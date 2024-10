Sarah Rafferty de Suits reviendrait-elle pour le spin-off de Los Angeles ? Elle dit…

1. Honnêtement, Costumes créateur Aaron Korsh ne pensait pas qu’il avait vraiment un cas lorsqu’il parcourait son scénario original. Alors que la grève des écrivains prenait fin en 2008, l’agent de Korsh lui a suggéré de transformer ses histoires sur l’ancien patron des finances Harvey en une série. Et en tant qu’aspirant auteur de comédie, il a déclaré Le journaliste hollywoodien« Je me suis assis pour écrire quelque chose sur le ton de Entourage qui a eu lieu à Wall Street. Ce qui est apparu lorsque j’ai eu fini était un spectacle d’une heure. Je ne dirais pas que c’était un thriller, mais c’était beaucoup plus dramatique, avec ces rebondissements. »

Ne s’attendant pas à un verdict gagnant, il a poursuivi : « Je ne pensais certainement pas que dans un million d’années quelqu’un achèterait cette série. J’essayais juste d’écrire un extrait que quelqu’un lirait peut-être et m’embaucherait. »

Parmi les modifications apportées lors de sa transformation en pilote pour les États-Unis : le protagoniste Mike Ross (Patrick J.Adams) et Cie. sont passés d’une équipe de banquiers d’investissement à un groupe d’avocats de haut niveau. « Cela a fait monter les enjeux », a reconnu Korsh. Parce que maintenant Mike, qui n’avait pas obtenu son diplôme universitaire, et encore moins passé le barreau, ne se contentait pas de mentir pour accéder à un emploi lucratif, « il commettait un crime », a déclaré Korsh, « et la loi nous a également donné des opportunités pour tous. sortes de dilemmes éthiques.