Sarah Palin pourrait rejoindre le Congrès américain, alors que son ex-belle-famille organise une collecte de fonds pour son adversaire

Les électeurs de l’Alaska obtiennent leur première chance d’utiliser le vote préférentiel lors d’une course à l’échelle de l’État mardi lors d’une élection spéciale à la Chambre des États-Unis au cours de laquelle Sarah Palin cherche à reprendre ses fonctions électives.

L’élection spéciale et les primaires régulières pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur et les sièges législatifs des États se trouvent sur les côtés opposés d’un scrutin recto-verso. Cela pourrait prendre jusqu’au 31 août pour savoir si Palin ou l’un de ses adversaires l’a emporté lors de l’élection spéciale.

Les trois candidats en lice dans cette course sont les républicains Palin et Nick Begich, et la démocrate Mary Peltola. Le gagnant servira le reste du mandat du défunt représentant Don Young. Young, un républicain, a occupé le seul siège de la Chambre de l’État pendant 49 ans. Il est décédé en mars.

Le processus électoral de l’Alaska, approuvé par les électeurs en 2020 et utilisé pour la première fois cette année, associe des primaires ouvertes, dans lesquelles tous les candidats d’une course sont sur le bulletin de vote ensemble, avec des élections générales à vote préférentiel. Les quatre candidats avec le plus de voix dans chaque course primaire se qualifient pour les élections générales de novembre.

Dossier de Palin, renseignement attaqué

Palin, la candidate à la vice-présidence de 2008 et ancienne gouverneure de l’Alaska, a renouvelé ses appels “drill, baby, drill” pour une augmentation de la production de pétrole et a déclaré qu’elle utiliserait ses relations au profit de l’Alaska.

Elle a déclaré que le nouveau système électoral approuvé par les électeurs crée de la confusion et devrait être modifié.

Dans une récente interview avec Steve Bannon, Palin l’a décrit comme le “système de vote dernier cri et bizarre que nous avons où il s’agit de bulletins de vote par correspondance uniquement” et de vote classé. L’élection spéciale est une élection traditionnelle avec vote en personne, et les électeurs ont pu demander des bulletins de vote par correspondance.

Il reste à voir si le système aura un impact négatif sur le Palin qui divise, qui pourrait être la cible d’un vote stratégique, ou n’aura pas d’impact réel sur le résultat final.

Begich, un homme d’affaires issu d’une famille d’éminents démocrates, s’est prononcé durement contre Palin, cherchant à la présenter comme une personne en quête de gloire et une lâcheuse ; Palin a démissionné pendant son mandat de gouverneur en 2009. Dans une publicité de Begich, une femme dit : « Je vote pour smart, pas pour Sarah.

Palin “n’a pas de solides antécédents de plaidoyer efficace pour l’État et cela ne fonctionnera pas pour nous”, a déclaré Begich dans une interview.

CE SOIR : Jim et Faye Palin, les ex-beaux-parents de Sarah Palin, organisent une soirée électorale pour Nick Begich, qui se présente contre Palin pour le seul siège de l’Alaska à la Chambre. pic.twitter.com/wvpHY0AGOZ —@ReedReports

L’ancien beau-père de Palin et sa femme ont organisé une collecte de fonds le dernier week-end de la course pour Begich, a rapporté l’Anchorage Daily News.

Palin, quant à lui, a remis en question les références républicaines de Begich.

Peltola, un ancien législateur de l’État, a récemment travaillé pour une commission dont l’objectif est de reconstituer les ressources en saumon de la rivière Kuskokwim en Alaska. Elle s’est présentée comme une “alaskienne ordinaire” et une bâtisseuse de consensus. En cas de succès, elle serait la première femme autochtone de l’Alaska élue à la Chambre.

“Votez, votez, votez et votez pour moi deux fois, littéralement”, a déclaré Peltola à ses partisans à Juneau quelques jours avant les élections en les exhortant à se présenter et à dire à leurs amis de voter.

Murkowski affronte un candidat soutenu par Trump

Tous les trois ont déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre un mandat complet de deux ans à la Chambre, quel que soit le résultat de l’élection spéciale. Avec la républicaine Tara Sweeney, qui était secrétaire adjointe aux Affaires indiennes au ministère de l’Intérieur américain sous l’administration Trump, ils étaient les candidats les plus en vue dans un groupe de 22 personnes à la primaire de la Chambre des États-Unis.

Sweeney a également déposé quelques jours avant l’élection spéciale en tant que candidat écrit pour cette course. La campagne de Palin vendredi a envoyé un e-mail indiquant à tort qu’il n’y avait aucun candidat officiel écrit dans la course.

La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska est montrée lors d’une audience du comité sénatorial à Washington, DC, le 11 janvier 2022. (Greg Nash/Reuters)

Pendant ce temps, la sénatrice Lisa Murkowski affronte 18 challengers dans une primaire au cours de laquelle les quatre premiers votants se qualifieront pour les élections générales de novembre.

Murkowski, une modérée qui siège au Sénat depuis près de 20 ans et qui a parfois été en désaccord avec son parti, devrait obtenir son plus gros du républicain Kelly Tshibaka, qui est soutenu par Trump.

Murkowski était l’un des sept sénateurs républicains à avoir voté pour condamner Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, mais le seul à voir ses convictions testées par les électeurs lors du cycle électoral de 2022.

Trump, qui a été acquitté lors de ce procès au Sénat après avoir été destitué pour la deuxième fois sous sa présidence par la Chambre dirigée par les démocrates, s’en est pris à Murkowski après son vote.

Le démocrate le plus visible de la course est Pat Chesbro, éduqué à la retraite, qui est arrivé tard et a eu du mal à gagner du terrain en matière de collecte de fonds. Les autres candidats dans le domaine ont des profils encore plus bas.