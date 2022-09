Sarah Sanders est sortie de l’hôpital après une opération contre le cancer

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Sanders, une républicaine candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas, a été libérée d’un hôpital samedi après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la thyroïde.

“Après une intervention chirurgicale réussie vendredi pour retirer sa thyroïde et les ganglions lymphatiques environnants et en consultation avec son médecin, Sarah est sortie d’un hôpital de l’Arkansas, sans cancer”, a déclaré le porte-parole de Sanders, Judd Deere. “Elle passera le reste de sa convalescence à la maison.”

Deere a déclaré à l’Associated Press que Sanders, 40 ans, prévoyait de reprendre la campagne “bientôt”, mais on ne savait pas précisément quand elle reviendrait.

Sanders a déclaré vendredi lors de l’annonce de l’opération qu’une biopsie plus tôt ce mois-ci avait révélé qu’elle avait un cancer de la thyroïde.

Le Dr John R. Sims, chirurgien au CARTI Cancer Center de Little Rock et l’un des médecins de Sanders, a déclaré que le cancer de Sanders était un carcinome papillaire de la thyroïde de stade 1, le type le plus courant de cancer de la thyroïde et a déclaré qu’elle avait un “excellent ” pronostic.

Sims a déclaré que Sanders aura besoin d’un traitement adjuvant à l’iode radioactif et de soins continus à long terme.

Sanders, qui a été la porte-parole de l’ancien président Donald Trump jusqu’en 2019, se présente contre le candidat démocrate Chris Jones. Elle est la fille de l’ancien gouverneur Mike Huckabee.

Jones et sa femme, Jerrilyn, ont publié vendredi une déclaration disant que leur famille pensait à Sanders et priait pour elle.

Sanders est fortement favorisé dans l’État à prédominance républicaine de l’Arkansas pour remporter le poste actuellement occupé par le gouverneur républicain Asa Hutchinson, qui quitte ses fonctions en janvier en raison de la limitation des mandats.

Elle est principalement dirigée sur des questions nationales dans la course de l’Arkansas, promettant d’utiliser le bureau du gouverneur pour combattre le président Joe Biden et la «gauche radicale».

The Associated Press