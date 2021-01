LITTLE ROCK, Arkansas (AP) – Sarah Sanders, ancienne porte-parole en chef de Donald Trump et l’un de ses plus proches collaborateurs, est candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas, a déclaré un haut responsable de la campagne à l’Associated Press.

Sanders, qui a quitté la Maison Blanche en 2019 pour retourner dans son État d’origine, prévoyait d’annoncer sa candidature lundi, selon le responsable de la campagne qui s’est exprimé dimanche soir sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement avant l’annonce officielle. .

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche lance sa candidature moins d’une semaine après la fin de la présidence de Trump et alors que l’ex-président fait face à un procès en destitution. Mais Sanders court également dans un état solidement rouge où les républicains ont tendance à embrasser l’ancien président.

Fille de l’ancien gouverneur Mike Huckabee, on s’attendait à ce que Sanders se présente aux élections après avoir quitté la Maison Blanche – et Trump l’a publiquement encouragée à se lancer. Elle a jeté les bases d’une candidature, s’adressant à des groupes GOP à travers l’État.

Sanders rejoint une primaire républicaine coûteuse qui comprend déjà deux dirigeants élus dans tout l’État, le lieutenant-gouverneur Tim Griffin et le procureur général Leslie Rutledge. Les trois courent pour succéder au gouverneur actuel Asa Hutchinson, un républicain qui est incapable de se présenter l’année prochaine en raison des limites de mandats. Aucun démocrate n’a annoncé une candidature pour le siège.

Sanders a lancé sa candidature des semaines après qu’une émeute des partisans de Trump au Capitole des États-Unis ait fait cinq morts. Plus de 130 personnes ont été inculpées dans l’insurrection, qui visait à interrompre la certification de la victoire du président Joe Biden sur Trump.

Sanders a été la première mère au travail et seulement la troisième femme à être attachée de presse à la Maison Blanche. Mais elle a également été confrontée à des questions sur sa crédibilité pendant son mandat en tant que porte-parole en chef de Trump.

Au cours de son mandat de près de deux ans en tant que porte-parole en chef de Trump, les briefings télévisés quotidiens dirigés par l’attaché de presse ont pris fin après que Sanders se soit affronté à plusieurs reprises avec des journalistes qui l’ont interrogée de manière agressive sur la politique administrative et l’enquête sur une possible coordination entre la campagne de Trump et la Russie. Mais Sanders a gagné le respect des journalistes en travaillant dans les coulisses pour développer des relations avec les médias.

La sortie tumultueuse de Trump de la présidence pourrait faire peu de dégâts à Sanders dans l’Arkansas. Les républicains détiennent tous les sièges de l’État et fédéraux de l’Arkansas, ainsi qu’une solide majorité dans les deux chambres de l’Assemblée législative.

Griffin et Rutledge ont collecté plus de 2,8 millions de dollars dans la course, ce qui pourrait devenir encore plus encombré. Le sénateur de l’État républicain Jim Hendren, qui est également un neveu de Hutchinson, envisage une course.

Sanders, qui a publié un livre l’année dernière et a rejoint Fox News en tant que contributeur après avoir quitté la Maison Blanche, entre dans la course avec un profil beaucoup plus élevé que n’importe lequel des candidats. Mais elle reste une inconnue sur bon nombre des plus grands problèmes de l’État et a déclaré qu’elle ne voulait pas détourner l’attention de l’agenda de Hutchinson.