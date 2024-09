Sarah Paulson s’extasie sur le « meilleur style » de Holland Taylor

Sarah Paulson parle de la garde-robe de Holland Taylor

Sarah Paulson semble être éperdument amoureuse de la garde-robe de Holland Taylor.

Paulson a déclaré que sa petite amie de neuf ans « a le meilleur style de toute la planète » lors d’une conversation avec PERSONNES lors de la célébration du catalogue et de la campagne d’automne de J.Crew pendant la Fashion Week de New York.

« Le truc avec Holland qui porte n’importe quel vêtement [is] « Elle fait juste comme si ça coûtait beaucoup d’argent », a déclaré l’actrice de 49 ans lors de l’événement du 5 septembre, qui a eu lieu à la Bibliothèque publique de New York, et qui a réuni de nombreuses stars.

« C’est juste sa façon de se déplacer dans le monde », a-t-elle ajouté.

La gagnante d’un Tony Award a utilisé elle-même et sa petite amie comme exemple pour mieux faire comprendre son point de vue, affirmant que si elles portaient toutes les deux le même vêtement, Taylor, 81 ans, aurait l’air d’avoir acheté ce vêtement dans « la boutique la plus chic de la ville », alors qu’elle ressemblerait « à un sac poubelle ».

Elle a également expliqué que Taylor « a une très belle façon de réaliser une sorte de dressing monochrome ».

« Holland a des vêtements qu’elle possède depuis la nuit des temps », a déclaré Paulson avec humour. « Et elle ne veut vraiment pas s’en débarrasser, car ils lui vont à ravir. Ils lui vont toujours. »

« Elle est un parfait exemple de : elle sait ce qui fonctionne sur elle, elle s’y tient et elle a toujours l’air superbe », a-t-elle ajouté.