisateur James Comey. Mais elle a également gagné le respect des journalistes en travaillant dans les coulisses pour développer des relations avec les médias.

Sanders était une figure connue de l’Arkansas bien avant Trump. Elle est apparue dans des publicités pour son père, l’ancien gouverneur Mike Huckabee – deux fois candidat à la présidence et commentateur politique fréquent – ​​et a travaillé sur ses campagnes. Elle a géré l’élection du sénateur John Boozman en 2010 et a travaillé comme conseillère du sénateur Tom Cotton en 2014.

Sanders a brièvement quitté la campagne électorale en septembre après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la thyroïde. Son médecin a déclaré que Sanders n’avait plus de cancer après l’opération.

Jones a tenté de s’opposer à Sanders, se présentant comme une figure plus unificatrice que l’ancien responsable de Trump. Il a promis d’étendre l’accès préscolaire et le haut débit dans l’État.

Jones est entré dans la course avec une vidéo en ligne qui est rapidement devenue virale et a gagné le soutien de personnalités nationales, dont le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Parmi les autres anciens responsables de Trump qui ont été élus, citons Ronny Jackson, l’ancien médecin de Trump à la Maison Blanche, qui a été élu à un siège au Congrès du Texas en 2020. Karoline Leavitt, une ancienne employée de la Maison Blanche sous Trump, se présente pour un siège au Congrès. dans le New Hampshire.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Andrew Demillo, l’Associated Press