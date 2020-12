L’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, a rejoint la campagne électorale du GOP et a exhorté les électeurs républicains de Géorgie à «écraser» le vote pour Sen David Perdue et Sen Kelly Loeffler.

« Géorgie, nous avons besoin que vous ne vous présentiez pas seulement le 5 janvier, pas seulement pour gagner, mais pour l’écraser », a déclaré Palin à une foule de supporters à Marietta, en Géorgie, vendredi dans le cadre de la tournée Save America.

«Nous avons besoin de vous pour l’écraser et pour envoyer ce message, le message le plus fort possible. Que non, nous ne mettrons pas du tout en œuvre le socialisme en Amérique. Nous n’assisterons pas à cette érosion de nos droits inaliénables », a-t-elle poursuivi.

« Les yeux de l’Amérique, les yeux du monde, sont tournés vers la Géorgie », a ajouté Palin.

Son apparition en Géorgie a marqué le premier événement du Save America Tour, organisé par le groupe conservateur Club for Growth.

Perdue et Loeffler font face à de solides challengers démocrates lors du second tour du 5 janvier qui détermineront quel parti contrôle le Sénat au début de la présidence de Joe Biden.

Le GOP a besoin d’un siège de plus pour une majorité. Les démocrates ont besoin de Jon Ossoff pour vaincre Perdue et Raphael Warnock pour vaincre Loeffler et forcer un Sénat 50-50, positionnant le vice-président élu Kamala Harris comme le vote à la majorité décisive.

Perdue et Loeffler ont tenté d’apaiser le président Donald Trump et ses partisans en soutenant un procès du Texas qui cherchait à annuler la victoire de Biden mais a été rejeté par la Cour suprême des États-Unis vendredi, et en appelant le secrétaire d’État Brad Raffensperger à démissionner, citant non spécifié «mauvaise gestion» lors des élections.

Néanmoins, ils ont été confrontés à la répression des partisans inconditionnels de Trump.

Alors que le couple s’efforçait de prendre la parole lors du rassemblement de Trump à Valdosta, les cris de « Lutte pour Trump » ont envahi la foule, noyant largement les sénateurs.

Trump a sans relâche promu de fausses affirmations selon lesquelles l’élection avait été truquée contre lui et il a sauvagé les élus républicains qu’il perçoit comme faisant obstacle à sa quête pour renverser les résultats.

Certains alliés de Trump sont allés jusqu’à appeler les électeurs à éviter complètement le second tour en Géorgie – des mots alarmants pour les campagnes du GOP misant sur une forte participation.

Mais des entretiens avec des électeurs et des militants du parti dans l’État suggèrent que les électeurs de Trump envisagent de rester chez eux en signe de protestation.

La plupart des électeurs républicains interrogés ont déclaré qu’ils étaient prêts à mettre leur scepticisme de côté pour voter pour Perdue et Loeffler dans leurs courses contre Ossoff et Warnock, respectivement.

« Il y a des gens qui sont découragés par (Trump) de perdre la Géorgie ou d’être en retard. Mais je n’ai pas parlé à des gens qui ont dit: « Oh, diable avec ça, tout est truqué de toute façon », a déclaré Tim Phillips, président du groupe conservateur Américains pour la prospérité, qui a sondé les électeurs à tendance GOP. .

Phillips faisait partie de ceux qui craignaient que la méfiance n’affecte l’enthousiasme républicain. Mais il a déclaré que les semaines de son groupe sur le terrain, combinées à une récente visite de Trump, avaient apaisé ses inquiétudes.

L’arrêt de la campagne de Trump le 5 décembre à Valdosta, en Géorgie, était le premier depuis qu’il a perdu l’État au profit de Biden par environ 11700 voix – un résultat qui a été confirmé par deux recomptages, y compris un décompte manuel de tous les bulletins de vote.

Mais ces récits n’ont pas empêché le président de faire exploser le gouverneur républicain Brian Kemp et Raffensperger.

Kemp a rejeté l’appel de Trump à une session extraordinaire de la législature pour renverser les résultats des élections, tandis que Raffensperger a répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve de fraude systémique ou d’irrégularités lors des élections de novembre.

Mais les alliés de Trump ont continué à pousser de fausses déclarations de fraude.

Sidney Powell, qui a été démis de l’équipe juridique de Trump le mois dernier, s’est associé à l’avocat géorgien Lin Wood, connu pour sa représentation de plusieurs clients de haut niveau, en particulier dans des affaires de diffamation.

Les avocats ont à plusieurs reprises encouragé les républicains de Géorgie à ne pas voter au second tour des élections et se sont demandé si Perdue et Loeffler avaient suffisamment soutenu les efforts de Trump.

«Pourquoi reviendriez-vous voter à une autre élection truquée? Wood a déclaré lors d’un récent rassemblement dans une banlieue au nord d’Atlanta.

Trump a demandé à ses partisans de sortir et de voter. Les «sièges sont la dernière ligne de défense pour sauver l’Amérique et protéger tout ce que nous avons accompli», a-t-il déclaré lors du récent événement en Géorgie.

Pendant le rassemblement, Trump a fait des allers-retours entre faire valoir ses propres griefs au sujet de l’élection et encourager la foule à se présenter pour Perdue et Loeffler.

« Vous connaissez beaucoup de gens, mes amis, qui disent: » Ne votons pas. Nous n’allons pas voter parce que nous sommes en colère contre l’élection présidentielle « , a déclaré Trump à la foule.

« Mais si vous faites cela, la gauche radicale l’emporte », a-t-il déclaré.