L’ancienne candidate républicaine à la vice-présidence et gouverneur de l’Alaska, Sarah Palin, s’est jointe au chœur des voix appelant à la grâce pour Julian Assange, malgré la condamnation du «méchant» dans le passé.

Alors que les rumeurs d’un possible pardon pour Assange de la part du président sortant Donald Trump, de plus en plus de défenseurs ont apporté leur soutien au fondateur de WikiLeaks, et maintenant Palin peut se considérer comme un membre surprenant de ces voix.

Regarde s’il te plait! pic.twitter.com/qQjZZUeYIq – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 19 décembre 2020

«Je suis le premier à admettre que je fais une erreur» Palin a déclaré dans une vidéo publiée samedi via Gateway Pundit. «J’ai fait une erreur il y a quelques années, ne soutenant pas Julian Assange, pensant qu’il était un méchant, qu’il avait divulgué des informations qu’il ne devrait peut-être pas, et j’ai beaucoup appris depuis.

Les e-mails de Palin ont été publiés par WikiLeaks en 2008. En plus des e-mails personnels, il est également apparu dans la correspondance qu’elle menait des affaires de gouverneur via un compte de messagerie Yahoo privé.

À l’époque, Palin comparait Assange à des dirigeants d’al-Qaïda et des talibans.

Palin a depuis longtemps désavoué ses commentaires anti-Assange, s’excusant publiquement devant le fondateur de Wikileaks en 2017, le félicitant d’avoir ouvert «Les yeux des gens sur les candidats et les agents démocrates.

Dans une interview accordée au réseau OAN en 2018, Palin a doublé, affirmant qu’elle était devenue «Apprécie-le [Assange] plus » et que toutes ses actions concernaient « liberté. »

Dans la vidéo, publiée par Cassandra Fairbanks de Gateway Pundit, Palin a le même ton et dit qu’Assange « Nous a tous fait une faveur en Amérique … en luttant pour ce qu’il croyait juste. »

«Il travaillait au nom du peuple pour permettre aux informations de nous parvenir afin que nous puissions nous décider sur différents problèmes, sur différentes personnes. Il a fait ce qu’il fallait, » elle a dit. «Je le soutiens, et j’espère que de plus en plus de gens, surtout en ce qui concerne le fil, prendront la parole en faveur du pardon de Julian. Que Dieu le bénisse. »

Alors que Palin s’est publiquement réchauffée à Assange ces dernières années, son soutien maintenant à un pardon en a encore surpris beaucoup, bien qu’il ait été un ajout bienvenu pour les défenseurs.

« Wow, je n’aurais jamais pensé voir Sarah Palin parmi toutes les personnes demander le pardon d’Assange, » journaliste Luke Rudkowski tweeté en réponse à la vidéo.

Je n’ai jamais été très fan de Palin, mais elle est sur place cette fois. @realDonaldTrump, pardonnez à Assange, et @Snowden. https://t.co/Len1YWjYxO – N’oubliez jamais l’USS Liberty (@NeverForgetUSS) 19 décembre 2020

Tant mieux pour Sarah. VIDÉO EXCLUSIVE: Sarah Palin demande que Julian Assange soit gracié, « il y a des années, j’ai parlé publiquement contre Julian – et j’ai fait une erreur » via @gatewaypundit #PardonAssange https://t.co/Adm81xUtBi – Diana Ouest (@diana_west_) 19 décembre 2020

Assange a été arrêté en avril dernier après avoir vécu à l’ambassade équatorienne à Londres sous asile pendant des années. Il attend actuellement une extradition potentielle vers les États-Unis, où il ferait face à des accusations de complot et d’espionnage passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans.

Les appels à Assange se sont intensifiés avant l’entrée de Joe Biden à la Maison Blanche en janvier, car il est hautement improbable que le démocrate soit ouvert à une grâce. Il se réfère à Assange comme un «Terroriste high-tech» autrefois.

De même, des militants ont demandé la grâce d’Edward Snowden, qui réside en Russie depuis la révélation des programmes d’espionnage du gouvernement sans mandat en 2013. Trump a récemment déclaré qu’il était ouvert à l’idée de pardonner à Snowden, qui a appelé à la «clémence» pour Assange. lui-même.

