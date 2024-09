Sarah Rafferty, la star de « Suits » révèle les objets qu’elle a volés sur le tournage

Sarah Rafferty a récemment fait un voyage dans le passé, se remémorant ses moments préférés où elle a avoué avoir volé des objets sur le plateau.

L’aveu a été fait lors des Epic Cons 2024 samedi, au cours desquels elle a également expliqué que c’était pour garder un morceau de son personnage Donna Paulsen avec elle.

« J’ai volé des trucs », a-t-elle ri. « Beaucoup de vêtements, j’ai le canapé de Donna… Personne ne viendra me chercher, je ne pense pas. J’ai de beaux vêtements », a-t-elle dit à un fan.

« Beaucoup de mes chaussures portent l’inscription « Donna », donc je ne les enlève pas chez quelqu’un parce qu’il pourrait dire : « Tu as beaucoup de chaussures pour une autre femme » », a poursuivi Rafferty.

Outre cet aveu, elle a également révélé une scène dont elle se souvient souvent lorsque son partenaire Rick Hoffman avait du mal à en choisir une.

« Dans la saison 1, quand Donna entre dans le bureau de Louis et qu’elle a les billets, et qu’elle les sort de sa chemise et les pose sur le bureau devant Louis, nous avons pu improviser la plupart de cela », a révélé l’actrice.

« Souvent, lorsque nous avons travaillé ensemble, nous avons pu améliorer les choses », a-t-elle ajouté, ce à quoi Hoffman a souscrit, ajoutant : « C’étaient les moments les plus amusants. »

« Ils ont laissé la caméra tourner », a poursuivi Rafferty. « Ils ont continué à faire tourner la caméra, et nous sommes allés bien au-delà de tout ce que l’on peut voir à l’écran. C’est devenu tellement ridicule, et ce genre de rire me manque dans ma vie – le rire avec Rick. »

Costumes est actuellement diffusé sur Netflix après avoir pris fin en 2019 après avoir terminé 11 saisons.